José Guerra: Si los precios del petróleo y las exportaciones han aumentado, ¿Por qué bajan las reservas del BCV? #12Abr

Si tanto los precios como las exportaciones de petróleo están aumentando en el 2022, el flujo de divisas igualmente debería aumentar. Si no están ingresando al BCV donde deberían estar y no están, entonces ¿Dónde están los reales?, Es la pregunta que se hace el economista José Guerra, en su cuenta oficial en Twitter.

Asegura que no cree que estos recursos generados por la renta petrolera, estén en Rusia, tal vez en China, agregando que pudieran estar en cuentas privadas, lo cual por supuesto no es descartable, en una administración como la que tiene en estos momentos las riendas del país.

El economista revela que hasta el 10 de abril de 2022 los precios del petróleo han aumentado hasta $40 y también las exportaciones, en otro tuit. Sin embargo, las reservas en divisas del BCV en lugar de subir han caído US$ 168 millones entre diciembre 2021 y el 10 de abril de 2022, por lo que repite la pregunta ¿Dónde están los reales?.

