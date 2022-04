COLUMNA El rincón de los miércoles #6Abr

Nos satisface la noticia sobre la designación del tenor barquisimetano Aquiles Machado como director artístico de la programación lírica de A Coruña. Por una parte, porque se lo merece y por lo demás no deja de ser un reconocimiento a un artista de indudable calidad que se ha paseado por casi toda Europa recibiendo los mejores elogios de la crítica especializada y de los tenores del mundo, que no han dudado en colocarlo en los primeros lugares entre los mejores tenores de venezolanos del mundo. Aunque siempre se ha dicho que las comparaciones son odiosas, no tengo ningún temor de asociar su nombre al de Alfredo Sadel, quien por muchos años iluminó la escena de los mejores teatros con su voz prodigiosa. Aquiles Machado, por su parte, enriquece el repertorio lírico que A coruña con el arribo de un casi inigualable artista larense a quien tenemos la esperanza de aplaudirlo de nuevo en el Teatro Juares, que anda hace mucho tiempo huérfano de figuras de la talla de Machado… El tenis le está dando la bienvenida a una nueva figura, Carlos Alcaraz, un chico de apenas 18 años, quien acaba de ganar el exigente Open de Miami en una brillante demostración que ha llevado a los especialistas a compararlo con Rafael Nadal, quien recientemente lo había derrotado. Esta vez, el tenista español no pudo superar a Casperer Ruud en un emocionante partido que produjo comentarios insidiosos sobre la posibilidad de que el tenista español sea el sucesor de Nadal, quien sigue recuperándose de una vieja lesión.

II

En cualquier faceta de la vida si se ha conseguido cierta relevancia, mantenido con ponderación y respeto durante muchos años, se suele deber a no caer, dentro de lo posible en la antología del disparate.

Lo digo porque hay mucha gente de mala uva, como dicen en España, a los que parece no interesarles absolutamente lo que significa tener un amigo, pero si mucho interés en buscar favores que no se merecen, pero buscan desesperadamente a quien puede extender la mano para una ayuda necesaria. Sé a qué timbre puedo tocar en cada momento y no escribo estas crónicas para adular al poderoso, sino para tratar de entender al necesitado, obedeciendo a la necesidad de ayudar a entender que la vida tiene muchos recursos para ser feliz, es decir, que no vale la pena satisfacer a un busca vida, pero como saben los taurinos, cada cual tiene su lidia, como los toros resabiados, como toros de media casta.

III

Muchos de nuestros lectores que están pendientes me preguntan por el próximo Mundial a sabiendas que alguna vez acierto en mis pronósticos. Quizá, por ese motivo, algunas preguntas quieren saber sobre lo que llaman el Grupo de la MUERTE, pero por más que busco no lo encuentro, pero podría ser dónde va la selección de España como el más fuerte, pero cuidado con el grupo donde quedó Argentina y México, por aquello de la solidaridad latinoamericana, este último.

Todo el mundo está anonadado al descubrirse ayer los cadáveres de 400 residentes en la localidad de Bucha; hombres, mujeres y niños víctimas de patrullas del ejército ruso. La mayoría de los gobiernos europeos comprobaron que los ucranianos asesinados habían sido salvajemente torturados sin ninguna piedad, mientras a poca distancia del centro de Bucha se pudo detectar otras fosas abiertas con otros 50 soldados ucranianos.

LRM