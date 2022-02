Son titulares martes #22Feb

Venezuela pasó de tener 200 taladros petroleros operativos a 25



Sindicalistas desmienten al régimen de Maduro: Industrias Básicas de Guayana operan al 6%



“Vivimos de la caridad”: profesores venezolanos relatan su precaria situación



A partir de este 21 feb Costa Rica exige visa a los migrantes venezolanos



Aplica criterio de reciprocidad: Honduras pedirá visa a los venezolanos por $100



Temen que familia de Alex Saab pueda ser encarcelada por el régimen de Maduro



Minas antipersonal colocadas por grupos guerrilleros siembran el miedo en el sur de Venezuela.



No hay cuentas claras: Opacidad y hermetismo se apoderan del presupuesto de 2022 presentado por Maduro.



Falleció el sargento mayor Rafael Neazoa, funcionario de la Policía Metropolitana acusado por los hechos del 11-A



Banco suizo Credit Suisse guardó fortunas de personas ligadas a corrupción en Pdvsa



Dinero saqueado de PDVSA pudo haber terminado en Miami a través de cuentas suizas



Más detalles de la corrupción roja rojita: 16% de las 18 mil cuentas de Credit Suisse investigadas están vinculadas a Venezuela



Vecchio repudió saqueo de la cleptocracia Chávez-Maduro: “273 millones de dólares en solo un banco”



CEV calificó como «dramática» la situación del país pese a los pequeños signos de recuperación: la migración pone en evidencia a la crisis



Luis de la Sotta, el militar peruano-venezolano que lleva casi cuatro años como preso político del régimen de Maduro



Aumenta número de migrantes venezolanos embarazadas y adultos mayores por frontera del Táchira



El Estado paga $18 millones a 6,9 millones de pensionados, pero eroga $ 1.500 para que el dólar no suba, denuncia José Guerra.



Policía dispersa protesta de Jubilados del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar mejor conocido como «Maiquetía» denunciaron que cobran solo $3 mensuales y ahora les quitaron los beneficios.



Médicos Unidos: Estamos en el peor momento de la pandemia



Cendas: Canasta Alimentaria con 60 productos llegó a $ 448.05 en enero



Conferencia Episcopal: No se puede hablar de diálogo si no se está en disposición de lograrlo



Habitantes de Bobare exigen solución a escasez e insalubridad del agua



UNT inició proceso de renovación y relegitimación de autoridades



Mérida se quedó sin servicio de transporte público



CEV advirtió que la incesante migración muestra la gravedad de la crisis en Venezuela



Canasta alimentaria familiar de Venezuela alcanzó los 448,05 dólares durante el mes de enero



De 270 granjas avícolas que hay en el estado Lara solo cinco están activas.



Presunto guerrillero murió en una clínica de Táchira tras enfrentamiento en frontera colombo-venezolana



Reclusos del Centro Penitenciario de Occidente en Táchira tienen 6 días sin agua potable



Grupo Idea rechaza la confiscación de El Nacional y amenaza a La Patilla.



Repsol se va de Venezuela.



Reconocido urólogo zuliano, David Parra, fue liberado tras ser secuestrado por unas horas



Carlos Scull calificó de xenofóbica la propuesta de alcalde peruano para que extranjeros no trabajen de delivery, taxi o mototaxi



Venezolanos piden al Gobierno peruano amnistía de multas por documentos vencidos.



Bernabé Gutiérrez anuncia elecciones en AD y dice que Ramos Allup puede participar.



Se hizo efectivo otro pago de la pensión a adultos mayores por Bs. 7 equivalentes a $1,58



Padecer cáncer en Venezuela obliga a migrar internamente



El dólar entre 2021 y 2022 ha perdido 35% su poder de compra



Ingresos de PDVSA cayeron 23% en enero por desplome de las exportaciones.



