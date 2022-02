OPINIÓN Entorno en viñetas: Más y más sobre el IGTF… #11Feb

MUNDO ECONÓMICO

Más y más sobre el IGTF…

-La nueva Ley de Impuesto a las grandes transacciones financieras fue aprobada por mayoría calificada en la Asamblea Nacional el pasado jueves 3 de febrero y entrará en vigor desde el 1ro de marzo del presente año.

– Aunque en la ley, se menciona como principal objetivo incentivar en términos tributarios el uso del bolívar, la realidad pareciera estar más sujeta a aumentar la recaudación tributaria.

-La normativa supone alícuotas especiales de entre 2,5% y 20% de las transacciones comerciales o pagos en dólares y criptoactivos, ya sea en efectivo o de manera electrónica —excluyendo el Petro. Por ahora, pareciera que la tasa a cobrar será de 3% para todas las transacciones realizadas por contribuyentes especiales.

-Con base a las unidades tributarias, cualquier persona natural o jurídica, que devengue ingresos mayores a Bs 600 anuales, pueden ser consideradas contribuyentes especiales. Incluso, los productos exentos de IVA, serán sujetos de gravamen según esta ley.

-Recordemos que la anterior ley de IGTF, comprendía un pago de un 2% a las transacciones en bolívares, pero no incluía el pago en divisas o criptoactivos. Si bien, por lo afirmado, da la impresión de que sólo se aumenta un 1% respecto al tributo anterior, la discrecionalidad de tan amplia banda mencionada (2,5% al 20%) sin duda llena de incertidumbre a personas y empresas.

-En este momento de incipiente activación económica del país, cualquier aumento de impuestos que peche a toda la población, sin distingos de clases sociales y sectores productivos, puede traer como consecuencias una mermada capacidad de consumo del venezolano; afectación de la rentabilidad de las empresas con incluso cierre de aquellas que tienen márgenes bajos, más aun cuando el IGTF no es tomado en cuenta como gasto en el momento de gravar el ISLR; atenta contra la actividad económica en general entendida como la relación entre inversionistas, empresarios, trabajadores y clientes; promueve la elusión y evasión fiscal fomentando subfacturación y una economía en negro, especialmente en los casos en los que los pagos se hagan cash, de pasarelas de pago internacionales (zelle, paypal y otras) o de criptoactivos no venezolanos. Por lo mencionado, nos parece contraproducente, esta nueva carga tributaria, que poco aportará al “cierre” del déficit fiscal venezolano y contrariamente, sí resta de manera sustancial a la activación de nuestro aparato productivo.

ECONOMÍA EN CIFRAS

*Variación respecto a la semana pasada

**Índice Quinta Crespo: promedio del precio de los alimentos de la canasta básica en los principales mercados municipales del país (hortalizas, frutas, proteínas animales, cereales, lácteos, etc.)

Dólar

Tasa de cambio paralela: 4,57 (-1,45%)

Tasa de cambio BCV: 4,49 (-0,86%)

Inflación

Índice Quinta Crespo** (IPC alimentario): 13,28 (-0,15%*)

IPC alimentario acumulado a febrero: 3,29%

Dolarización

Extensión de dolarización informal: 87%

Commodities

Petróleo: $93,42por barril (3,61%*)

Oro: $58.313,50 (1,56%*)

Criptoactivos

BTC: $43,535.22 (13,28*)

ETH: $3103,03 (13,66*)

Mercado Bursátil

Dow Jones: 35.472,68 (0,99%*)

S&P500: 4.521,54 /4.502,14 (0,42%*)

NASDAQ 14.747,03 /14.828,67(-0,54%*)

Bolsa de Valores de Caracas -IBC 5.521,08/5.558,72 (-0,66%*)

-La tasa de cambio sigue mostrando tendencia a la reevaluación, así como se observa estabilidad y hasta una discreta deflación en el IPC alimentario.

-Parece imparable el alza de los precios del petróleo, con semanas sostenidas de ascenso, que pronto nos llevaran a cruzar la barrera de 100 dólares por barril.

-La tendencia a la baja en BTC y ETH se detuvo hace 2 semanas, palpando un significativo ascenso de los precios de estos criptoactivos de referencia.

-Tanto el mercado bursátil internacional como el venezolano muestran una curva plana estas últimas semanas respecto a la significativa corrección observada a principios de año, dado el descenso en la incertidumbre respecto al pronunciamiento del gobierno americano sobre el manejo de la ¨hiper-liquidez¨monetaria.

-Aun los Fondos Federales y la Unión Europea aun no han fijado una posición respecto a las políticas monetarias, se espera una restricción muy gradual de liquidez con aumento un modesto aumento de las tasas de interés con el fin de ir controlando poco a poco la inflación vista en EE.UU. y Europa.

SOCIAL

Pandemia

-El portal covid19.patria.org.ve, revela esta semana 499.537 casos positivos, lo que denota un 2,7% de incremento de infectados respecto a la semana pasada. Por lo observado, el repunte por Ómicron, parece estar comenzando a amaianrse, lo que se corresponde con lo reportado por diferentes fuentes que nos hablan sobre los hopitales, cliinicas y centros de salud, los cuales comienzan a ver un descenso de casos complicados.

-Se cuentan un total de 477.365 casos en recuperación y 5.504 fallecidos. Ambas variables han descendido significativamente esta semana.

-Como bien señaláramos la entrega anterior Ómicron, comienza a ceder, poco a poco ¡Gracias a Dios!

Fuente: www.covid19.patria.org.ve

¡Se lo mataron en los brazos!…

-Darielvis Sarabia, maestra de Tucupita, embarcó con sus dos hijos desde Venezuela hasta Trinidad y Tobago el pasado 5 de febrero en búsqueda de una mejor vida. Cuando pisó tierra del país isleño sólo uno de los niños estaba vivo. El otro, el bebé de un año y cuatro meses fue alcanzado por las balas que dispararon las autoridades migratorias trinitenses contra la lancha en la que viajaban con otros 17 migrantes venezolanos.

