RETACITOS #6Feb

Después de muchos estira y encoge el régimen decidió complementar muchas de las medidas de flexibilización económica que ha venido aplicando en los últimos meses, y que han contribuido a que por primera vez en 8 años, se rompa la tendencia contractiva que venía registrando la economía desde el 2013, y que los indicadores económicos muestren un ligero crecimiento del PIB, muy modesto, pero que ante lo que se venía arrastrando en el tiempo parecía algo bastante alentador. Ya los economistas como José Guerra, Asdrúbal Oliveros, Luis Vicente León, Luis Arturo Bárcenas y Luis Oliveros, venián adelantando que en cualquier momento el gobierno tendría que anunciar medidas relativas a la recuperación del crédito bancario y el crédito al consumo, por cuanto ninguna economía en el mundo ha registrado un crecimiento sustentable, sin el crédito que la base fundamental del desarrollo de cualquier economía. El miércoles se produjo la tan anhelada reunión entre el régimen y la banca privada y pública y el gobierno, después de un largo y tedioso preámbulo, anunció la decisión de ajustar el encaje legal de 85% a 73%, que sigue siendo muy elevado, pero que le va a dar un respiro a la banca venezolana para que recupere su papel de intermediación crediticia y la democratización del crédito; además se autorizó a la banca a utilizar el 10% de sus depósitos en divisas para otorgar créditos en bolívares, lo que equivale a unos US$ 74 millones; se creó un Fondo de Financiamiento a los Emprendedores con capital semilla de Bs. 44 millones y además, se redujeron los requisitos para abrir cuentas en los bancos, de manera que solamente se requieren de Bs. 1.000 y la cédula de identidad, así que ahora corresponde a la banca, ponerse los patines e iniciar su proceso de recuperación.

Por supuesto que las reacciones no se hicieron esperar, ya que existe consenso entre los economistas que el ajuste del encaje legal de 855% a 73%, conjuntamente con la decisión de permitir a los b bancos utilizar el 10% de sus depósitos en divisas para otorgar créditos en bolívares indexados con el dólar, estarían libertan alrededor de US$ 120 millones, pero el sector bancario acumula un déficit superior a 300 millones de dólares por requerimientos pendientes de encaje legal, lo que implica que no todos los recursos podrían destinarse al otorgamiento de créditos. En todo caso, economistas expertos como César Aristimuño, han expresado en torno a la medida, que estas decisiones son correctas y van en el camino adecuado. Lo importante que se continúen evaluando de manera sostenida para ir haciendo los ajustes económicos necesarios. Ahora bien, si nos preguntamos si la reducción del encaje es suficiente, la respuesta es, por supuesto, que no, pero es una medida comprensible para este momento. No es posible pensar que, en la actual coyuntura, se rebaje de una vez el encaje legal bancario a 30 %, porque eso generaría un ciclo de liquidez superior, posiblemente, a la capacidad de absorción de la economía, lo que afectaría el comportamiento de dos variables que el gobierno está tratando de corregir, que son la inflación y la depreciación del tipo de cambio. Por esas razones, posiblemente, no se produce una reducción mayor”, asegura el especialista. Otros consideran que con este ajuste no se resolverán los problemas de fondo de la economía, y solamente se le estarán aplicando paños de agua tibia a la banca para que se recupere de la profunda crisis a la que ha estado sometida en los últimos dos años como consecuencia de la política de encaje, ya que la cartera de créditos de redujo de US$ 450.000 millones de dólares a solo US$ 45.000 millones.

Por lo menos pena ajena o gran hilaridad es lo que provoca el escuchar al Cocosette, durante una conferencia de prensa, acompañado de dos funcionarias, para explicar lo ocurrido el pasado 26 de enero, con la convocatoria al referendo revocatorio contra el inquilino temporal de Miraflores, cuyo anuncio por parte del CNE traía debajo del brazo el acta de defunción, ya que las condiciones impuestas eran irrealizables, incumplibles y ellos estaban conscientes de que estaban matando el proceso solamente con la logística que debían cumplir los partidos de la oposición. Incluso tuvo el tupe de informar que se realizó una reunión del CNE electo por la Asamblea Nacional “legítima” y se estableció un cronograma que permitiese a quienes optaron por esta opción, cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución para activar dicho proceso, resultando poco digno de un profesional del Derecho, prestarse para esta pantomima, cuando en el propio primer año de la carrera deben haberle enseñado cuales son los principios que se deben respetar para que se pueda dar cumplimiento a lo que establece la Carta Magna sobre esta materia. Nadie en sus cabales podía pensar que se recogería el 20% de las firmas en cada estado de los inscritos en el REP, en un solo día el 26 de enero, y con 1.200 centros de recolección de firmas, donde ni siquiera tenían los cuadernos, como se puso en evidencia. Todo mundo entendió que era una trampa caza bobos y nadie acudió a los centros, de allí que nadie sabe de dónde sacaron los 42.000 votos que dicen que sacaron, incluso en el centro donde le tocó estar presente, tampoco fue nadie. Así que de nuevo el Cocosette puso otra comiquita a lo que ya nos tiene acostumbrados.