Venezolanos con doble nacionalidad deben usar la venezolana para ingresar, permanecer y salir del país



Hoteles de Carabobo esperan ocupación de un 25 por ciento para carnaval



Gobierno Legítimo de Venezuela se solidariza con el pueblo ucraniano tras la agresión contra su territorio soberano por parte de la Federación Rusa



Régimen de Maduro profundiza la cooperación energética con Egipto y Nigeria







Internacionales:8405:46

Reconocimiento de Rusia de las repúblicas separatistas Donetsk y Lugansk, genera el rechazo internacional



Otan condenó a Putin por el reconocimiento de las regiones separatistas en Ucrania



El presidente Putin ordena a las tropas rusas entrar en las regiones controladas por los separatistas en Ucrania.



Ucrania rechaza el órdago de Putin y pide ayuda urgente a Occidente



Se desploma la bolsa de Moscú ante nerviosismo por el aumento de las tensiones entre Rusia y Ucrania



Putin recordó la revolución ucraniana: Los haremos pagar frente a la justicia



Imágenes satelitales muestran nuevos despliegues de tropas y blindados rusos cerca de Ucrania



Rusia dice que abatió a cinco «saboteadores» que entraron desde Ucrania



Carabineros desalojan familias venezolanas instaladas en carpas en la frontera chilena



Unicef llamó a incentivar la cultura de tolerancia y rechazar la xenofobia contra venezolanos



Partido Popular Europeo propuso sumar a Suiza a la lista negra de lavado de dinero de la UE por escándalo del Credit Suisse



Duque acusó a Maduro de usar el caso de Aída Merlano para obligar a Colombia a reconocer al régimen



RSF teme que Suiza tome represalias contra prensa por escándalo Credit Suisse



Gran avance médico: científicos crearon un fármaco que frena la metástasis en cáncer de mama



Íngrid Betancourt advirtió que Gustavo Petro es apoyado por Maduro y recibe “dineros oscuros”



Restablecido el servicio eléctrico en todo Puerto Rico



Biden anunciará sanciones contra repúblicas separatistas de Ucrania



La Corte Constitucional de Colombia despenaliza el aborto hasta la semana 24.



Guerrilla del ELN amenazó con un paro armado de 72 horas en toda Colombia



Líder estudiantil opositor es condenado a 13 años de prisión en Nicaragua.



Reino Unido aprobará un ‘paquete significativo de sanciones’ contra Rusia este martes



La Justicia boliviana amplía la prisión preventiva de Jeanine Áñez por ‘tres meses’



EEUU ordenó a sus diplomáticos en Ucrania trasladarse a Polonia



Se calienta la carrera presidencial en Colombia: Ingrid Betancourt acusó a Gustavo Petro de recibir apoyo de Maduro



La Unión Europea amenaza con sanciones a Putin si decide reconocer la independencia del Donbás



Italia pide que sus ciudadanos salgan de Ucrania pero deja embajada operativa



Ollanta Humala, primer ex presidente peruano al banquillo por el caso Odebrecht.



Estudio español certificó que más del 85% de los vacunados generó anticuerpos contra el COVID-19



Manejos turbios y obscenas relaciones entre Pedro Sánchez y el régimen de Maduro, revela investigación periodística



Australia exige a China investigar uso de láser contra un avión australiano



Credit Suisse aseguró que cerró el 90% de cuentas vinculadas a acusaciones de corrupción



Consejo de Seguridad de la ONU trató la amenaza a Ucrania sin vislumbrar una salida



Caso Piedad Córdoba: Otro testigo clave habló de fraudulentos giros desde Venezuela



Roban obras en NFT por valor de 1,7 millones de dólares en plataforma OpenSea



Porsches y Lamborghinis perdidos en el mar pueden valer US$155 millones. La mercancía a bordo del Felicity Ace ardió en llamas frente a la costa de las islas Azores de Portugal.



Investigadores japoneses estudian si la variante BA.2 de Ómicron es más contagiosa y letal.



Temporal de nieve en el norte de Japón interrumpe cientos de vuelos y trenes



Disney planea construir “ciudades para fans”



«Wonder of the Seas», el crucero más grande del mundo llegó a puerto en Florida para iniciar sus viajes



Britney Spears publicará sus memorias tras acuerdo por 15 millones de dólares







Deportes



Venezolano Jefferson Savarino es campeón con Atlético Mineiro



Djokovic venció a Musetti en su regreso a la competición en Dubái



Jugador de la NBA Enes Kanter: Abusos a DDHH cometidos por Maduro me rompieron el corazón