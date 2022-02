RETACITOS #20Feb

Muy sospechosas algunas de las manipulaciones y manejos poco ortodoxos que algunos personajes, aprovechamiento de la virtual situación de acefalía en la se encuentra en estos momentos el Colegio de Abogados del estado Lara, donde al parecer de toda la junta directiva, al parecer solamente quedan dos personas que fueron legalmente electas, y hay evidencias muy serias que supuestamente involucran a una de ellas, en manejos poco claros para ponerla la mano a la directiva de esta organización gremial del derecho. Desde el pasado 9 de febrero se han estado publicando convocatoria para participar en una Asamblea General Extraordinaria del CAEL, dizque para tratar sobre la elección de los miembros del Tribunal Disciplinario y la designación de una Comisión Electoral, comunicación firmada por a Junta Directiva ¿?. Luego aparece un comunicado público donde se desconoce la primera convocatoria. Lo cierto es que las cosas comienzan a aclararse cuando Jacobino, instala la asamblea chima, no se rige por la normativa y al darse cuenta que está solo, suspende y convoca para otra asamblea, donde se aprobarán los temas con los abogados presente. De acuerdo a como se han venido manejando las cosas por parte de los “interesados”, se ha puesto en evidencia que alguien quiere pescar en río revuelto, y como todos saben y conocen al personaje que estaría moviendo los hilos tras bastidores, se pretender aprovechar de la desintegración de la directiva del CAEL para ponerle la mano, ya que se sabe de la importancia y el papel que ha jugado siempre gremio en la historia regional.

A propósito de toda esta historia, cuentan que el viernes pasado se realizó una “asamblea” en el CAEL en la cual por supuesto no se cumplió con el quorum reglamentario, y ha trascendido que hay un triunvirato del cual está formando parte gente de AD Alacrán, el gobierno regional y un conocido ex presidente del gremio, de quien dice que es más peligroso que un “mono con una hojilla”, que se mueve en la cuerda floja, quienes tienen como objetivo ponerle la mano a la institución, después designar una directiva complaciente y ponerlo al servicio de la revolución. Afortunadamente no pudieron realizar formalmente la Asamblea y acordaron designar una Comisión de Alto Nivel de la cual estarían formando parte cinco personas, encabezada al parecer por la Dr. Nelly Cuenca de Ramírez, lo que de por sí ya es una garantía de seriedad, para estudiar la situación y convocar formalmente a una Asamblea y tomar algunas decisiones. Abogados muy serios nos pidieron encarecidamente hacer un llamado a los Gremialistas, a los Académicos y los Atletas del CAEL para que se incorporen a esta lucha y unidos todos impedir que un gremio tan serio y respetable como siempre ha sido el Colegio de Abogados, caiga en manos de unos individuos que pretenden aprovecharse de la situación de debilidad en la que se encuentra la institución, para pescar en río revuelto. Aseguran que el universo de agremiados del CAEL supera los 1.800 abogados, y para este viernes acudieron entre 180 y 210, algo así como un 10% que no le habría dado ninguna legitimidad a cualquier decisión que allí se hubiese adoptado de manera irregular y espuria.

