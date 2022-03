Racionamiento en Zulia se refuerza al doble durante madrugada #21Mar

Usuarios reportan que estuvieron sin luz durante el viernes en el día y luego en horas de la madrugada para el amanecer de este sábado, lo que los hace cuestionar si ahora, aplicarán el racionamiento en doble tanda.

«Esta fue una de las peores noches de mi vida. No he descansado nada porque se me fue la luz desde la una hasta las cinco de la mañana; y para rematar, tengo que ir a trabajar. No sé si pueda trabajar bien hoy», es el testimonio de Carlos Ferrer ante el racionamiento eléctrico del amanecer de este sábado en el sector Pomona en Maracaibo.

Su caso es similar a la experiencia que miles de usuarios reportan en las redes sociales. Si en el dia ya es un «castigo», en las madrugadas «se empeora el sufrimiento».

«Se me fue el viernes en el día y después en la madrugada», denunció Ferrer, coincidiendo con otras denuncias.

Corpoelec confirmó la aplicación de los racionamientos eléctricos, aunque no explicó los motivos. No fue sino hasta este viernes cuando Néstor Reverol, ministro de energía eléctrica de Nicolás Maduro, informó que los cortes o plan de administración de carga, son debido a trabajos de mantenimiento en Termozulia y que los mismos se mantendrán hasta finales de este mes de abril.

Luzmila Cardenas expuso en Twitter que «estoy segura que la razón es la falta de mantenimiento a tiempo, hasta que no cambien esta forma de operar la industria estamos jodidos. Urb. La Rosaleda sin luz ayer 7-11 pm, hoy 5-7.30 am #agonia-impotencia».

Zule Ramírez manifestó en la misma red social que en el sector «18 d Octubre en la mañana 5 horas y a las 12 anoche 5 horas más sintiéndolo en el alma, ahora si me voy, había resistido todo, seguía apostando a que se podía, pero aquí damos un paso adelante y 5 atrás. Así no hay quien pueda podre resistir lo q sea pero la luz me pone mal».

Las denuncias no cesan en las redes sociales con gente reportando que sufre el racionamiento dos veces al día, incluyendo durante la madrugada para el amanecer de este sábado.

Los usuarios se pregunta, si los cortes ahora serán con doble tanda. Sin embrago, ni Corpoelec, ni ninguna otra autoridad, ha precisado la cantidad de horas diarias de la medida.

