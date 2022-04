Macario González: Por lo menos 50 millardos de dólares transferidos al gobierno no llegaron al sistema eléctrico #7Abr 

La Asamblea Nacional, en tiempos cuando funcionaba con todos los parlamentarios del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), transfirió al gobierno 110 millardos de dólares para invertirlos en el Sistema Eléctrico Nacional, pero por lo menos 50 de ellos fueron a parar a las cuentas de sus Ministros o a las de sus cooperadores.

La drástica denuncia la formuló el abogado, profesor universitario y miembro de la fracción parlamentaria de Voluntad Popular Macario González Arias, quien enfatizó que según expertos, con una inversión de 5 millardos de dólares anuales por 3 años, volveríamos a tener un sistema eléctrico como el que disfrutamos hasta 1988, que posteriormente se fue deteriorando y que hoy nos mantiene a oscuras.

Al efecto, se mostró sorprendido porque el pasado fin de semana, “nuevamente el señor Maduro nos sorprendió con su cantaleta del sabotaje en el sistema eléctrico nacional, imputado ahora al Presidente de Colombia Iván Duque Márquez, y a venezolanos que todavía no identifican porque esa es una incriminación a futuro, pero la responsabilidad directa es de Nicolás Maduro, sus Ministros y operadores en el servicio eléctrico nacional.

Este país, por mucho que uno intente, es incomprensible e inexplicable.

Cuando las libertades se ven amenazadas, el único refugio de libertad que queda es el humor, dice Laureano Márquez, humorista y politólogo venezolano.

De tal manera que si el humor no es una propuesta de entretenimiento, sino una manera de narrar el drama que vivimos a diario en Venezuela entendemos que muchos, en medio de su cólera interpreten la situación de esa manera a través de las redes sociales.

Mientras se mira pasar el río de manera jocosa sin soluciones inmediatas o informaciones concretas del gobierno ¿qué hacen o dicen tanto en la Asamblea Nacional legítima como en la contraria?

«En efecto, una de las maneras de sobrellevar la tragedia que estamos padeciendo es el humor que nos caracteriza como venezolanos. No lo critico, entre otras cosas, de mantener la denuncia sobre la misma tragedia por estas vías. Así lo hicieron también Pedro León Zapata y José Ignacio Cabrujas, Radio rochela y todos los comediantes que conscientes de esta tragedia no se mantuvieron indiferentes, y por eso, tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro le declararon también la guerra a los humoristas, caricaturistas y articulistas, porque los dictadores no toleran el humor».

En la Asamblea Nacional, apunta, con datos muy precisos, apoyados en expertos en el caso del sistema eléctrico nacional, se ha demostrado de manera fidedigna que el sistema eléctrico nacional fue destrozado por la corrupción roja. Ya arriba “hemos citado” el monto del dinero del que dispuso el régimen, pero todo esto además se demuestra con el dato irrefutable de que cuando esta gente llegó al poder, Venezuela exportaba energía hacia Colombia y Brasil, y teníamos un sistema eléctrico estable descentralizado con profesionales bien pagados y la mejor de preparación.

Macario González se pregunta cómo hicieron Chávez y Maduro para destrozar todo esto y dejarnos a oscuras.

“No hay otra explicación de que casi la mitad del dinero de que dispusieron percoló hacia los bolsillos de los burócratas en este sistema que además de incompetente, fueron vulgares pillos por lo cual muchos de ellos están solicitados ante la justicia internacional imputados por lavado de dólares, dinero proveniente de comisiones de compra de equipos de segunda y terceras manos».

Citó entre otros las plantas termoeléctricas compradas a Cuba, y también por obras inconclusas como la “Argimiro Gabaldón” aquí en Lara, que de dos turbinas sólo una está habilitada y que podría producir más de 100 megavatios, Tacoa en La Guaira, también produciendo menos de la capacidad que tiene, instalada para la producción de energía. Todos los recursos, dijo, no fueron invertidos en su mantenimiento.

Desmintió que el embalse del Guri esté por debajo de su volumen de agua represada, sino que no le siguieron el mantenimiento de sus equipos y líneas de transmisión, y en consecuencia el déficit de megavatios que antes enviaba a casi todo el país.

“De manera que el desastre que vivimos en materia de energía eléctrica no tiene otra explicación, sino que se debe de manera inequívoca a la corrupción. El tema del sabotaje, falta de agua en los embalses o el bloqueo económico no son sino irresponsables excusas del régimen para no asumir la responsabilidad que recae sobre ellos ante la oscurana que afecta la vida de la nación en todos los órdenes”.

Estima el Parlamentario que nos han llevado a una vida por lo menos de 50 años de retroceso, porque “hemos tenido que volver a las velas, lámparas, bombillos recargables, a la leña, y esto es responsabilidad directa del señor Nicolás Maduro, como dicen todas las encuestas”.

Advirtió que esto no lo dice como Parlamentario de oposición, sino que expertos en la materia, como los ingenieros Nelson Hernández, Manuel Guevara, Víctor Poleo, Winston Cabas, todos del gremio de expertos en la materia energética tienen el mismo criterio, citando además a los larenses Luis Vásquez Corro y Jhonny Carrillo, recientemente fallecidos, Antonio Patiño y Orlando Díaz.

Todos, añade, han desvirtuado técnicamente las excusas presentadas por el régimen para intentar evadir la responsabilidad que tienen ante la manera cómo fue destrozado el sistema eléctrico nacional venezolano, que era el mejor de Latinoamérica, y del cual no quedan rastros, tanto que “ya no estamos insistiendo en expandir el sistema eléctrico, sino recuperar el que teníamos en 1999 cuando estos sujetos rojos rojitos llegaron al poder”.