Sería interesante averiguar si es cierto que el nuevo burgomaestre del municipio Urdaneta del estado Lara, al parecer ha asumido el control del suministro del combustible, para lo cual dizque ha elaborado un listado donde supuestamente aparece todo su entorno cercano, con marcas de vehículos, placas, cedula de los propietarios, que en un primer lote llega hasta los 90 vehículos que están autorizados para llenar sus tanques de gasolina en forma prioritaria. En una selfie que nos hacen llegar supuestamente tomada por un hermano del nuevo jefecito, se pone en evidencia como celebran los privilegios que ahora tienen, sobre todo con lo relacionado con la distribución de gasolina, ya que afirman que mientras a los ciudadanos de a pie les asignan un cupo de 30 litros, los del entorno piden llenar sus tanques full en nombre del alcalde. Explican que cuando se hab la de tanque full, se refieren a tanques de 180 litros que les meten a sus grandes camionetotas. ¿Qué hacen con esa gasolina “extra” que les distribuyen’? ¿Sabrá Tareck El Aissami, ministro de Petróleo y Tarek William Sabb, Fiscal General del supuesto desvío de combustible de su paisano burgomaestre? En Urdaneta los vecinos están exigiendo mano dura contra los primos y demás familiares del jefecito, quienes supuestamente están traficando con el gasoil y la gasolina.

Sorpresas te da la vida. Está circulando con mucha insistencia en la región, cuando estamos en el umbral del nombramiento de los nuevos candidatos, quienes están aspirando a formar parte como nuevos Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la auto campaña que tienen algunos personajes de que estas designaciones serán hechas a dedo, por parte del partido de Gobierno y de Miraflores, ya que es apenas ahora cuando se estaría designando el Comité de Postulaciones, encargado de recibir la documentación que sirva de soporte a los aspirantes, que deberá contener entre otras cosas, títulos profesionales de IV nivel, ejercicio profesional, cargos desempeñados dentro de la Administración de Justicia en Venezuela, que deberían ser los elementos tomados en consideración para aspirar a un cargo de Magistrado del nuevo TSJ. El comentario viene al caso, ya que supuestamente hay varios casos en Lara y sus alrededores, donde ya hay algunos personajes, quienes al parecer han recibido la venia desde el altísimo, y han anunciado que dejarán sus curules como diputados, siendo uno de estos personales el conocido Triple A, quien al parecer ya le ha participado a los amigos de su entorno más cercano, que próximamente será ungido para llegar a la Magistratura, sin que al parecer tenga ninguna importancia el no tener una larga trayectoria en la administración de justicia, no ser autor de obras sobre Derecho; quienes lo conocen saben que vuela con todo y jaula, así que no debe causar sorpresa sin en el corto o mediano plazo, lo vemos con carro de lujo, chofer, escoltas y mandando más que un dinamo nuevo. Dicen que a quien Dios se lo da San Pedro se lo bendice.

A propósito, dentro de las ganas que tiene el régimen de ponerle los “ganchos” al presidente interino Juan Guaidó, lo que ha venido posponiendo porque cada vez que lo anuncian, le sale el gigante del Norte a recordarle que si hay alguna acción que ponga en peligra su vida, “habrá serias consecuencias para el gobierno y quienes resulten responsables”. Sin embargo, las estrategias persisten y al parecer el gobierno ha instruido al PSUV, para que en los distintos Consejos Legislativos se promueva la firma de una propuesta apoyando al Gobierno Nacional en su intención de meter preso a Guaidó. Pues bien, el miércoles pasado se realizó el debate en el CLEL y allí se puso en evidencia, que en la política no hay amigos , ya que a la hora de la tomar las decisiones, la mayoría de los diputados voto en contra de Guaidó, y para sorpresa de la gran mayoría de los presentes en la reunión, el único diputado que salvó su voto, pronunciándose en contra de continuar con las persecuciones políticas, fue el diputado Alexis Lamazares, personaje que no es santo de la devoción de mucha gente en la región, pero que en esta oportunidad les demostró a sus demás compañeros del parlamento, que simplemente son unos polítiqueros, que saben que si no votan siguiendo la línea del PSUV van a perder muchos de los beneficios de los que disfrutan en estos momentos, desconociendo además, aun cuando les duela en el alma, que dentro de la dirigencia política nacional, Guaidó sigue siendo reconocido como el líder de la oposición venezolana, y es por eso que el la dictadura no se ha atrevido a tocarlo y no lo va hacer, aun cuando cuente con el apoyo de los consejos legislativos regionales, que todo el mundo sabe que fueron electos en las irritas elecciones del pasado 21 de noviembre, mientras que el personaje que no tiene ni un pelo de tonto propone una Ley General de Amnistia, N’a guará no les lleva nada.

