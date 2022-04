VIDEO Biagio Pilieri: Todos los factores tienen las puertas abiertas en “Salvemos Venezuela” #7Abr

El diputado a la Asamblea Nacional del 2015, Biagio Pilieri, aseguró en una reciente visita a Elimpulso.com, que todos los factores políticos en el país tienen las puertas abiertas en el movimiento “Salvemos Venezuela”, mismo que busca unificar fuerzas para avanzar hacia unas elecciones libres.

“Salvemos Venezuela es un movimiento que nace dentro de la Plataforma Unitaria y que va más allá, en busca de gremios, sindicatos y organizaciones que tengan el objetivo común de salir de este desastre que ha generado Maduro y todos quienes les acompañan”, dijo.

El parlamentario destacó que el movimiento busca concretar una fecha cercana para elecciones presidenciales y de Asamblea Nacional, libres y justas, que cambien el actual sistema político.

Puertas abiertas

Pilieri hizo el llamado a todas las organizaciones civiles y políticas del país, para sumarse al movimiento Salvemos Venezuela, que busca enfrentar a un régimen autoritario y lograr por la vía de una negociación, acuerdo o presión, una fecha lo antes posible para elecciones.

“Quienes se disfrazan de oposición, o le hacen oposición al Gobierno Legítimo, el pueblo los está juzgando. Nosotros tenemos claro el objetivo que es salvar a Venezuela”, detalló.

Censura avanza en el país

El parlamentario, quien conforma la comisión de medios de la AN legítima, informó que desde la instancia se hace seguimiento a la situación de los medios de comunicación en el país y que anualmente levantan un informe sobre las violaciones al derecho a la información y la libertad de expresión en el país.

“Este régimen cree que la gente no se entera y no sufre lo que está pasando. Nosotros estamos levantando un expediente anual que llevamos a los organismos internacionales, porque eso va a servir para hacer justicia y engrosar las arbitrariedades que se han cometido, en ese sentido”, informó.

“Destruyeron Yaracuy”

El diputado por el estado Yaracuy, quien ha hecho vida política en esa región, expuso la actual situación de la vecina entidad, de la que aseguró “ha sido destruída” por quienes han gobernado en los últimos años.

Entre las carencias de esa región, Pilieri destacó que anteriormente fue un estado productor en altísimo crecimiento, donde los servicios públicos funcionaban, donde había un nivel de ingreso importante, hoy se ha convertido en “un desierto”.

“Hoy tenemos un estado donde el agua potable no sale por tuberías, hay cortes eléctricos, los productores no tienen nada que producir, donde el transporte público está colapsado, los hospitales no tienen insumos, y las escuelas no tienen comedores, por eso el plan de salvar Venezuela, también incluye a Yaracuy”, añadió.

“Esto no puede ser por siempre”

Pilieri dijo que la oposición va a un proceso de actualización de liderazgo en la oposición que permitirá a la gente expresarse y con ello buscar una negociación que termine en un acuerdo integral para salvar a Venezuela y avanzar a elecciones libres.

“Venezuela será una tierra de oportunidades donde cada quien con su esfuerzo y su talento podrá tener mejor calidad de vida”, concluyó.