La verdad es que sin que nos quede nada por dentro y con todo el respeto que me merece el personaje, por la posición que ocupa, la cual al parecer no le ha dado la importancia que realmente tiene, pero lo cierto es que quisiéramos, que por una vez atienda a nuestras observaciones, que solo buscan impedir que siga cometiendo torpezas, una tras otra y sin que al parecer sus asesores, que le deben cobrar una buena cantidad de dinero, traten de corregirlas, sino que por el contrario da la impresión que son los primeros en disfrutar con las cada vez más recurrentes comiquitas del personaje al cual nos referimos. Esta semana, por enésima vez vimos en los medios de comunicación regional declaraciones del gobernador del estado Lara, anunciando a los larenses: “En pocas horas estará restituido el servicio de agua potable”; “Gobernador de Lara anunció que muy pronto el servicio de agua llegará con total normalidad”; Gobernador del estado Lara, anunció la restitución del servicio de agua potable en los municipios”; “Gobernador del Lara anuncio que el agua ira llegando poco a poco”. Por supuesto que cuando se observa este tipo de perogrulladas, entonces la gente comienza a preocuparse y sacar conclusiones y a preguntarse si el funcionario estará en condiciones para el desempeño de las importantes funciones que han puesto en sus manos, ya que heredo el cargo de Carmelina y ya el problema del agua se venía arrastrando desde hace años y no se avizora por ninguna parte, una solución para este grave problema que tiende a agudizarse, pero por favor gobernador, invéntese otra, porque ya los larenses no le creen cuando usted dice que ya viene el agua, porque para el colmo, ni siquiera llueve y mientras tanto los barrios y urbanizaciones de Lara siguen pasando las de Caín..

Diera la impresión que el nuevo terrófago que le ha puesto la mano al terreno vecino a la Escuela de Ballet Taormina Guevara, pareciera tener muy buenos padrinos en el seno de la revolución en Lara, y por supuesto a nadie sorprendería si aparece como una de esos personajes que aportan cuantiosas colaboraciones a los partidos políticos cuando hay procesos electorales y más tarde pasan sus correspondientes facturas pidiendo “favores” muy particulares. Aseguran que se trata del mismo grupo que compro el Multicine Rialto, que había sido declarado Patrimonio Cultural, para demolerlo y construir locales comerciales; y aseguran que es el mismo grupitoque se dedica a la terrofágia que acabó con el edificio donde operaba Industrias Musicales Pablo Canela, lograron desalojar el in mueble de la carrera 21, demoler la estructura interna y dejarlo inhabitable y abandonada hasta que se caiga sola por falta de mantenimiento, ya que por estar comprendida dentro de la figura de Patrimonio Cultural, la mensura indica e impide cualquier demolición total. De tal manera que a este tipo de personajes, por no ser de la región, sino que vienen de otras latitudes, les tienen completamente sin cuidado la idiosincrasia de los larenses, los edificios que han sido protegidos por las normativas urbanísticas y culturales, porque sólo les interesa llenarse los bolsillos. Aseguran que al ver llegar las maquinarias al terreno fue dado en comodato por la Alcaldía por un período de 100 años, algunos vecinos se acercaron para conocer si tienen todos los papeles de propiedad en regla, si poseen toda la permisología, qué es lo que piensan levantar en el terreno; sin embargo, no hubo claridad en las respuestas, hay mucha opacidad alrededor de este caso, acerca del cual hay que investigar a fondo, porque el Alcalde Achocolatado no ha abierto la boca para explicar en qué momento se cambiaron las condiciones qué protegían el terreno y sobre cuales normas tomaron estas decisiones.

Mucho revuelo causó en la región el comentario publicado en ésta sección, relativo al tema del pago a diversos activistas a través del sistema, asunto que al parecer involucra a personeros de los partidos del denominado G-4. El tema en cuestión se esparce (como suele ocurrir) como reguero de pólvora, gracias a las diferentes expresiones y comentarios de quienes se sienten afectados o excluidos del disfrute de esta “beca”, lo cual es natural por aquello de la injusta distribución de los recursos. Como suele ocurrir y lo hemos visto por años, hay gente que le desagradan comentarios y/o denuncias expuestos en ésta sección Por eso siempre estamos abiertos a dar la oportunidad de exponer sus razones, a quienes no estén de acuerdo con las mismas. De manera que sería interesante averiguar si en el partido blanco, la segunda de a bordo dizque se hizo de algunos correos electrónicos que estaban registrados a nombre de otros compañeros suyos, para recibir en su cuenta todos los emolumentos y de ésa manera controlarlos, dejando por fuera a los verdaderos afortunados. El caso también viene a la palestra, porque también sería interesante averiguar si en ésa nómina tienen cobrando a dos vecinas de la urbanización «Las Américas» cobrando, (IL) y (VP) quienes se ocupan de hacer comidas particulares, no son ni dirigentes ni mucho menos activistas de la organización. Que opinará de esto el secretario de organización de la parroquia del oeste. Ésos son algunos detalles a cuidar y así evitar que la gente saque la lengua a pasear y «eche los cuentos», a lo mejor por experiencia sabremos muchas cosas, menos ser «adivinos». Lo único cierto es que siguen llegando diferentes nombres de los beneficiarios, incluyendo familiares, madres, hijos y parientes y a veces varios de una misma familia. Así que amanecerá y veremos, vamos a estar muy pendiente de este asunto.

