«No castigar los delitos es un delito en sí mismo. Y esta ciudad se desangra por la cantidad de delitos que hemos pasado por alto. Es hora de ponerle un torniquete a esa herida».

Alrededor del coronel psicópata, narcisista, licántropo y voyerista pululan una serie de personajes sin autoestima, cínicos y corruptos, que se arrastran, que como corte de bufones le adulan y el felón se siente endiosado. Estos son sus tenientes o cómplices necesarios, sus monos voladores, los que se envilecen al servirle a un delincuente y cometen corrupción y crimen para llenar el ego y el bolsillo de quien nunca llegará a General, a quien el servilismo le aprovecha de combustible a su narcisismo. Este Coronel prefiere a la gente del piso arcoíris, sus más conspicuos cómplices lo lideran, lo coordinan y los nombres que mejor les quedarían serían las Chavelas.

Es una cuestión de dogmática moderna, refiriéndonos a la responsabilidad penal de estos «burladores de la sociedad», tanto el Coronel psicópata, narcisista, licántropo y voyerista, figura central de los hechos criminales, como también sus monos voladores, sus cómplices necesarios, que tienen y han tenido el dominio de los hechos que constituyen delitos y los cometen dolosamente porque bastante se les ha dicho que por sus actos el largo brazo de la ley les pondrán los ganchos.

La teoría del dominio del hecho, sostiene que dentro de la esfera de la autoría no se comprende únicamente al ejecutor directo, en este caso al Coronel psicópata, sino además a los que intervienen en el delito o los delitos, en el concurso de delitos, de manera conjunta, en este caso los monos voladores activos y obscenos delincuentes, o la tropa de los necios, gente que se tiene muy poco amor propio y muy baja autoestima. Concluyendo que se califica como autor no solo a quien controla de manera final el desarrollo del evento delictivo; que el autor que configura el hecho no es exclusivamente el Coronel quien se salta inmoral e ilegalmente la verja de la decencia, quien se roba la carne, vende ilegalmente documentos, quien extorsiona a los jóvenes y los viola carnalmente, quien les vende drogas a los chicos ; sino además, aquél o aquellos que dominan su propia acción típica a voluntad de otro, y en este caso a voluntad del Coronel psicópata, para realizar dicha acción. Por lo tanto los monos voladores en agavillamiento tienen dominio del hecho animus auctoris. Y en consecuencia son autores del delito o de los delitos cuya autoría también es del Coronel.

Agavillamiento es lo mismo que asociación ilegal, asociación ilícita, asociación criminal, es decir, se trata de la unión del Coronel con dos o más de sus monos voladores para realizar una actividad ilegal, ilícita, delictiva, criminal y se usa con el mismo sentido que la conspiración. El agavillamiento consiste en la asociación de dos o más personas con el fin de cometer delitos. Cada una de estas personas se hace acreedora de penas, por el solo hecho de la asociación.

De acuerdo a la teoría del dominio del hecho es necesario para afirmar la autoría que la persona domine o dirija el suceso en cuanto tal, como dirige el Coronel a sus monos voladores en la perpetración de los delitos, que se dejan manejar, pero que también dominan el hecho antijurídico porque son los que hacen cada una de las tareas que el Coronel criminal les asigna y ellos con gusto y agrado para complacer al psicópata ejecutan los delitos, y son solidariamente protagonistas del Iter Criminis, de todos los delitos que se han cometido en la institución teniendo como mampara el giro lícito de la empresa. Porque son las personas que desde el punto de vista espacio-temporal toman parte en la realización de la conducta punible o han concurrido y concurren en la ejecución material de los delitos dentro y fuera de la institución blandiendo su nombre y prestigio. ¡Quien podría imaginarse, se ven tan serios!

Entonces, podemos determinar efectivamente que las personas que han tenido el control de la situación , así los jefes que tienen el control de darle el giro ilegal a los diversos procesos de la institución, en los que se meten ilícitamente al bolsillo chorros de dólares , pudiendo decidir en definitiva si el hecho se realiza o no , si el delito se ejecuta o no, y todos los delitos en la institución se han configurado o perpetrado o han llegado a feliz término para el Coronel y sus cómplices necesarios, tomando en cuenta tanto elementos objetivos como elementos subjetivos. Y no podemos soslayar que el Coronel es el jefe de la red de corrupción, el que dice y ejecuta, maneja y controla, mientras los monos voladores son sus tenientes obedientes y ejecutores que necesariamente para posibilitar los delitos dominan los hechos. Por lo tanto, al igual que el Coronel psicópata sus monos voladores tienen dominio de los hechos, animus auctoris.

De interés jurisdiccional penal, los monos voladores son los cómplices necesarios de los delitos que el Coronel comete intramuros y extramuros de la institución, y acreedores de la misma sanción punitiva que le corresponde al psicópata que gerencia la corporación, porque sin el concurso de ellos los crímenes que planifica, ejecuta y perpetra este depredador social, este militar que nunca llegará a ser General, no se podrían o no se hubieran podido llevar a cabo o no se pudieran perfeccionar.

El Coronel psicópata Narcisista, licántropo y voyerista, proyecta en sus víctimas todo lo detestable que él es, vive manipulando a la gente y a las circunstancias; sus aliados y cómplices necesarios son los monos jalabolas.

«El modo de contener los delitos y fomentar las virtudes es castigar al delincuente y proteger al inocente».

Manuel Belgrano

Crisanto Gregorio León

