Migración venezolana no se detendrá hasta que Maduro salga del poder usurpado, advierte Asamblea Nacional legítima #22Mar￼

Los hechos abominables de la guerra contra Ucrania por parte de Rusia, produjo que la crisis migratoria venezolana sea desplazada a ocupar la posición número dos después de Siria, afirmó la diputada Olivia Lozano, quien Frente a esto, sugirió evitar que la comunidad internacional reduzca el interés por la causa a favor de Venezuela.

En efecto, durante el debate sobre la terrible situación de los refugiados y desplazados en el mundo, realizado este martes en la sesión de la Asamblea Nacional (AN), la diputada Lozano, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, fijó posición .

Según su criterio, es perentorio seguir consolidando las alianzas estratégicas con las organizaciones venezolanas en el extranjero, específicamente, en Europa para dar soporte político a las gestiones humanitarias, en favor de los connacionales y a su vez, advertir de la gravedad de las alianzas entre Maduro y Putin y otros regímenes totalitarios como el de Bielorrusia, Irán, China para América Latina y Occidente. “Debemos promover con mayor fuerza los valores universales de libertad, democracia, independencia y soberanía de todos los pueblos sometidos a regímenes totalitarios”, afirmó.

Mientras que el parlamentario Ramón López, vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la AN, subrayó que cuando se habla de los términos de migrantes, diáspora, exilio y xenofobia son fenómenos que vienen ocurriendo al pueblo venezolano que huye de la dictadura despiadada que vulnera todos los derechos humanos.

“Esta terminología es parte del común de los venezolanos porque hasta que nosotros no salgamos de la dictadura de Nicolás Maduro, no podemos garantizar que esta altísima migración vuelva a Venezuela y por tanto, debemos trabajar -AN- arduamente con los países receptores, concretamente, en Europa sobre las garantías y el respeto por el estatus legal y los derechos como migrantes de los connacionales”.

Entre tanto, el diputado Ángel Caridad, indicó que este año 2022, hay entre 7.5 a 8 millones de migrantes venezolanos y aseveró que dicha crisis es causada por los efectos y consecuencias de la dictadura “amorfa” originada por Hugo Chávez y profundizada por la ineptitud y corrupción de la dupla: Diosdado Cabello y Nicolás Maduro que ha conllevado a que millones de venezolanos huyen del debacle económico y social causada por la narcodictadura.

“La crisis migratoria venezolana es una crisis humanitaria provocada por el flujo descontrolado y la más grande que ha existido en Latinoamérica comparada con la cruel guerra de Ucrania” y denunció que muchos migrantes venezolanos han sido humillados, explotados y asesinados en muchos países.

Por su parte, el diputado Richard Blanco, estimó que para este año 2022 más de 8.9 millones de venezolanos van a estar desterrados en el mundo entero, según cifras arrojadas por Acnur, instituciones del Gobierno Encargado y organizaciones en materia de migración e insistió que la comunidad internacional y los gobierno aliados deben reforzar la presión contra la dictadura. “Es a Venezuela que queremos liberar de esta desgracia de tener a Nicolás Maduro, asesino y delincuente que no se entiende porqué la comunidad internacional, no actúa con mayor fuerza”.

Para el diputado Williams Dávila, uno de los graves problemas que se genera de la migración ya sea voluntaria o forzada, “son los brotes xenofóbicos que de forma evidente o silenciosa van apareciendo en las sociedades receptoras. La xenofobia consiste en el rechazo recelo y odio por el extranjero o grupos étnicos”. Advirtió que la migración venezolano no se va a detener, pues “es un reto para el continente y particularmente para Colombia, es el segundo país receptor de migración” De tal manera, resaltó que la política de regularización legal es fundamental para que los migrantes puedan tener acceso a trabajo, educación y salud.