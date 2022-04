OPINIÓN Lectura: Curiosidad #5Abr

La superficie líquida de la Tierra es supuestamente de un 70%. Siendo la Tierra de forma esférica no hay lugar para que el agua que cubre la superficie de la esfera se mantenga sin derramarse. Pero lo más sorprendente es que esta aparente anomalía no produzca el asombro. Es como si nosotros pretendiésemos llenar de agua la superficie de un balón de futboll sin que se derrame. Es asombroso, pero cierto. Hay unas razones que explicar para que el fenómeno del agua sobre la superficie esférica del planeta no se derrame. El agua toma la forma de la esfericidad sobre la superficie de la Tierra. Fenómeno inconcebible.

Newton propuso la ley de la atracción de los cuerpos mediante el siguiente enunciado: “los cuerpos se atraen con una fuerza proporcional al volumen de su masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.” ¿Puede una ley como la que rige la esfericidad del líquido sobre la superficie de la Tierra, mantenerse sin una fuerza como la propuesta por Newton? Claro que no. Esa fuerza atractiva actuaría sobre ese enunciado de Newton.

El agua mantiene su esfericidad como fijada sobre la superficie sólida del planeta, porque en el espacio del universo rige la ley de la “ingravidez”. Todo el espacio es ingrávido. La ingravidez es una manifestación contraria a la ley de la gravedad propuesta por Newton. La ley de la gravedad actuaría como una poderosa fuerza de atracción. Como las virutas de hierro colocadas cerca de un imán. Las virutas de hierro son atraídas por el imán. La fuerza de la ley de gravedad actuaría como el imán ante las virutas de hierro. Pero como la ley de la gravedad es solo una proposición, no sucede nada. Todos los cuerpos en el espacio están sometidos a la ley de la ingravidez. Los cuerpos entre si no se atraen; es la ley de la ingravidez que opera en el espacio y a la cual los cuerpos no necesitan oponer fuerza alguna. En el espacio y en los cuerpos funciona la ingravidez. De modo que la ley de gravedad se queda en el enunciado.

Carlos Mujica