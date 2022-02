Diputada Lozano: Exigimos respeto a los derechos humanos de migrantes venezolanos #20Feb

La presidenta de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional electa en 2015, Olivia Lozano, responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro por la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, al tiempo que pidió a la comunidad internacional garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes venezolanos.

“La grave crisis política y humanitaria generada por el régimen atroz de Maduro, que ha ocasionado el sufrimiento y muerte de miles de venezolanos y la migración de hasta ahora 6 millones de compatriotas; ha “innovado” en crueldad y superado cualquier referencia hemisférica.”, afirmó Lozano en un mensaje divulgado a través de su cuenta de Twitter.

La diputada por el estado Bolívar opinó que el asesinato de bebé venezolano a manos de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, debe impulsar a los defensores de la democracia a «convertir el dolor en acciones que permitan promover legislaciones internacionales que faciliten soluciones a casos como el de Venezuela».

«Necesaria es la denuncia sobre las abominables acciones trinitenses. Pero el reclamo y la denuncia ante los organismos multilaterales sobre la grave crisis humanitaria y sus consecuencias colaterales, debe trascender, para crear herramientas que permitan acciones y correctivos», indicó.

En este sentido, resaltó que es necesaria la denuncia ante organismos internacionales sobre las «abominables acciones trinitenses contra los migrantes que huyen del régimen venezolano».

“De no hacerlo, nuestra lamentable historia de oprobio no habrá servido de nada en la lucha por la protección de los DDHH y la no repetición. Necesario es en este momento, trabajar junto a gobiernos y organismos multilaterales, el diseño de políticas y acciones que lo eviten”, sumó.

Por último, envió un mensaje a los países que han impuesto la exigencia de visa a ciudadanos provenientes de Venezuela: “No hay política pública ni visado que países receptores establezcan, que pare la migración, si no se soluciona la verdadera causa. Los migrantes venezolanos no son el problema, son víctimas que ya ni siquiera huyen en búsqueda de oportunidades, sino por sobrevivir”, concluyó.