Falla en Complejo Refinador de Paraguaná deja sin luz a Amuay y Cardón #22Feb

Una falla en la planta Genevapca que surte de electricidad a las refinerías Amuay y Cardón del Complejo Refinador de Paraguaná (CRP), ubicado en la Península de Paraguaná del estado Falcón, dejó sin servicio eléctrico a ambas refinerías desde la 1:00 am de este martes 22 de febrero.

La emergencia se activó luego de que la planta fallara y dejara sin luz a la refinería Cardón y posteriormente a Amuay. Desde las 3:00 am los trabajadores están en el lugar intentando arrancarla, pero hasta las 7:00 am esto no había sido posible y los empleados de las contratistas que prestan servicios a Pdvsa no habían tenido acceso a sus áreas de trabajo, todos estaban concentrados en los patios centrales de cada refinería esperando que se les diera acceso.

- Publicidad -

A primera hora del día solo estaban autorizados para ingresar a las áreas laborales, los trabajadores fijos de Pdvsa que son los que maniobran las áreas más importantes. Carlos Colina, dirigente sindical de Petroleros sin Fronteras, informó a El Pitazo la falla de la planta, aunque desconoce mayores detalles. Se espera que los trabajadores den la información extraoficial de lo que hallaron.

Para más información: La Mañana Digital