Son titulares miércoles #30Mar

Comando Sur reiteró que el régimen de Maduro participa en actividades de narcotráfico

Ley de Impuesto a Grandes Transacciones aplicará a cualquier compra con dólares en efectivo

Sector comercial asegura que el impuesto a grandes transacciones favoreciendo al comercio informal

ANSA: La mayoría de los supermercados no ha podido ajustarse al impuesto de pagos en divisas

Experto en Derecho Tributario: El IGTF como impuesto indirecto encierra una perversión

En las estaciones de servicio subsidiadas, están recargando el tanque sin cobrar, debido a la desinformación que hay sobre cómo operará el nuevo sistema de pago.

Un nuevo mecanismo entrará en vigencia el próximo sábado, 2 de abril, y sólo aceptará como forma de pago en petros o en bolívares a través del BiopagoPDV.

Corrupción chavista dejó en la oscuridad a los zulianos que soportan interminables cortes de luz

Sexagenario murió en los calabozos de la PNB en Carora tras pasar 20 horas detenido

Monitor Salud denunció la falta de insumos de limpieza en hospitales del país

Comunidades de Barquisimeto protestaron por racionamiento eléctrico y escasez de agua

ACNUR: Aumenta cifra de venezolanos que cruzan el peligroso Tapón del Darién

Roszarubezhneft empresa Rusa incorporada a los negocios petroleros en Venezuela ahora intenta transferir la propiedad de sus activos en Venezuela, de sus unidades en Europa a otra empresa en Moscú para evitar posibles embargos o confiscaciones en medio de las sanciones a Rusia, por comercializar con petróleo venezolano, según reseña acreditada agencia internacional.

Jubilados de Corpoelec exigen mejoras en sus pagos y beneficios

Smolansky: Venezolanos representan la segunda crisis de refugiados más grande del mundo

Delsa Solórzano: «Reforma del TSJ ilegítimo es un maquillaje para tratar de eludir investigación de la CPI».

Maduro: ‘El derecho de las mujeres y la igualdad de género son pilares de la revolución’

ONG Utopix confirmó 41 feminicidios en Venezuela en los dos primeros meses de 2022

Abogados de Lara: tribunales se paralizan debido a los apagones

Denuncian que las presas del INOF fueron castigadas y aisladas tras requisas.

Gustavo Duque: Tenemos una única oportunidad de demostrar madurez política y hacer política con «P» mayúscula. Hay que resetear la política opositora, guardemos el facturero y trabajemos por Venezuela. Si aquí no existe la madurez política para entender que se trata del país y no de los partidos, de la gente y no de los cogollos de los partidos, que se trata del venezolano y no de los dueños de los partidos, nosotros no vamos avanzar.

Conviasa inauguró «salón VIP» en Maiquetía

Activada plataforma del SEMAT para pago de impuestos municipales

Jubilados del IVSS sin noticias del retroactivo prometido por el Gobierno.

Diputados legítimos de la AN condenan asesinatos de indígenas por militares venezolanos y exigen justicia

AN Legítima: Inconstitucional reforma judicial busca frenar investigación en la CPI y elegir un TSJ a la “medida” del régimen

179 cortes se han registrado en una semana en el estado Lara

ASOQUIM: Las importaciones libres de impuesto frenan expansión de la industria petroquímica en Venezuela

En un 40% ha disminuido la producción de tabacos en el país

Aseguran que la asistencia a clases no supera el 5% en el estado Carabobo.

Roland Carreño cumple hoy 520 días privado de libertad injustamente.

José María Nogueroles fue reelecto presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Venezuela.

Destrucción de empresas básicas de Guayana que hoy tienen su producción en cero, denuncia Dip. Salazar.

Protestas por falta de agua se apropiaron de las calles de Caracas y los Altos Mirandinos

Por decisión unánime de la Sala Constitucional, aprobatoria de la ponencia de la Magistrada Zuleima Del Valle González, se declara la inexistencia de la Asamblea Nacional instalada en el Palacio Federal Legislativo de Venezuela el 5 de enero de 2021 y la nulidad de 11 leyes, actos parlamentarios sin forma de ley autorizaciones, aprobaciones y designaciones dictados por dicha instancia.

El dictamen que responde a peticionarios, miembros del sistema de justicia en Venezuela descrito en la Constitución de la República, anula también el pretendido proceso de conformar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, y las autoridades de la Inspectoría de Tribunales y la Dirección Ejecutiva de la Magistratura

La sentencia incluye la nulidad del actual proceso de pretendida configuración de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, para lo cual la declarada inexistente Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez, procedió a la designación de una Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones, que llevaría al nombramiento de supuestos 20 nuevos magistrados de la supuesta máxima instancia judicial de Venezuela.

Por tercera vez, la asamblea chavista pospuso designación de magistrados chavistas

Venezuela confirma 135 nuevos casos por COVID-19 y un fallecido

Ontv informó que sigue suspendido el Programa de Procura de Órganos

Campesino perdió un pie al pisar mina sembrada por la guerrilla en Apure

Amparados y protegidos por el régimen de Maduro: Magistrada chavista sería una de las involucradas en el incidente armado en el concierto de Morat

Hostigamiento, agresiones y detenciones arbitrarias: Amnistía Internacional denunció que el régimen de Maduro continúa aplicando represión

El Tren de Aragua aterroriza en la frontera: Colombia abatió a un integrante de la banda y capturó a otros ocho en Cúcuta

Policía de Colombia aseguró que disidente de las Farc alias “John Mechas” se refugia en el Zulia