-La Guardia Costera de Trinidad y Tobago aseguró en un comunicado que la pequeña víctima estaba herida y murió antes de llegar al hospital. La madre y el padre del infante afirmaron que este habría fallecido instantáneamente luego de recibir un proyectil en la cabeza.

– «Perdí a mi hijo, lo perdí todo. A ella se lo mataron en los brazos, de un disparo; yo tendré que esperar a que nos lo den y luego será que me devuelva a mi país, aquí no me queda nada», dijo Yermi Santoyo, de 28 años, papá del niño asesinado.

-La Guardia Costera de Trinidad y Tobago alega que actuó en «defensa propia» al disparar contra la embarcación venezolana.

-Creo que las palabras sobran, dramas como este lo viven los migrantes venezolanos que huyen de la crisis económica venezolana. Ahora, las declaraciones de las autoridades de Trinidad y Tobago son indignantes, por no decir repugnantes. ¿No son estos delitos de lesa humanidad? Pero a las autoridades trinitarias no se las sanciona por perseguir y masacrar a nuestros emigrantes. Si esto hubiese pasado con los emigrantes afrinos en Francia, ya el presidente hubiera sido depuesto. ¿dónde está el pronunciamiento respecto al caso de Darielvis por parte de las multilaterales y las grandes potencias?… ¡Ah, se me había olvidado!, ahora están pendientes del conflicto Rusia-Ucrania, ¡ya Venezuela pasó a un segundo plano!.

POLÍTICA

¿Negociamos o no?

-Ramón José Medina, ex secretario de la MUD, considera necesario evaluar con cuáles apoyos de carácter internacional podría contar el país para reactivar las negociaciones con el gobierno de Maduro, pues a su juicio, hasta ahora la posición de varias naciones y de algunas instancias multilaterales es “un tanto confusa”.

-Respecto a la oposición venezolana, insistió en que es necesario plantear la reestructuración de “una instancia unitaria suficientemente sólida y responsable, que actúe adecuadamente en relación a los problemas que atraviesa Venezuela. De ese modo, estima, se podría generar la credibilidad que permitiría “activar” a los ciudadanos para las elecciones presidenciales previstas para 2024.

En octubre pasado, el Gobierno suspendió su participación en la mesa de diálogo con la oposición en México, en respuesta a la extradición a EE.UU. del empresario colombiano Alex Saab.

-En materia económica, para Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalitica, las posibilidades de crecimiento pasan necesariamente por la construcción de “acuerdos políticos” que permita la cooperación internacional. “Si nosotros no logramos acuerdos políticos amplios, es muy difícil que salgamos del foso”.

-Maduro, parece cada vez menos interesado en el dialogo, ya que ha asegurado que a pesar de las sanciones se ha logrado “activar las fuerzas económicas reales de la sociedad venezolana”

-Nos preguntamos, qué incentivos reales tiene el oficialismo para sentarse a dialogar y negociar con la oposición más allá del levantamiento de las sanciones. Como bien afirma Maduro, tras darse a la apertura económica y hacerse de una dolarización de facto, la mesa está servida para que capitales extranjeros de países alineados comiencen a hacerse del aparato productivo junto con el empresariado nacional, para lograr una gradual activación económica de Venezuela. Por qué habría de intensarle al gobierno sentarse con la oposición, si países como Rusia, Irán y Corea del Norte, han sobrevivido a salvajes sanciones financieras y comerciales, logrando un grado de aceptable estabilidad en sus economías.

-Llegó el momento de ponernos creativos más allá del dialogo —cuya necesidad sin duda suscribo —, y como opositores dedicarnos a atender la agenda social y económica del país. Quizás convenga por un rato olvidarse de las elecciones de 2024 y las necesidades de poder político. Se lo debemos a la patria, ya que los opositores nos hemos dedicado 22 años a salir de Chávez y después de Maduro con muy poco éxito. Hemos sido poco consistente en captar capital político a través de la acción y actividad social continua y sentida, no en búsqueda de sillas y posiciones de mando.

DE ACRIP Y DE ALLAP

-KPMG en Canadá, que durante años ha auditado empresas relacionadas con la industria de criptoactivos, decidió también adoptar BTC y ETH para sumarlas a su balance.

-Wells Fargo cree que la adopción cripto se acerca a un punto de inflexión: “Aún es temprano para invertir”.

-El Reino Unido ha actualizado sus reglas sobre la tributación de los rendimientos de préstamos en plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) y programas de participación (staking) de criptomonedas.

“Cuba, es Bitcoin”: este sábado se celebrará el primer encuentro de emprendedores cripto en ese país.

-La Ley IGTF no perdona al BTC. Cualquier empresa venezolana que adopte el BTC u otra criptomoneda tendrá que pagar al fisco entre 2,5% y 20% en tributos. Según algunos expertos, esta medida no afectará mucho a los venezolanos, quienes a pesar de una creciente comunidad en torno a las criptomonedas, todavía falta un impulso empresarial importante para masificar la adopción del BTC.

-Maduro anunció que las cajas de ahorro deben adoptar operaciones a través del Petro en los próximos noventa días para generar beneficios a sus asociados y así elevar la usabilidad de este.

-Durante la semana se transaron 3568,52 Petros, a un precio de $53,25 y 38,87 BTC, para un total de $1,7 millones de dólares, es importante resaltar que el valor implícito del dólar es de Bs 4,3, razón que nos permite concluir que en Venezuela aún se compra el BTC más barato del mundo.

Oscar Doval

@oscardovalve