Sinvema: Menos del 50% de los estudiantes retornaron por completo a las actividades #29Mar

La presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) en Anzoátegui, Maira Marín, informó que menos del 50% de los estudiantes retornaron, este lunes, por completo a las actividades académicas, a fin de cumplir con el anuncio que realizó Nicolás Maduro acerca del regreso total de las clases presenciales, a partir de este 28 de marzo.

“Tanto en la zona sur, como en la oeste y norte no asistió ni la mitad. De 143 alumnos que es la matrícula en una escuela de la zona sur, asistieron 29. Es que no están dadas las condiciones por ningún lado. Son muchos los factores que influyen para que el regreso a clases no sea efectivo. Para nadie es un secreto de las condiciones sanitarias que existen, además de que pintaron sólo algunas escuelas y el Programa de Alimentación Escolar (PAE) sólo da arroz con sardina. Todo eso es responsabilidad del Estado”, expresó la dirigente gremial.

También mencionó que hay instituciones como la Unidad Educativa (UE) Andrés Bello de Puerto La Cruz que no cuenta con el sistema eléctrico ni pocetas, para cumplir un horario completo.

Salarial

Por otro lado, Marín señaló que la mayoría de los docentes regionales que fueron migrados al Ministerio del Poder Popular para la Educación recibieron el abono de las dos quincenas atrasadas pero, aún quedarían cerca de 300 educadores con el salario suspendido por el error que surgió con los números de cédula de identidad.

“También nos quedó pendiente el pago del ajuste de 6% del salario de diciembre. Hay quienes no saben ni siquiera qué fue lo que les cancelaron porque unos sacaron más que otros”, comentó.

