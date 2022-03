PulsoEmpresarial “La mascarilla continuará para proteger a los pasajeros”; Alejandro Arias, director general del Grupo Lufthansa

Por Violeta Villar / www.lawebdelasalud.com

La imagen de los aviones en tierra comienza a quedar como un recuerdo que dejó la pandemia, mientras la perspectiva hacia el futuro es la de recuperar la frecuencia de los vuelos: “La gente necesita y anhela viajar, y por eso estamos contentos de unir a personas de diferentes lugares del mundo”, cuenta Alejandro Arias, el nuevo director general del Grupo Lufthansa para Panamá, México y Centroamérica, quien destaca que mantener las medidas de bioseguridad, como el uso de la mascarilla, es una condición para seguir acercando a los países.

Encantando de estar en Panamá, el nuevo gerente, de origen peruano, en encuentro con los medios de comunicación, reiteró que la aerolínea volverá a conectar a Panamá con Alemania, a partir del 27 de marzo, con tres vuelos (domingo, martes y jueves) que serán operados por la aerolínea Eurowings Discover (filial del Grupo Lufthansa), especializada en viajes de placer.

Es un Airbus 330, con una capacidad de 270 plazas y tres clases: business class, premium economy y economy class.

Afirmó que la aerolínea cuenta con una red muy amplia de conexiones, viajeros con origen en Europa y Alemania, “que tienen el deseo de visitar Panamá, un país bellísimo. Pero también habrá turistas de Panamá que deseen descubrir Europa o viajeros corporativos”.

Mascarilla y medidas de bioseguridad

Reflexiona que la industria de la aviación ha experimentado situaciones sanitarias con SARS y de MERS, “pero lo que causó covid-19 fue inesperado, y en particular increíble: ya a dos años todavía no hemos salido de la pandemia”.

Señala que la seguridad y el bienestar de los pasajeros, es una divisa de la aerolínea. “Mucha gente se pregunta qué pasará con la mascarilla: les decimos que deberán ser utilizadas para proteger a los pasajeros. Solo se les permite retirarlas para comer y tomar algo”.

De igual modo, la aerolínea refuerza los sistemas de ventilación interna con filtros especiales para garantizar aire fresco y limpio. “No sabemos de ningún caso de contagio en un vuelo, y tenemos rutas de 10 o 12 horas”.

El mercado de México y Centroamérica

México es un mercado que está cerca de recuperar las cifras y la cantidad de vuelos antes de la pandemia. “No hay muchas restricciones y es fácil para los viajeros estar por motivos de placer o de turismo”, dijo Arias.

Costa Rica también está operando con vuelos desde San José. Junto con Panamá, constituyen los dos únicos países de Centroamérica desde los cuales vuela el Grupo Lufthansa.

Para Arias el pronóstico es que este año se tenga el control de la pandemia, con una mejora en la demanda, apertura de los países y retorno gradual a la normalidad: “Tanto en Panamá como en Centroamérica vamos a ver una recuperación más rápida”.

Las lecciones de la pandemia

Felipe Bonifatti, director general del Grupo Lufthansa para América del Sur y el Caribe, reflexiona que “todavía estamos saliendo de la pandemia: nuestra industria fue la primera en resultar golpeada de manera muy dura y seremos los últimos en salir”.

Felipe Bonifatti

Dijo que ahora la planificación es semana a semana, según los planes de vuelos, y según la autorización de las autoridades aeronáuticas y aeroportuarias.

“También aprendimos qué necesitan nuestros socios de negocio, nuestro personal, equipos de trabajadores y colaboradores…, es un aprendizaje en los diferentes niveles y nadie quiere que esto se repita, pero estamos mejor preparados porque de esta pandemia hemos salido fortalecidos”.

Del lado del viajero, observa que “desde el principio tuvimos una comunicación muy transparente, honesta y cercana con las personas al decirles, cuáles eran los riesgos en un viaje, qué hacíamos para minimizarlos, medidas tanto sanitarias en el avión como en tierra”.

Lo más difícil, reconoce, era el tema de la incertidumbre: yo puedo tomar todas las medidas, uso de mascarillas y distancia pero, preguntas del pasajero: ¿qué pasa si me contagio?; ¿puedo cambiar el boleto?, ¿qué ocurre con los gastos médicos y de estancia?

Bonifatti resalta que esta realidad significó estar con sus clientes, adoptar políticas flexibles (cambio de pasajes) y continuar con los mismos protocolos de seguridad y medidas estrictas para disminuir el riesgo de contagio.

Venezuela: seis años sin volar

El director general del Grupo Lufthansa para América del Sur y el Caribe, al hacer un balance de los destinos en la región, explicó que en el caso de Venezuela ya son seis años sin volar.

Si bien no existe un anuncio específico para el país, afirmó que siempre, como Grupo Lufthansa, tienen un plan de revisión de destinos, sea para renovarlo o abrirlos: “Revisamos antiguos destinos que fueron queridos por muchos años. Nuestro plan de vuelo ahora está previsto para el corto plazo y en ese corto plazo no está previsto agregar más destinos pero no solamente ocurre con Caracas, sino con países de África, Medio Oriente o ciudades de Estados Unidos, ya que tenemos una restricción con respecto a la cantidad de aviones y tripulación disponible”.

Argentina redujo la capacidad y la organización manejó los vuelos en función de los cupos y frecuencias autorizados por el Gobierno. A la fecha tienen seis vuelos por semana y esperan pasar a vuelos diarios a finales de año.

Brasil es el mercado con más capacidad, con un vuelo diario desde Sao Paulo y Río de Janeiro. Colombia tiene tres vuelos por semana y en abril serán cinco vuelos por semana.

“La realidad es que la gente que no ha viajado quiere viajar; existe demanda acumulada.En el caso del sector corporativo, tanto de pequeñas y medianas empresas como de grandes empresas, todavía no vuelven; hay que ser cautelosos, vemos recuperación más lenta”.

Bonifatti reflexiona “que el bienestar y la salud también es bienestar emocional y los viajes aportan mucho: poder darse un abrazo, ver a un padre, una madre, un amigo, un cuñado… además viajar, y conocer nuevos lugares, en particular tener experiencias, aporta a la salud emocional y a tener una felicidad mayor. Viajar es quizás el único gasto que es una inversión”.

El horizonte del 2022 lo percibe en franca recuperación: “En la medida que los países quiten restricciones de ingresos, más viajeros se animarán a salir y tomarán un avión. Necesitamos reemplazar restricciones por controles para generar mayor demanda de viaje”.