¿Qué hacer para ese objetivo?

“Para eso es que se requiere la inversión de los 5 millardos de dólares anuales por 3 años mínimo, ni siquiera para crecer, sino para recuperar lo que teníamos, pero el régimen mató la gallina de huevos de oro que era PDVSA, una empresa hoy endeudada y quebrada”

De manera- aduce- no queda otra que incorporar al sector privado en una de las bases del sistema eléctrico nacional en la generación, transmisión o distribución, porque el Estado no tiene capital para eso, e igualmente descentralizar.

Como ejemplo de la bondad de la descentralización, Macario González citó en Lara el caso de ENELBAR, “que la recordamos como una empresa eficiente que prestaba un servicio ininterrumpido, estable, y que además pagaba bien a sus profesionales que trabajaban con entusiasmo para garantizarnos un servicio de Calidad”.

La gente con legítimo derecho puede tomar las calles porque necesita sobrevivir al hambre y a los servicios básicos. ¿Lo que está ocurriendo al respecto en Venezuela podría ser una bomba de tiempo para una revuelta nacional, cuando las ganas se juntan, en medio de estas y otras calamidades que se viven en el país?

La gente tiene lo que coloquialmente llamamos “derecho a pataleo”. Además está planteado en el artículo 51 de la Constitución el derecho de peticiones, y a su vez el 68 que señala que los ciudadanos tienen el derecho a la protesta con la simple condición de que lo hagamos pacíficamente, lo que estamos haciendo hoy como respuesta a la falla del sistema eléctrico.

Según la ONG que agrupa a los sectores afectados por la crisis del sistema eléctrico nacional, la denuncia liderada por Aixa López cita que entre el 2019 hasta el sol de hoy, se han producido 400 mil fallas eléctricas.

“Es increíble que se pueda pensar que alguien tenga la capacidad de producir semejante cantidad de sabotajes. Esa capacidad no existe, menos cuando el propio régimen ha dicho que las instalaciones eléctricas en el país están custodiadas por las Fuerzas Armadas Nacionales. De manera que se pone en evidencia que esas fallas son producto de la incompetencia, inexperiencia, desidia y la corrupción”.

Cambiando el tercio, entre muchos temas actuales de importancia en Venezuela, ¿qué beneficios le trae al país la instalación de una oficina en Caracas de la Corte Penal Internacional?

Yo celebro esa noticia porque pone de bulto que el régimen reconoce que la justicia internacional sanciona a los gobiernos que lesionan los derechos humanos, y que ningún sistema escapa a esa justicia, razón por la cual Nicolás Maduro, quién antes se refugiaba en la soberanía para no admitir que se monitorea el tema de los derechos humanos en el país, finalmente haya aceptado la presencia de la Corte Penal Internacional en Venezuela, porque sabe que de otra manera le iría peor.

¿Cree usted que la brutalidad con la que el gobierno arremete con sus fuerzas armadas cuando el pueblo sale a la calle a reclamar sus libertades individuales, será suficiente para contener una ira más alimentada ante las injusticias que siguen creciendo en el país?

Creo que reprimir al pueblo que pacíficamente reclama sus derechos, es echarle gasolina al fuego. Como lo dijo alguien hace algunos años, el soberano está bravo con razón, y lo peor es no permitirle el ejercicio del derecho a la protesta y reprimir, porque eso lo enardece más.

Vislumbra el Diputado González que pudiera repetirse lo que ocurrió aquí en 1989 con el famoso “Caracazo”, fecha que el régimen celebra mucho con la cual, escupe hacia arriba, porque de alguna manera le está dando la licencia al pueblo para que repita una acción de ese tenor, para luego ser atendido con bombas lacrimógenas y plomo.

El gobernador de Lara ha dicho que la crisis en el sistema eléctrico llegaría a su fin en el mes de abril porque ya se subsanaron el problema con unos equipos en el sistema eléctrico en Venezuela, y específicamente en Lara.

“Sencillamente no lo creo. Amanecerá y veremos”.

Ese miedo infundido por la razón del poder que ejerce el régimen, ¿hará que el pueblo se abstenga y no acuda a formular sus denuncias ante la CPI?

Esa es la pretensión del régimen, inculcar el miedo para que la gente no proteste y denuncie, pero en todo caso Venezuela tiene parlamentarios y muchísimas organizaciones vecinales de los derechos humanos, y por supuesto que todo cuanto ocurra en violación de ellos, nosotros nos encargaríamos de poner en conocimiento a la Fiscalía y ante la justicia internacional. Ahora con la instalación en Venezuela de la oficina de la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional, como lo anunció desde Miraflores el Fiscal Karim Khan, más fácil la tenemos para que estos hechos no queden impunes.

Ante lo antes expuesto, ¿habrá una fórmula para que la gente exponga sus denuncias por otra vía sin que corra riesgos de una agresión o venganza por falta del oficialismo?

“La gente tiene la vía de sus representantes como los Parlamentarios o las ONG de derechos humanos para canalizar estas denuncias, e incluso protegiendo la identidad de los denunciantes”.

El tema de los Magistrados es más de lo mismo. Aún no tienen la lista de 20 para la renovación del TSJ. ¿Hay peleas internas?

Lo que estamos viendo en esa materia es una verdadera vergüenza. Un reparto de “Magistrados” que ponen en evidencia el “ataja perros” que hay en el PSUV, porque finalmente lo que hay es una pelea a cuchillo entre la corriente “madurista” y Diosdado Cabello para repartirse la Magistratura con lo cual, lo que salga de allí, no tendrá ninguna credibilidad ni confianza ante la opinión pública nacional e internacional, con lo cual no tendrán ningún reconocimiento.