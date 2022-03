OPINIÓN Venezuela a oscuras #26Mar

El régimen ha demostrado durante estas dos décadas que es el peor de los males que le ha tocado padecer a Venezuela. De manera progresiva y mediante la fuerza se apoderaron de todas las instituciones del Estado, imponiendo un modelo corrupto que nos llevó a sufrir la terrible emergencia humanitaria compleja que vivimos en la actualidad. Despilfarraron la bonanza petrolera, acabaron con nuestras reservas internacionales y multiplicaron la deuda externa del país 5 veces. Son los responsables directos de los males que afrontan los venezolanos.

Lamentablemente, la crisis también ha afectado los servicios básicos que necesitamos. El servicio eléctrico ha sufrido grandes desmejoras ocasionadas por la desidia, la corrupción y la falta de mantenimiento. No ha habido inversión del dinero del Estado para mejorar las prestaciones del servicio y todos loa venezolanos nos hemos visto afectados por las constantes fallas del suministro.

Todos podemos recordar el gran apagón nacional de marzo de 2019. Fueron 4 días seguidos de total oscuridad en el país, días difíciles en los que muchos venezolanos debieron hacer hasta lo imposible para sobrevivir a dicha tragedia. Desde entonces se han presentado más de 442.850 fallas eléctricas en todo el territorio nacional, según asegura el Comité de Afectados por los Apagones. Casi medio millón de fallas se produjeron en un periodo de 3 años.

En las últimas semanas se han incrementado nuevamente los apagones en las regiones del país. Estados como el Zulia, Táchira, Lara o Portuguesa, pueden durar hasta 15 horas continuas sin suministro eléctrico. En algunos de estos estados se ha establecido un proceso de racionamiento eléctrico. Si la situación continúa así podemos enfrentar un nuevo gran apagón nacional que incluso podría ser peor al del 2019. ¿Cómo se explica el bajón -y apagón en algunos lugares- de la semana pasada en al menos 17 estados incluyendo al Distrito Capital? Fue tan fuerte que afectó los servicios de telecomunicaciones e internet del país. En el estado Táchira, comerciantes de carnicerías y frigoríficos se han visto obligados a adquirir plantas eléctricas a base de combustible, el cual también es un bien escaso, para poder mantener sus refrigeradores funcionando, de lo contrario, estarían condenados a la quiebra. Este es un problema que desmejora nuestra calidad de vida y dificulta el día a día.

Con este problema que se presenta diariamente no se puede trabajar, no se puede estudiar ni tener tranquilidad. Los venezolanos viven en la perpetua zozobra de saber que se quedarán a oscuras en cualquier momento. No hay horario fijo ni alerta previa, puede suceder en cualquier momento del día. ¿Cómo puede un joven venezolano estudiar en estos tiempos de pandemia sino cuenta con un buen suministro eléctrico para los aparatos electrónicos? El régimen hace hasta lo imposible para mantener en la sombra a la juventud.

El régimen se excusa de la crisis de los servicios afirmando que son ataques externos propiciados por terceros. La realidad es que los venezolanos no somos responsables de su mala administración. No se puede culpar a la gente de ser demasiado exigentes en materia de electricidad porque este servicio es un derecho que tenemos cada uno de nosotros. Afirman, además, que se recuperó el sistema eléctrico en un 22%, pero el país sufre más apagones y hay más denuncias que nunca. Como siempre, solo saben mentir.

Debemos ser conscientes de la realidad: en Venezuela se produce menos energía eléctrica de la que necesita el país para funcionar correctamente. No es justo que los venezolanos tengamos que padecer esto. Por eso, si queremos reconstruir nuestro país y dejar la crisis de servicios en el pasado, es necesario un cambio de modelo político, que garantice una buena administración y permita gozar de todos nuestros derechos básicos. Tener calidad de vida no es un lujo, es nuestro derecho.

Stalin González