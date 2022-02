Movimiento en defensa de la Constitución solicita ayuda de Bachelet a venezolanos en Chile #23Feb￼

El Movimiento Ciudadano para la Defensa de la Constitución y la Democracia, envió un comunicado a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a fin de que interceda para que las medidas adoptadas en materia migratoria por el gobierno Chileno, no se convierta en una corriente de opinión y acciones xenofóbicas contra los venezolanos en ese país.

“Sucede que en Chile toma cuerpo una tendencia de opinión para enfrentar las migraciones ilegales de manera violenta, ejemplo lamentable de ello son los sucesos en Iquique. No cuestionamos el legitimo derecho que tiene el hermano país de aplicar las leyes en esta materia, no obstante debe prevalecer sobre esta potestad el respeto a los derechos humanos que usted como Alta Comisionada de la ONU está comprometida a hacer valer y es en este sentido nuestro ruego, para que interceda al respecto y dentro de la legalidad que asiste al gobierno chileno para controlar migraciones irregulares se tenga el buen criterio de no convertir estos correctivos en una corriente de opinión xenofóbica en contra de miles de compatriotas venezolanos que han escapado hasta allá para no sufrir los embates de la ruina económica, social e institucional que existe en nuestro país y que usted muy bien conoce”, expresó el documento.

Asimismo, el movimiento exhortó a Bachelet a que intervenga en favor de los Derechos Humanos de los venezolanos en Chile.

“Simplemente queremos de usted un llamado de atención sobre esta amenaza que se cierne sobre los venezolanos que en diáspora deambulan por el mundo y que en Chile han ubicado un refugio de esperanza, igual que lo representó Venezuela cuando el dolor hizo víctimas en fuga a europeos y latinoamericanos que en nuestra tierra encontraron paz y trabajo para su provecho personal y familiar”, concluyó.