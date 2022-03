Son titulares sábado #5Mar

El ajuste a medio petro no alcanza a cubrir la cesta básica» Velásquez: Ningún miserable aumento para bajar presión va a poder contra la inflaciónComo miserable e insuficiente calificaron los caraqueños nuevo salario mínimo Pesca artesanal paralizada: más de mil embarcaciones están sin gasolina en Paraguaná Profranquicias: Se detuvo el cierre de tiendas en Venezuela En los Filúos, en el zulia, venden combustible por el Carnet de la Patria Dirigente Hassan Almahan: aumento salarial debe estar anclado al valor del petro “Xenofobia institucional” contra migrantes venezolanos y aumento de petición de visados elevará uso de rutas clandestinas Médicos venezolanos serán voluntarios para atender a refugiados ucranianos Por falta de atención gubernamental colapsó el puente Los Aceiticos en Ciudad Bolívar Pdvsa ad hoc ratifica que venta de Citgo requiere de una licencia de la OFAC UE espera que sugerencias de la MOE mejoren condiciones electorales de Venezuela Padrino asegura que existe unos grupos «militares privados» contratados para acabar con la «paz» de Venezuela Federación de Empleados Públicos afirma que es insuficiente el aumento de sueldo reclaman que está por debajo de HaitíMinisterio de Turismo ratifica que el país mantendrá vuelos regulares con Rusia Operaciones con bitcóin en Venezuela pagarán más impuestos desde el 27 marzoColombia cerrará las fronteras por las elecciones legislativas a partir del 10 Marzo abuelo murió llenando su tanque de gasolina en Maracay Pescadores captaron otro derrame de petróleo en el golfete de Coro Jubilados de la alcaldía del municipio Simón Bolívar, del estado Anzoátegui, protestaron el día de ayer por reivindicaciones económicasPacientes oncológicos protestaron frente a las puertas de la farmacia de alto costo para exigir el suministro de medicamentosInvasión a Ucrania puede afectar suministro de fertilizantes en Venezuela Designado Jorge Arreaza como nuevo ministro de Comunas y Movimientos SocialesVenezolanos manifestaron apoyo a Ucrania en sede de UE en CaracasLáser Airlines suspende vuelos de la ruta Caracas-CancúnUCV aprueba vuelta a clases con esquema semipresencialVenezuela recibió casi 17 toneladas de insumos médicos provenientes de ChinaCasos de COVID-19 en Venezuela 181 nuevos casos y 02 Fallecidos TSJ decide continuar en Carabobo juicio por tráfico de drogas a mexicanos capturados en ApureDólar: 4,37 Bs/$ – Promedio Paralelo: 4,45 Bs/$ – Bitcoin $ 41,692.70El crudo de Texas abre con una subida del 3,5 %, hasta 111,43 dólares InternacionalesLa Otan acuerda que ni aviones ni tropas aliadas entren en Ucrania El salvaje ataque con misiles que mató a 47 civiles ucranianos en Chernígov El oligarca más rico de Rusia busca escapar de las sanciones trasfiriendo su holding minero a su esposa Rusia anuncia un alto al fuego temporal tras bloquear la ciudad estratégica de Mariupol.Rusia bloqueó Facebook y Twitter. 15 años de cárcel por «noticias falsas» .CNN suspendió operaciones en Rusia ante ley del régimen de Putin que amenaza con cárcel Captado en video a dos periodistas británicos cuando fueron baleados por las tropas rusas en UcraniaBloomberg anunció que suspende el trabajo de sus periodistas en Rusia Zelenski criticó a la Otan por no imponer zona exclusión aérea sobre Ucrania Presidente de Ucrania desmintió rumores sobre su salida del país La ONU investigará a Rusia por sus posibles violaciones de derechos humanos EEUU afirmó que Ucrania todavía tiene la mayoría de su poder de combate aéreo Corea del Norte disparó otro proyectil no identificado hacia el mar de Japón Captado en fotos la destrucción del Antonov An-225, el avión más grande del mundo Rusia afirma haber destruido más de 1.600 objetivos militares en UcraniaMichelle Bachelet denuncia destrucción casi total de un pueblo en UcraniaCNUR: Un millón de personas han huido de UcraniaBanco Mundial suspende todos sus programas en Rusia y BielorrusiaRT en Español cambia de satélite para emitir en América Latina ante restricciones Google suspendió toda la venta de publicidad en RusiaMiles de usuarios se quedaron sin internet en Europa debido a un ciberataque Las peligrosas bombas de racimo que Rusia usa sobre Ucrania que alertan al mundo Después de invadir y bombardear Ucrania, Rusia dice que no ocupará el país y “dejará que el pueblo decida su futuro” EE.UU. reabre tras 4 años su consulado en Cuba para visados migratorios Estados Unidos creó 678.000 empleos durante el mes de febrero, frente a los 422.000 estimados. El desempleo cae al 3,8% frente al 3,9% estimado.La justicia de EEUU condenó al “Choux”, operador del Cártel de Sinaloa, a cadena perpetua Buen gesto: Louis Vuitton donó un millón de euros para los niños en Ucrania España libera dos millones de barriles de reservas de crudo por crisis en Ucrania El peor atentado en años contra la comunidad chií de Pakistán deja 56 muertos y 194 El ELN anuncia un alto al fuego durante elecciones legislativas colombianas Petro se impondría a todos sus rivales en las presidenciales, según encuestaOMS da luz verde al molnupiravir, primer tratamiento oral contra la covid-19Karol G recibe el premio «Rule Breaker» en la gala de mujeres de BillboardLady Gaga y Zoë Kravitz serán presentadoras en los OscarBad Bunny y Jhay Cortez lideran las nominaciones a los Latin AMA’s DeportesSalomón Rondón llevó al Everton a cuartos de FA CupLa esposa y la hija recién nacida del futbolista venezolano Eric Ramírez lograron salir de UcraniaCiclista ruso Pavel Sivakov cambia su nacionalidad a francés para poder competir Djokovic podrá defender su título de Roland Garros