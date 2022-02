Trabajadores de la UPTAEB: En pasaje se gasta más de lo que ganamos #7Feb

Los trabajadores de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco (UPTAEB) realizaron este lunes 7 de febrero una Asamblea General para exponer las precarias condiciones laborales en las que se encuentran dentro de esta universidad, de cara al regreso a las actividades presenciales.

Carlos Vásquez, secretario general del sindicato de trabajadores de la UPTAEB, comentó a Elimpulso.com que «las condiciones no están dadas, sobre todo porque el tema salarial no nos alcanza ni para costear los pasajes».

El representante de los trabajadores en esta universidad mencionó que el personal no cuenta con los recursos básicos para volver a las aulas, pues, no reciben ni la dotación para hacerle frente al coronavirus, y tampoco les facilitan los uniformes para trabajar. «En esta Asamblea General vamos a tomar decisiones sobre si volveremos o no a las actividades programadas», sumó.

«Nosotros no nos negamos al trabajo, todos queremos volver a la universidad, pero estamos exigiendo las condiciones necesaria para respaldar nuestro salud, la alimentación y el alimento de nosotros y todas nuestras familias», expresó Vásquez.

Según su testimonio, los trabajadores universitarios solo perciben 1 Bolívar diario, pero tan solo en pasaje ida y vuelta, pueden gastar hasta 4 Bolívares, una situación que resulta inconcebible de cara a la idea de volver a las actividades presenciales. «Es decir que en un solo día que los trabajadores asistan a la universidad, los trabajadores gastarían más del salario que perciben«, agregó.

Por este motivo, en la Asamblea General conversaron sobre las exigencias que le harán al Ministerio de Educación Superior, las cuales se basan en pedirles que hagan una revisión de los salarios para los trabajadores del sector universitario, además, presten atención a las carencias de recursos básicos que tienen, las cuales limitan sus garantías de salud y estabilidad.