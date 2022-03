Simón Yústiz: El salario mínimo ha incidido en la diáspora venezolana #10Mar

- Publicidad -

Hasta hace cierto tiempo, Nicolás Maduro, quien se ha proclamado el presidente obrero, se llenaba la boca diciendo que este era el gobierno que más aumentos del salario mínimo había hecho en el país, pero la verdad es que ha llevado a los trabajadores a vivir en la miseria y a morir de hambre y enfermedades por falta de medicinas.

La declaración fue hecha por el exdiputado larense Simón Yústiz, quien dijo que él, como pensionado, apoya todas las manifestaciones para exigir el derecho de recibir del Instituto Venezolano de los Seguro Sociales una pensión de acuerdo a la realidad que estamos viviendo.

Llevar la pensión a medio petro, como ha anunciado el Nicolás Maduro, no resolverá nuestras necesidades, porque una vez que aparezca en la Gaceta Oficial, los precios de los artículos de mayor consumo, crecerán mucho más y, al final, quedaremos sin haber adquirido lo básico para subsistir.

Ese salario mínimo, que el régimen dizque ha sido aumentado más de ochenta veces durante este régimen, ha incidido en que la gente se vaya del país, principalmente, hacia las repúblicas de América Latina, en busca de un trabajo que les garantice vivir y enviar remesas a sus familiares que se han quedado porque están ya en la tercera edad y no tienen oportunidad de conseguir trabajo o porque son menores, que han quedado al cuidado de sus abuelos y demás parientes.Impresiona que mientras aquí se paga a los trabajadores, hasta ahora, siete bolívares de salario y tres de cesta ticket para alimentación, que apenas son dos dólares mensuales, en otros países el salario mínimo nos deja boquiabiertos.

Y los pensionados apenas siete bolívares con los cuales no se puede adquirir nada.Y digo impresiona, puntualizó Yústiz, porque el primer país que paga 425 dólares es Ecuador, que vive del turismo, el transporte, los servicios financieros y muy poco del petróleo y de la minería, porque su economía es emergente.

Después le sigue Chile, que hoy día es la cuarta mejor economía de la América Latina, después de Brasil, México y Argentina. Allá el salario mínimo es de 411 dólares mensuales. Y su principal producto de exportación es el cobre.

En Panamá el salario mínimo es de 365 dólares al mes y el país vive del turismo y los servicios. Y lo más importante es que ha tenido los últimos veinte años un crecimiento constante.México es la primera economía de Hispanoamérica y ha desarrollado la industria y la agricultura.

Porque aunque es un país petrolero, apenas puede producir un poco más de un millón y medio de barriles de crudo diario, contando con 8 refinerías, la última de las cuales adquirió Pemex en Texas. El salario mínimo es de 256 dólares.Y el quinto país con un salario mínimo alto es Colombia, el cual es de 244 dólares mensuales. Su principal producto era el café pero ha diversificado sus actividades económicas.

He citado esos cinco países porque Venezuela llegó a tener la más importante empresa petrolera de la América latina, PDVSA, que después de estar produciendo 3 millones y medio de barriles diarios cuando Hugo Chávez llegó al poder, hoy, lamentalemente, no puede refinar la gasolina que necesitan los vehículos.

Ninguno de los países mencionados tiene las riquezas de Venezuela, pero tampoco han tenido un régimen que haya destruido su economía como el de aquí.Ya decía que ese salario mínimo establecido por Maduro ha incidido en la diáspora, porque hoy hay casi 7 millones de venezolanos en el extranjero y una gran parte de ellos salieron de nuestras fronteras, caminando. O atravesando el mar Caribe en pequeñas embarcaciones. Y muchísimos han muerto en la travesía.De esos casi 7 millones hay, según la Agencia de la ONU para los refugiados, más de 3 millones 200 mil venezolanos en los cinco países que he mencionado, remachó sus declaraciones.

Y están en esas naciones trabajando porque aquí, en Venezuela, no existen condiciones para vivir dignamente como lo establece la Constitución, la cual es papel muerto para este régimen. Y lo grave del caso es que la gente sigue saliendo del territorio nacional, no importa que sea caminando, pero no quiere continuar pasando trabajo y tampoco se le garantiza la salud. Y eso que Maduro habla de que él es el primer obrero en llegar en la presidencia de la República, pero ha seguido el desatre que comenzó Chávez con expropiaciones y la destrucción de la economía nacional, el derroche de dinero y la obsesión por ser un líder como su mentor, el dictador Fidel Castro.

Su legado ha sido la destrucción de Venezuela y una diáspora que está engandeciendo económicamente a los países a donde han ido a parar los venezolanos. Se justifican las protestas porque no se puede vivir condenados a la pobreza y a la muerte por mengua.