No es ningún secreto que el régimen ha establecido como una clara y definida estrategia el poner un cerco a las universidades nacionales independientes, hasta prácticamente acabar con ellas, y como siempre mientras tratan de meterle la mano a la UCV como la cara más visible en la Capital de la República, los núcleos de estas casas de estudios en el interior del país, están a punto de colapso y así lo señalan los estudiantes. En efecto, docentes y estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), núcleo Barquisimeto, denunciaron el estado de abandono de este recinto educativo y rechazan reinicio de clases presenciales: «El reinicio no puede darse, por las condiciones deplorables en el núcleo extramuros de Barquisimeto». Ingrid Regalado, profesora de la FAU-UCV Barquisimeto, explicó que ante el llamado por parte de las autoridades nacionales de la UCV, para el reinicio de clases presenciales, han preparado un comunicado explicando su posición. «En el comunicado se plantean 4 puntos específicos, el primero va sobre la infraestructura que está en deplorable situación, prácticamente abandonada, no hay personal de seguridad, personal administrativo, de limpieza, no hay seguridad en cuanto al tema de la sanitización. No hay seguridad en cuanto al resguardo de los bienes y todo lo que son los servicios agua, luz, internet, etc, además del tema ya trillado del salario paupérrimo que tienen los profesores universitarios», Mientras que Ariel Pérez, estudiante de la FAU-UCV Barquisimeto, lamentó que las autoridades universitarias y el Ejecutivo Nacional, haga caso omiso de las necesidades actuales de las casas de estudios del país. «Hoy a nosotros los estudiantes nos duele decir, que la casa que vence la sombra, está siendo vencida por la desidia y el abandono; no solamente por parte de las autoridades universitarias, sino también por el Ejecutivo Nacional, que dicen tener unas políticas de inclusión, pareciera más bien que su política es de socavar la educación venezolana», Nos hemos hecho eco del planteamiento por la gravedad de la denuncia.

El burgomaestre de Carora, Javier Oropeza denuncio que en la entrada de Carora, en la réplica de la ruina de La Pastora, llamado el paseo Portal del Sol, personas inescrupulosas llegaron en horas de la noche y no solamente se limitaron a cortar las matas en sus raíces sino que incendiaron los alrededores, quemándose varias de las palmeras allí sembradas, indicando que esto es una demostración de rabia porque se está cambiando la imagen de Carora, porque se le está dando respuesta a todos los que quieren volver a ver una ciudad bonita, cuidada y organizada. Afirmó que repudia estas acciones vandálicas, cometidas por personas inadaptadas, en un afán evidente de afectar la imagen de su gestión que apenas está comenzando, acciones con las cuales no le hacen daño a la imagen del funcionario, sino que se la están haciendo a la ciudad de Carora. “Que sepan que no nos detendremos, junto a mi equipo vamos a seguir trabajando, ahora con más empeño que nunca, lucharemos por el municipio Torres que merecemos, seguiremos haciendo las cosas bien como siempre las hemos hecho, estando convencidos que tenemos el respaldo de la mayoría de los Caroreños dispuestos a cooperar con la Alcaldía para recuperar la ciudad y convertirla en la gran capital torrense que todos nos merecemos”.

Sin embargo, el Alcalde de acuerdo con las personas del equipo que lo acompañan, todos los días se sorprende de los descubrimientos que ha estado haciendo en sus labores de revisión y de verificación. Al parecer se ha denunciado ante el CICPC la desaparición de 9 armas de fuego de la Alcaldía, sin que ningún organismo de seguridad conozca de su paradero, además dizque hay tres armas con los seriales “limados”. Por otra parte, el Matadero lo administraba una corporación al frente de la cual estaba una persona de confianza del alcalde anterior, según los trabajadores, cada cuero de res lo vendían en 3,5$ y lo facturaban al matadero en Bs. 2.0, al parecer la última operación de la que se tuvo conocimiento fue por 1.000 cueros por 3,5$ representa un monto de 3.500 $ y solo se entregaron a la corporación 2.000; asimismo los trastes o sub productos como vísceras, patas, eran vendidos y los montos eran depositados en cuentas personales; aseguran que 6 camiones modelo 2020 que fueron canibalizados y están haciendo todos los esfuerzos para recuperarlos y ponerlos nueva mente al servicio de la comunidad, resultando lo más grave que no hay asientos contables de estas operaciones, lo que pone en evidencia la falta de gerencia, de una buena gestión administrativa con la que se había venido manejando la Alcaldía de Torres. También se le está poniendo una lupa encima, a las gestiones anteriores, por cuanto al parecer durante la gestión de Julito, se le entregaban los recursos a las comunas para su funcionamiento y la logística; sin embargo, solamente un 10% presentó cuentas de los recursos asignados, sin que nadie sepa el destino del resto. Otro caso que está en proceso de investigación, es el caso de unas cuatro quintas que fueron construidas por una corporación para cuatro altos funcionario, a un costo hace dos décadas atrás de US$.3.000 cada vivienda, de las cuales aún se adeuda el 50% y hay una pelea a muerte por lared 4 vivienda, los responsables tendrán que responder. Así que es mucho el trabajo que tiene Javi por delante.

