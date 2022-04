Padre Eleuterio Cuevas: «La figura del Nazareno es el símbolo para subsistir en el país» #13Abr

El padre Eleuterio Cuevas, administrador parroquial de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, en entrevista a Radio Fe y Alegría Noticias, manifestó lo especial que es este miércoles santo para la población venezolana.

“La figura del Nazareno es el símbolo que identifica al venezolano para poder permanecer y subsistir en el país, aunque la cruz se hace muchas veces muy pesada o insoportable. Sin embargo, el venezolano tiene un aguante para poder superar o soportar las distintas pruebas por las que tiene que pasar”, destacó.

Para este Semana Mayor, el padre Eleuterio enfatizó el calvario que vive la población zuliana con los cortes de electricidad, por ejemplo. En primer lugar, por el calor insoportable de la región, y en segundo lugar por no gozar de un servicio que no es un lujo sino una necesidad.

“Todos sabemos los esfuerzos del ministro (Reverol), pero también sabemos que el deterioro no es de dos días, es de 20 años por falta de inversión, mantenimiento o corrupción por el dinero de los servicios públicos que ha desaparecido”, lamentó.

A su juicio, esta situación es el pago de la gratuidad. Es decir, cuando un pueblo pierde su disciplina de pagar mensualmente su recibo de electricidad, se demuestra que eso no importa ni vale nada, es por eso que el servicio eléctrico pasa a un segundo plano.

“No importa que no esté (el servicio eléctrico) porque como tú no lo pagas es una limosna que el gobierno te aporta y aguántalo para cuando llegue o cuando se vaya y eso no educa a un pueblo y por consiguiente no lo libera y uno de los signos de la cruz de Cristo es para liberarnos y no hacernos esclavos ni ser limosneros de un subsidio o de un beneficio sino para darnos la libertad”, aseguró el padre Eleuterio.

En ese sentido, el padre Eleuterio Cuevas, quien tuvo más de 15 años al servicio de la Basílica de Chiquinquirá, destacó que cada quien tiene su cruz desde esos ancianos que tenían 40 años pagando su seguro social para recibir una pensión digna y que años después, eso no les alcance no más para un kilo de arroz o un pasaje.

“Volver a la siembra en las instituciones y a la esperanza de un mundo mejor”, de esa manera lo argumenta el padre Eleuterio ante la crisis que vive el país y mundo entero, tras la guerra que se vive entre Ucrania y Rusia que ha dejado perdidas irrecuperables, el cual definió como “doloroso, injustificable e innecesario”.

Sin embargo, manifestó que Venezuela no es ajena a ese dolor.

“No podemos desvirtuar nuestra propia guerra en Venezuela: la situación de Apure, la penetración de la guerrilla en territorio venezolano, la inseguridad que viven algunas zonas indígenas donde son manipulados o coaccionados o donde tienen mucha vez que migrar a la ciudad”, detalló el padre Eleuterio.

Agregó que desde Los Cortijos hasta el Kilómetro 25 de Perijá hay 10 alcabalas de yukpas, cobrando un peaje, y usuario que no pague no pasa.

Una situación que se genera por la falta de atención gubernamental, porque la constitución da la libertad del libre tránsito por el país, pero también son personas que están llamando la atención del régimen.

Son personas que se han trasladado a la ciudad para hacer sentir que existen, hablamos de personas que tuvieron que desplazarse de sus aldeas a la ciudad, porque, por ejemplo “yo vengo de una aldea que me desplazaron o yo fui expulsado de mi aldea porque no quise raspar coca, no puedo sembrar porque no tengo semillas, no tengo fertilizantes, y me vengo a la ciudad para no morirme de hambre y por eso vemos allí un campamento por el Hospital General del Sur”, argumentó el Padre los casos que dan pie a esa situación.

El padre Cueva destacó que todos tenemos la misma suerte o remamos a un solo lugar o nos hundimos todos, es por eso la importancia de “volver a la siembra en las instituciones y a la esperanza de un mundo mejor y compartir la caridad, son situaciones coyunturales que están allí pero que se pueden resolver”.

Puntualizó que se trata de buscar la solución a menos plazo posible, al menos costo posible e involucrando a los diferentes actores de la sociedad.

