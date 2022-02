OPINIÓN Reflexión en positivo: Ese no es el camino #3Feb

Lo que hoy puede considerarse mala suerte tal vez mañana sea buena fortuna, por tal motivo debemos reforzar nuestra fe y pensar que no todo está perdido, aún queda mucho tela que cortar y recursos humanos y materiales que pueden soportar el tsunami y defender la nación por el bien y en nombre de todos como buenos venezolanos, que es lo que en el fondo somos todos y con un poco de unión no hay duda que saldremos de las dificultades incluyendo a los mal aconsejados que perdieron el horizonte y se dieran cuenta que ese no es el camino; se dicen que son muchos los que quieren pero pocos los que creen sin esa creencia resulta difícil hacer realidad el objetivo, que sea nuestra realidad a partir de las elecciones que hacemos por las decisiones que tomamos.

Es de vital salud recuperar la confianza y arrear todos la carreta hacia un mismo destino, esto no es para ningún grupo, esto es colectivo, si lo que queremos es estabilizar la paz y convivencia la terea es de todos, aportar de una forma desinteresada y espontanea a la nación hoy sufrida y golpeada, sin respeto, mucho menos consideración de una forma de que los malucos se mueren de sí mismos, rogamos porque este no sea el caso nuestro, en una década no puede haberse perdido nuestra costumbre, idiosincrasia nuestro sentimiento, ni nos dejamos arrastrar por los pocos malos que puedan haber y que Dios nos proteja.

- Publicidad -

Hablando de un país y gobierno rico y la gente pobre se dice que ser pobre es diferente de no tener dinero, la pobreza es un estado del espíritu, la falta de dinero puede ser una situación temporal por todo lo aquí dicho y con todas las dificultades habidas y por haber, no dudemos que esto es temporal y tiene su plazo de vencimiento y la nación sigue siendo la más rica del planeta, por cualquier lado que se mire y todo lo malo, ya paso y esperemos en poco tiempo un cambio a favor con inclusión sin retaliaciones y veremos todo un aluvión de prosperidad y el rescate de tantos valores perdidos y golpeados como el caso de la educación, las universidades hoy en un estado deprimente; todos los educadores, sus profesores la mayor parte en situación crítica, su jubilación se les evaporó, que no le cubre nada de sus necesidades; por ello y por todos los que tenemos y hoy no existe, es que unidos por recuperar esto y muchos más que pedimos una pronta recuperación o una alianza sin perjuicio, donde se llegue a un consenso que primero es el país y no los intereses privados.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

[email protected]