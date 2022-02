“Las universidades están en su peor momento” Sindicatos se preparan para hacer presión por sueldos y condiciones dignas #22Feb

Expresiones como “ya no podemos seguir subsidiando a las universidades” o “las universidades están en su peor momento”, se dijeron la mañana de este martes en la asamblea que agrupó a 5 sindicatos de casas de estudios superiores pertenecientes al sistema público de salud que hacen vida en el estado Lara.

La reunión tuvo lugar en la sede de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), al oeste de Barquisimeto, donde acudieron miembros de sindicatos de obreros de esa casa de estudios y también de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo), la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco (Uptaeb), Universidad Nacional Experimental de Lara Martin Luther King y otras universidades.

- Publicidad -

El vocero del sindicato de obreros de la Uptaeb, Carlos Vásquez, expuso que hoy emprenden una lucha no solo por la situación laboral que contempla salarios, desatención del sistema de salud y pasivos laborales, sino también por lo que denominaron la dignidad del trabajador universitario; “Por lo que hemos perdido durante la pandemia”.

Recalcó que ya los trabajadores no están en condición de seguir subsidiando el sistema universitario con salarios que no les alcanzan ni para pagar el pasaje y recibiendo bonificaciones que no son garantía para su jubilación, la cual, en este momento, sería con un salario de 7 bolívares.

Los trabajadores obreros de las universidades que hoy se dieron cita, perciben, además del salario mensual, un bono de transporte y alimentación por Bs. 46, el cual reciben en dos partes, también una prima por compensación , de Bs. 16 y un bono “Simón Rodríguez, por Bs. 15,20, con lo que no llegan a 19 dólares al mes, que es menos de lo que necesita una familia de 4 personas para cubrir la Canasta alimentaria de supervivencia por semana, según la más reciente actualización del Observatorio Venezolano de Finanzas.

«Las universidade están pasando por el momento más crítico de su historia en lo que tiene que ver con salario, infraestructura, adquisición de implementos que permitan a los trabajadores hacer sus trabajo para mantener estas universidades abiertas», Carlos Vásquez, Secretario General del Sindicato de Obreros de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco.

Lea también: OVF: Una familia de 4 miembros necesita 23,47 dólares a la semana para cubrir la canasta de supervivencia #21Feb

Justo sobre el costo de la canasta alimentaria habló Jonny Castañeda, miembro de los sindicatos que hoy ser reunieron y recordó que el articulo 91 de la Constitución venezolana dice que todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas.

«Hace dos años el presidente planteó ganar medio petro y eso aun no llega. Es una serie de burlas contra el sector universitario y en el resto del sector público. Fuimos migrados al sistema Patria y ese es otro enredo. Hay personas que no saben cuánto cobramos. Nosotros mismos no sabemos y esto ocurre con todo el personal docente, administrativo y obrero, unas 2000 personas por universidad» expresó Castañeda a los medios de comunicación.

Exortan a volver a las universidades

En la misma asamblea, Zorellys Faneite, Secretaria General del Sindicato Nacional de Obreros de la UPEL, señaló que a la administración de Maduro le conviene que los trabajadores no salgan a la calle.

«La pandemia le cayó como anillo al dedo al gobierno porque fue la forma de que nos mandaran a la casa porque les conviene que no estemos en la calle», expresó Faneite, quie hizo un llamado a todos los trabajadores de las universidades para que hagan vida, en la medida de sus posibilidades, en sus puestos de trabajo, porque es la manera de ejercer presión.

«Peor es quedarnos en la casa porque eso es lo que quieren, que solo estemos esperando el sueldo de hambre y los bonos que no nos alcanzan para nada»·cerró la dirigente sindical.