Las cosas por el CLEL, de mal en peor, aseguran los trabajadores que abrieron un comedor, pero no para todos los que laboran en la corporación, sino para el entorno cercano a la jefecita, al resto no le permiten ni siquiera pasar cerca; de paso los atropellos cada día aumentan, están coaccionado a los empleados para que vayan a trabajar, de lo contrario los amenazan con abrirles un expediente administrativo; ello ha conducido a que hayan renunciado los pocos que quedaban allí; aseguran que en lo que lleva de gestión, al parecer ya le han renunciado 3 jefes de recursos humanos, y el que tienen actualmente proviene de lácteos los Andes, afirman por los pasillos que su procedencia no está muy clara ni transparente, incluso se menciona por todas partes, que hay todavía una investigación abierta y en proceso.También observan quienes verdaderamente laboran en el CLEL, que la jefecita va a trabajar solo en las tardes, luego de las 3:00 pm, esto supuestamente es para no darle la cara a los trabajadores, quienes no tienen como llegar a trabajar, pero se les obliga, porque si no van les castigan; la mayoría de los trabajadores están convencidos que la jefecita ha sido el mayor fraude de todas las últimas administraciones, todos quienes allí laboran quienes tenían grandes expectativas, sobre todo cuando recién llegada les hablaba de entregar la bolsa mensual, pero lamentablemente, desde el mes de diciembre en adelante solamente la han entregado una sola vez. Por supuesto como son tantos los incumplimientos con el personal que verdaderamente trabaja, lo que hace es aplicar la política de la avestruz, que entierra la cabeza en la tierra para no ver lo que pasa a su alrededor. Por supuesto, suponemos que la revisión salarial de los trabajadores del CLEL, aún está en veremos, y por supuesto de ello no se ocupa ni la jefecita, mucho menos el grupo de diputados, algunos “tapa amarilla” graduados por el “Rector” de quien adquirieron el título pagando en dólares. ¿Qué inmoralidad?

No tiene desperdicio el último programa transmitido por Fernando del Rincón en CNN, donde presenta una tomografía axial de la situación que ha estado viviendo Venezuela en los últimos 23 años, en donde gobiernos que dicen llamarse “revolucionarios”, lo han destruido a tales extremos que la economía ha pasado de un Producto Interno Bruto de US$ 450.000 millones al comienzo del proceso a un PIB de apenas de US$ 45.000 millones; donde más de 6,2 millones de venezolanos han huido del país que atraviesa una crisis humanitaria compleja, en la que el 97% de la población vive en pobreza de ingresos y el 76% en pobreza extrema, por mencionar solamente algunos ejemplos por demás contundentes, con la guinda de la torta como es el despilfarro de US$ 980.000 millones, hasta el presente con un solo detenido, el chinito de Recadi. El periodista cuestiona en forma severa y contundente la posición timorata, pusilánime y blandengue de la comunidad internacional, ante el genocidio al que está siendo sometida Venezuela, advirtiendo que de nada sirven los respaldos a ultranza, los comunicados rechazando las acciones de la dictadura contra un pueblo al que mete preso, persigue, amedrenta con el respaldo de una fuerza militar sumisa y arrodillada, advirtiendo que ha quedado demostrado que hasta ahora de nada ha servido la diplomacia, porque los venezolanos siguen llevando palos, no solo en su propio país, sino en algunos donde también los acosan por xenofobia; calificando asimismo al discurso de la oposición de pesado y aburrido que insiste en que por fin se le ha caído la máscara al régimen. Es categórico al señalar que no se puede ser diplomático con un régimen que comete crímenes atroces, de lesa humanidad que han sido documentados por la OEA, ONU, emplaza a la CPI a actuar contra el régimen por cometer crímenes de lesa humanidad, acusando a la comunidad internacional de ser “cómplice” de lo que está viviendo Venezuela por n o tomar accion es concretas para ponerle fin. Si no lo ha escuchado, búsquelo en youtube, no tiene desperdicio. Lástima que este pronunciamiento no lo hizo en la Plaza Altamira.

