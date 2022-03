Juan Crespo: Fetraharina rechaza el aumento de precios en los productos derivados del trigo #31Mar

Un contundente rechazo al aumento en los precios de los productos derivados del trigo, como consecuencia del encarecimiento de la harina de trigo, formuló el presidente de la Federación de los Trabajadores de la Harina de Trigo (Fetraharina), Juan Crespo, quien advierte que antes de ser trabajadores y dirigentes sindicales, son consumidores.

“No entendemos el por qué todos los productos que están llegando a este país, son importados, llegan por las fronteras, no pagan aranceles, no pagan IVA, no pagan impuesto, indicando que lo que se observa es la existencia de una competencia totalmente desleal”.

- Publicidad -

“No se justifica que cuando ni siquiera están pagando impuestos, vayan a aumentar los precios; reconocemos que el precio del pan no está regulado ni por el Estado ni por Maduro, es de libre oferta y demanda y hemos denunciado que no estamos de acuerdo con eso, porque están utilizando un conflicto para darnos golpes a todos los venezolanos, nosotros llamamos la atención al régimen y le sugerimos que se realicen mesas de trabajo para determinar, por qué suben los precios”.

Juan Crespo señala que manejan información en torno a la llegada de un barco, con numerosos contenedores con productos terminados a un precio y aquí se ha estabilizado el tipo de cambio de la moneda extranjera, agregando que n o entienden como de una forma deliberada, inconsulta y arbitraria se suben los precios y de allí que estén en contra de estas alzas injustificadas.

Crespo señala que el 50% de los molinos de trigo que operan en el país, están paralizados, señalando como ejemplo concreto el caso de Cumaná que es de Monaca, los dos del Zulia están paralizados; el de Catia con una capacidad para procesar 30.000 toneladas, está paralizado desde hace dos años, esa es la realidad, afirmando que como consecuencia el 50% de los trabajadores están fuera de los molinos; afirmó que en Venezuela no está entrando trigo, indicando que en el país no se consume trigo ni ucraniano ni ruso, sino que se consume el trigo importado de Canadá, de Estados Unidos y de México, indicando que se están haciendo mezclas 80/20 y 60/40 para tratar de aliviar esa competencia desleal con el producto terminado.

Por último Crespo señaló que insiste en que se realicen las mesas de trabajo, porque alguien se está convirtiendo en “Pinocho”, está mintiendo, indicando que no él no miente porque es trabajadores de la industria, no se justifica que mienta y además trabaja en un molino, así que hay que determinar dónde está el trigo.