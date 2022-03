“La salud gratuita en Venezuela es prácticamente una ilusión”, reveló la ENH #3Mar

La ENH reveló que el fármaco que más escaseó en las salas de emergencia de los 40 centros de salud más importantes del país fueron los antihipertensivos, a pesar de que las enfermedades cardiovasculares son las principales causas de muerte por enfermedades en el país.

La Encuesta Nacional de Hospitales presentó este jueves 3 de marzo su primer balance del año sobre la operatividad de los servicios hospitalarios durante los meses de enero y febrero.

Durante este período se monitoreó el porcentaje de desabastecimiento, según la existencia de los insumos indispensables para la atención en emergencia y quirófano.

El año comenzó en los centros de salud marcado con por el desabastecimiento, y es que, de 20 de los insumos más básicos y esenciales para una emergencia, el recurso que menos presentó escasez durante este tiempo fue el oxígeno, que en 94% del tiempo estuvo entre intermitente y presente todos los días.

Pero tratamientos como la morfina o los inhaladores estuvieron desaparecidos en un 30% de las salas de emergencias, mientras que los fármacos que tuvieron mayor intermitencia fueron: la cefalosporina, los aminoglicósidos, la vancomicina y los esteroides.

Para este mismo periodo de tiempo, el desabastecimiento total de los insumos de emergencia fue de 44%, lo que significa que las probabilidades de que cuando un venezolano acuda a una sala de emergencias no cuente con los insumos necesarios para poder tratar la patología que lo llevó a ese lugar.

La Encuesta Nacional de Hospitales es una red que nació en el 2014 y que está integrada por médicos de todo el país y que desde el 2018 se ha encargado de recoger semanalmente información de los 40 hospitales más importantes del país.

Entre los insumos y medicamentos que escasean en la emergencia de los hospitales están: los aines, los yelcos, atropina, diazepam, dopamina, desfibrilador, adrenalina, fluidoterápicos y lodicaina.

Antihipertensivos brillan por su ausencia

El medicamento que más escasea en las salas de emergencia son los hipertensivos, que no estuvieron disponibles el 37% de los días, el resto del tiempo su presencia fue intermitente.

Esto resulta verdaderamente alarmante en un país en la primera causa de muerte en la población son las enfermedades cardiovasculares.

Según las Estadísticas Sanitarias Mundiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el 2019 las enfermedades no trasmisibles lideraban las principales causas de muertes.

Las estimaciones revelan las tendencias de las dos últimas décadas en mortalidad y morbilidad por enfermedades y traumatismos. Asimismo, subrayan claramente la necesidad de prestar una mayor atención en el ámbito mundial a la prevención y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las neumopatías crónicas, y de reducir los traumatismos, en todas las regiones del mundo, tal como se establece en la agenda para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Las cardiopatías son desde hace 20 años la causa principal de mortalidad en todo el mundo, si bien ahora provocan más muertes que nunca. El número de muertes debidas a las cardiopatías ha aumentado desde 2000 en más de 2 millones de personas, hasta llegar a casi 9 millones de personas en 2019. Las cardiopatías representan en estos momentos el 16% del total de muertes debidas a todas las causas.

Quirófanos sin insumos

Este boletín publicado por la ENH reveló que entre enero y febrero de este 2022 el desabastecimiento en los quirófanos llegó al 70%.

De acuerdo a esta organización, este tipo de indicadores deberían “levantar serias alarmas sobre la poca capacidad que tienen los hospitales de realizar intervenciones quirúrgicas a causa de la falta de insumos”.

Uno de los efectos de este porcentaje de este alto porcentaje de desabastecimiento es que los hospitales en el país no realizan “prácticamente” ninguna cirugía electiva, es decir, no entra a quirófano ningún caso que no sea una estricta emergencia.

Esta, que no es una situación extraordinaria, sino que lo hemos registrado de manera consecuente en los monitoreos de la ENH, a través de los años, ha generado que en todos los hospitales de Venezuela “haya miles de pacientes en lista de espera para ser operados”.

Detallan que pacientes con diversas patologías deben esperar meses e incluso años para poder optar a una intervención quirúrgica, fundamentales porque no hay los insumos suficientes.

Servicios como tomografía no funcionaron en el 70% de los casos, la ecografía no estuvo disponible en el 50% de los casos y los laboratorios estuvieron intermitentes en el 70% de los centros de salud.