Hasta dónde puede llegar la mezquindad en la política. Aseguran que hay un gran malestar en la Dirección Ejecutiva Regional de UNT Lara, debido a que el Instituto Holandés de Formaciión para la Democracia, realizó un taller de carácter internacional, en el cual para Venezuela solamente asignaron 6 cupos, siendo Lara una de las entidades seleccionados. Lamentablemente de golpe y porrazo apareció una mano peluda, oponiéndose al nombre inicialmente propuesto para asistir al evento, con la intención de sustituirla ya que al parecer tiene vara alta con el alto mando nacional de la organización política; sin embargo, ante la situación conflictiva que se planteó se aplicó una solución salomónica de no enviar a nadie y perder el cupo, quedando Lara por fuera de tan importante logro para la formación democrática de las nuevas generaciones de la juventud larense. Por cierto, cuentan que la misma persona de la zancadilla, al parecer había sido convocada para una reunión con las autoridades regionales de UNT, excusándose por estar guardando reposo post Covid, pero lamentablemente circularon por las redes unas fotografías de la reunión de la Dirección Federal de UNT en Caracas, donde aparece como primer chicharon la paciente de Covid, quien así quedó desnuda en medio del patio. Por cierto, ante la inminente salida “voluntaria” del perifoneador de Yaritagua de UNT, este anda contactado dirigentes regionales para que lo acompañen en su nueva aventura de volver a ser gobernador de Lara, pero Venezuela es otra y no encontró la receptividad del pasado. Para algunos dirigentes es difícil aceptar que su época de oro ya pasó y que el país clama por un nuevo liderazgo. Para este fin de semana se espera que haya noticias, ingresos y egresos en UNT, lo cual les comentaremos la semana próxima.

A propósito, retomando el planteamiento que indica que para algunos dirigentes políticos es difícil aceptar que su época de oro ya pasó, causó una gran sorpresa el anuncio del Inefable, de adelantar desde ya el lanzamiento de la candidatura del “Turco” de Valencia, para escoger el candidato presidencial a través de unas primarias para las elecciones del 2024. Por supuesto que esto pone en evidencia que aun cuando han estado llevando el palo parejo y el rechazo de la mayoría del pueblo venezolano, en AD no terminan de aprender la lección; también ha quedado como letra muerta el llamado que un grupo de dirigentes adecos de vieja data, en comunicación dirigida a los dos candidatos que dicen tener el control del otrora glorioso partido blanco, para que se pongan de acuerdo y traten de rescatar la organización; también quedan sin efecto, los contactos que sabemos que han estado haciendo un grupo de ex secretario generales del CES de AD Lara para buscar alternativas, pero después de este desafortunado e inoportuno lanzamiento, como decía un muy conocido y viejo amigo, “queda claro que en Venezuela no hay futuro”.

Silenciosa y calladamente, como siempre fue su vida, se nos marchó el jueves 3 de febrero doña Chepina Gómez Tamayo de Coloma, la dama de cuyas maravillosas manos salían las ricas polvorosas, dulces criollos, las más exquisitas tortas y una extensa gama de golosinas que ahora disfrutarán familiares y amigos en este reencuentro celestial, luego de celebrar el 2 de febrero sus 92 años disfrutando de una Tres Leches al lado de su entorno familiar. Fue una mujer de hogar, siempre pendiente de sus deberes con sus hijas Monserrat y Sofía, quienes heredaron su sencillez y sensibilidad. Fue una de mis pocas comadres, por cuanto aceptó ser madrina de bautizo de mi hijo Raúl Armando, mantuvo una muy estrecha y leal amistad con Blanca mi esposa, quien fue criada en ese hogar, por eso en nuestra familia estamos de duelo, y le rogamos al Señor que le dé el descanso eterno, que brille para ella la luz perpetua. Vuele alto doña Chepi, usted se ganó el cielo aquí en la tierra.

