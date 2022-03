Activos por la Luz invita a una protesta pacífica para este viernes en rechazo a apagones #30Mar

El ingeniero Raúl Azparren, miembro de la organización civil Activos por la Luz, invitó a la población barquisimetana a manifestarse frente a la sede de Corpoelec en la capital larense este viernes 1 de abril, en rechazo a los cortes del servicio eléctrico.

“Los barquisimetanos debemos salir este viernes a expresar nuestra indignación ante las puertas de Corpoelec, para exigir se respeten nuestros derechos y al mismo tiempo que nos den una explicación clara sobre el desastre del Sistema Eléctrico Nacional. Que ofrezcan las soluciones pertinentes, pero no como un saludo a la bandera, sino con proyectos y cronogramas que puedan ser auditados por las comunidades afectadas”, puntualizó.

“Vamos todos, unidos y de manera pacífica, a detener los abusos de Corpoelec contra la ciudadanía. No es democrático, no es de un país civilizado, no es normal que en pleno siglo 21 estemos sometidos a vivir con las vicisitudes de épocas antiguas cuando el hombre alumbraba sus noches con hogueras y antorchas”, añadió.

Afirmó que los constantes y extensos apagones, junto a otras carencias de servicios públicos como agua, gas, transporte, medicinas y alimentos, conforman un “cuadro de ansiedad y desequilibrio” que hace difícil la vida cotidiana para la población venezolana.

“Vivir entre las penumbras que produce la falta de luz eléctrica en las noches, sufrir el embate de los sobresaltos de la inseguridad ciudadana y el conjunto de dramas cotidianos que afligen a la sociedad en su conjunto no califica como normalidad en ninguna parte del mundo”, expresó el también integrante del Movimiento Defensa de la Constitución y la Democracia (DECODE).

“Los venezolanos y los larenses en particular somos víctimas permanentes de muchas calamidades, entre ellas la de los cortes de electricidad que se han convertido en una tortura diaria que hace estragos sobre la sique colectiva y trastorna el funcionamiento de la vida cotidiana de forma total”, concluyó.