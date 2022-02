VIDEO Este es el recorrido de la Divina Pastora por Palavecino #11Feb

La sagrada imagen de la Divina Pastora recorrerá este sábado 12 de febrero la Zona Pastoral Sagrado Corazón de Jesús, correspondiente a diversas parroquias situadas en el municipio Palavecino, para dar continuidad a los recorridos que está realizando cada sábado hasta llegar la Semana Santa.

En ese sentido, la citada zona pastoral preparó un video donde se puede apreciar cada punto por donde pasará la patrona sentimental de los larenses en un extenso recorrido por Palavecino, el cual publicó la Arquidiócesis de Barquisimeto y la Zona Pastoral Sagrado Corazón de Jesús, realizó un video explicativo.

A las 8:00 a.m. partirá de la parroquia Santa Eduvigis (Valle Hondo), continuará por la avenida El Placer hasta llegar, a las 9:00 a.m. a la iglesia Divino Niño (El Trigal); desde allí tomará el sector El Paraíso hasta la avenida La Montañita y después la avenida San Benito hasta tomar la avenida Bolívar de Los Rastrojos para llegar, a las 10:00 a.m. a la parroquia Sagrada Familia (Los Rastrojos).

Desde Los Rastrojos continuará por toda la avenida Bolívar hasta llegar al sector La Vaquera donde seguirá por la Urbanización El Valle para llegar a las 11:00 a.m. a la Vicaría Santo Domingo de Guzmán (La Montaña). Regresará por la misma vía hasta la Vaquera, seguirá por el sector Sanjón Colorado hasta tomar la Avenida Intercomunal y llegará al sector La Campiña, donde cruzará hacia La Piedad Sur para llegar, a las 12:00 M a la parroquia Nuestra Señora de Las Angustias (La Piedad).

Desde La Piedad retomará la Av. Intercomunal hasta cruzar en la entrada al sector La Mora y llegar, a la 1:00 p.m. a la parroquia Beata María de San José (La Mora). Desde allí continuará por la calle La Manga hasta llegar, a las 2:00 p.m. a la iglesia Sagrado Corazón de Jesús (La Mata).

Continuará por la Av. 2 de La Mata, cruzará en la calle 9 con Av. 6 de La Mata para llegar, a las 3:00 p.m. a la iglesia Divina Misericordia (Tarabana); desde allí tomará la avenida Universidad, pasará por la redoma de Agua Viva y subirá por la Av. Bolívar de Agua Viva hasta llegar, a las 4:00 p.m. a la Parroquia Purísima Concepción (Agua Viva).

Regresará por a Av. Terepaima, tomará la Av. Nicolás Patiño hasta llegar, a las 5:00 p.m. a la parroquia Santa María Reina (Chucho Briceño). El recorrido continúa por la Av. Nicolás Patiño hasta la iglesia San Rafael Arcángel (Cabudare) donde estará a las 6:00 p.m. y seguirá por la calle Juan de Dios Ponte con General Patiño para culminar en la parroquia San Juan Bautista (Cabudare Centro)a las 7:00 p.m.

Es importante recordar que la imagen de la Divina Pastora no descenderá del Pastora Móvil durante todo el recorrido y en cada iglesia se hará la rogativa por el cese de la pandemia de la COVID-19, como lo ha comunicado la Arquidiócesis de Barquisimeto.