Muchos amigos de la UCLA nos llamaron para exponer que no tenían una idea totalmente clara de la situación económica, por la que viene atravesando el IPSTUCLA desde hace bastante tiempo, tomando en consideración que mal que bien el Instituto ha seguido operando, quizás no con la misma eficiencia de hace años atrás, pero no ha dejado de prestar servicios, debido a una gestión gerencial eficiente, que más que halagos y palmeadas de espalda, lo que persigue es el beneficio para los afiliados, que allí se siguen atendiendo en forma mayorítaria. Desde el mismo momento en que las “autoridades” de la UCLA, de espalda a los trabajadores y a la mayoría del personal docente, entregaron la nómina al Sistema Patria, comenzó cristo a padecer, los pagos comenzaron a llegar incompletos, las bonificaciones en muchos casos dejaron de existir, todo por la irresponsabilidad de dos o tres personas que están aspirando a integrar el cuerpo de autoridades de la casa de estudios, una vez que la intervenga el Estado, decisión que se va a producir en cualquier momento, sobre todo si la comunidad universitaria no se pone los patines y sale en defensa de la principal universidad del estado Lara, con el perdón de las demás que operan en la región. Por supuesto, me llena de satisfacción que los trabajadores y empleados de la UCLA que estuvieron atiborrando mi correo con exposiciones en contra de IPSTAUCLA y su administración, esta semana tuvieron la prudencia y la sindéresis de mantener la calma, y a lo mejor con la explicación que les dimos la semana pasada pueden llegar a entender que el Instituto lo que necesita es apoyo, no que lo terminen de dDestruir por intereses mezquinos, tal vez electoreros, pero esta es la realidad y soy un convencido que con la verdad ni ofendo ni temo, Tengo plena confianza en que todos los sectores podrán sentarse, en una mesa de trabajo, a buscar las soluciones justas y equitativas, que sean mejor para todos, ese es solo nuestro interés, ya que no trabajo en la UCLA, no aspiro a ser autoridad y estoy muy satisfecho con lo que he venido haciendo durante estos últimos 52 años, ayudar a enderezar entuertos.Esta semana los trabajadores de la administración pública del estado Lara, estuvieron bastante movidas, sobre todo con la presencia activa de muchas organizaciones y muchos dirigentes que se habían aislado e hicieron acto de presencia, convencidos que la lucha por las reivindicaciones requiere de la participación de todos, ya que en la unión esta la fuerzas, de acuerdo con las expresiones de Julio Marín, quien se mostró satisfecho, señalando que esta movilización ha sido un mensaje que se le envió al Gobierno y a la oposición, porque los dirigentes sindicales quieren un cambio y las organizaciones políticas tienen que entender que no pueden continuar a la deriva, sino que es necesario buscar la unidad para tratar de rescatar la institucionalidad y la democracia, porque la situación es verdaderamente inaguantable, llamando la atención que en esta movilización nuevamente brillaron por su ausencia los médicos, enfermeras, personal docente, siendo esta la parte negativa, por lo cual está haciendo un llamado a la coalición sindical de dejar a un lado la mezquindad y entender que al final del día, cualquier beneficio salarial que se obtenga es para todos y no se le estará preguntando en que partido con cual color se identifica.

