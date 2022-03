Médicos por la Salud: Al menos 4 horas a la semana están sin luz los hospitales del país #30Mar

Para los primeros meses de 2022, en promedio en todo el país, los hospitales pasan 4 horas a la semana sin servicio eléctrico, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hospitales, elaborada por la organización Médicos por la Salud.

De acuerdo con la in formación, para los primeros dos meses del 2022, un 8% de los hospitales reportaron tener planta eléctrica instalada pero no operativa, lo que entorpece la atención que el hospital puede brindar.

A partir de la crisis eléctrica de 2019, la ENH comenzó a monitorear la cantidad de fallecidos que pudieran ser atribuibles a los cortes de luz, para el año 2019 el total fue de 17 personas, para 2020 fue de 75 y para el cierre de 2021 fue de 141, lo que refleja que como consecuencia de causas que tienen que ver con los cortes de luz, unas 233 personas han fallecido en los hospitales entre el 2019 y el 2021.

El agua es intermitente en 21% de los hospitales

La encuesta revela así mismo, que para mediados de marzo de 2022, el 1,2% de los hospitales reportó no haber tenido suministro de agua ningún día y 21% reportó intermitencia en el suministro.

En ese mismo período, los estados Vargas, Barinas y Portuguesa reportaron 100% de intermitencia, es decir que el suministro no depende de ningún horario pre establecido, por lo que no hay manera de que el hospital planifique ciertas actividades dependientes del servicio de agua, pues no saben cuándo va a llegar.

Los hospitales que reportaron tener agua todos los días para mediados de marzo 2022 alcanzó el 78% de los centros consultados.