Venezolanos en el top 5 de estudiantes internacionales según datos del Houston Comunity College

Casi cuatro millones de personas han huido ya de Ucrania desde la invasión rusa. Mientras eso ocurre, el mundo se está olvidando de un país del que se han ido aún más personas: Venezuela

Denuncia con ésta etiqueta el MATRAQUEO en las alcabalas. #AlcabalaSinMatraca es la campaña digital que desde Transparencia Venezuela se promueve para denunciar estas prácticas al margen de la ley que vulnera al ciudadano de a pie

Internacionales

Nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania en Turquía: Román Abramovich está presente

Presidente Erdogan urge a un alto el fuego ante las delegaciones de Moscú y Kiev: “Esta tragedia debe parar”

Erdogan no estrechó la mano de sus invitados y a la delegación ucrania se le pidió no beber ni comer nada tras la denuncia de un supuesto envenenamiento con agentes químicos.

Rusia niega que Abramovich fuera envenenado durante las negociaciones con Ucrania.

Ucrania pide a Rusia garantías de seguridad para renunciar a su ingreso a la OTAN

Jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica está en Ucrania para tratar la seguridad nuclear en la guerra

Informe de Prisoners Defenders denuncia torturas a presos políticos en Cuba

Rusia amenaza con responder si Occidente envía aviones a Ucrania

Petrolera rusa baraja transferir activos de Venezuela ante sanciones por invasión a Ucrania

Viral: Las impactantes fotos de la destrucción de una ciudad recuperada por Ucrania luego de semanas de ocupación rusa

Inteligencia ucraniana publicó información sensible de más de 600 supuestos espías rusos en Europa

Países europeos expulsan a decenas de diplomáticos rusos. Holanda expulsó a 17 diplomáticos rusos, acusándolos de ser espías. Bélgica expulsó a 21. La República Checa le dio a un diplomático ruso 72 horas para salir del país. Irlanda ordenó la salida de cuatro funcionarios de Rusia por actividades “contrarias a los estándares internacionales sobre conductas diplomáticas”.

Contagios de coronavirus en China con 7.051 casos en las últimas 24 horas.

Rusia advierte que la «reducción» de la actividad militar no implica un alto el fuego

EE.UU. duda sobre la seriedad de las propuestas rusas en las negociaciones

Ucrania denunció ante la UE «numerosos casos» de violaciones a mujeres durante la invasión rusa

La Cruz Roja se dice víctima de la desinformación en el conflicto en Ucrania

El petróleo de Texas baja un 1,6 % y se sitúa en 104,24 dólares el barril.

Subsecretaria de Estado de EE.UU.: ‘Putin ha creado una ‘crisis alimentaria global’ con la guerra en Ucrania’

Biden firmó ley para convertir el linchamiento en crimen de odio

Rusia acepta que Ucrania entre en la UE como país neutral pero exige controlar el Donbás y Crimea.

Las alarmas antiaéreas volvieron a sonar en varias ciudades pese a la promesa rusa de disminuir sus ataques.

Zelenski resaltó señales positivas pero advirtió que no se puede confiar en Rusia.

Reino Unido incautó el lujoso yate de 50 millones de dólares de un oligarca ruso

Duque anuncia nuevas medidas tras el atentado que mató a dos niños en Bogotá

Ministra de Interior de Ecuador renuncia por desacuerdo con política de Lasso

Seis muertos en nuevo ataque en Israel, el tercero en siete días. Un hombre armado abrió fuego contra los transeúntes en una ciudad judía ultraortodoxa. El premier israelí habló de “ola de terrorismo árabe asesino”.

Johnson & Johnson suspende el suministro de sus productos de higiene personal a Rusia

EE.UU. señaló a China como su “competidor estratégico más importante” en su informe de Estrategia de Defensa

Pentágono indicó que Rusia reposiciona fuerzas cerca de Kiev pero sin retirarse

EE.UU. pacta con aliados europeos elevar la presión sobre Rusia por la guerra en Ucrania

El gobernante cubano Díaz-Canel, pide ‘extremar medidas sanitarias’ para evitar nueva ola de contagios por la covid-19

La Policía en Gran Bretaña emite 20 multas por fiestas covid del gobierno.

NASA pospone para el 6 de abril, la primera misión privada de astronautas a la EEI

Hackers robaron más de 600 millones de dólares tras vulnerar Axie Infinity

Jada Pinkett Smith da por zanjada la polémica por la bofetada de su esposo y dice que es tiempo “de sanar”.

La banda estadounidense Foo Fighters anunció la cancelación de todas las fechas programadas de su gira «ante la desconcertante pérdida de nuestro hermano Taylor Hawkins».

Deportes

NFL aprueba cambio de regla de tiempo extra para Playoffs y ambos equipos tendrán al menos una posesión del balón

Bruno Fernandes marcó un doblete y selló la clasificación de la Portugal de Cristiano al Mundial de Catar-2022

Ghana, Senegal, Túnez, Camerún y Marruecos ganan su pase para el Mundial de Qatar 2022. Egipto y Nigeria salen eliminados

Perú jugará el repechaje rumbo a Qatar tras vencer a Paraguay

Chile fuera del Mundial de Catar-2022 al caer 2-0 con Uruguay

La Vinotinto cayó en casa ante una Colombia que se quedó sin repechaje mundialista

Vergüenza mundial: hinchas de Senegal hostigaron con láser a jugadores de Egipto

Polonia aseguró el boleto a Catar 2022 al dejar a la Suecia de Ibrahimovic sin Mundial

Venezolana Patricia Díaz se consagró campeona en torneo Sand Series de tenis de playa