Deben entender que este gobierno no saldrá sin el esfuerzo y la unidad de todos, ya que el Ejecutivo ha sido muy exitoso en la tarea de desmovilizar a los movimientos sindicales, a las centrales obreras y a los propios trabajadores, más ahora con el secuestro de los salarios a través del Sistema Patria, de acabar con los sindicatos y a las cajas de ahorro, al negarles los aportes, de manera que todos a empujar la carreta en la misma dirección, sacar a la dictadura.

Insólito, las cosas pasan en Venezuela o en Disneylandia. Al parecer esta semana murió una privada de libertad que estaba recluida en Uribana y es oriunda de Mérida, en el Hospital Central Antonio María Pineda, por supuesto, al parecer la fallecida no tiene familia en Barquisimeto, y para trasladar el cuerpo hasta la Ciudad de los Caballeros, su estado natal, le estaban exigiendo el pago de US$ 800, lo cual pudiera parecer una minucia para quien tenga dinero, pero para esta humilde familia, son todos los bolívares del mundo y por supuesto no los tienen; para colmo no existe en la región, hasta donde sepamos, ninguna organización sin fines de lucro que pudiera prestar este servicio con carácter humanitario. Pero el colmo de los colmos, es que se estuvo investigando y no h ay ni ambulancia ni unidades de traslado en ninguno de los penales ubicados a lo largo y ancho del territorio nacional, por eso es que se ha denunciado con frecuencia que cuando se presenta este tipo de circunstancia, donde muere un reo y no aparece la familia, lo creman de inmediato o lo entierran en una fosa común, lo borran de todos los archivos y el ciudadano desaparece de la faz de la tierra como si nunca hubiese existido. La pregunta que hoy nos estamos haciendo, cuando trasciende esta información, es ¿Cuántas veces se ha presentado una situación similar en Uribana, o en algún otro penal nacional? ¿Estarán las autoridades del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, de esta situación que se vive internamente? ¿No existen asignaciones presupuestarios para la adquisición de ambulancias o unidades de traslado?. Estaremos a la espera de alguna respuesta de las autoridades de este despacho oficial, especialmente con este último caso de la mujer merideña en Lara.

Aseguran en El Tocuyo, que la política ambiental que se está aplicando desde la Alcaldía del Munipio Moran, está orientada a destruir el ambiente, y la demostración más evidente es la tala de árboles en distintas avenidas de la ciudad madre, dizque para producir carbón y luego rellenan los huecos con cemento, como puede verificarse en un video que circula por la redes sociales y que se ha viralizado, siendo este, según los habitantes de la Ciudad Madre, un nuevo crimen ecológico que se suma para seguir demostrando que este es un régimen violador del ambiente. Por supuesto que el señalamiento que hace la comunidad, es que los trabajadores que están talando estos árboles, son empleados de la Alcaldía y nadie cree que lo estén haciendo por cuenta propia, sino que han recibido instrucciones precisas del burgomaestre, lo cual a nadie sorprende, ya que en Barquisimeto esta acción se ha repetido en varias oportunidades. Por cierto, sería interesante averiguar si es cierta la versión que circula por los pasillos de la Alcaldía y que señala, que presuntamente por el balneario Las Margaritas, estarían desviando el cauce del Río Tocuyo, que conste que no es la primera vez que exponemos este tema en esta sección, y aseguran que hay un “Chichón” que al parecer está muy bien enchufado, que pudiera tener que ver con este asunto, que de ser cierto estaría violentando toda la normativa ambiental de la República. Así que amanecerá y veremos, ya que hay gente que son enemigos de este tipo de arbitrariedades, que han anunciado que se acercarán al lugar de los hechos, para verificar “in situ” la denuncia que es de una gravedad superlativa.

