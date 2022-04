OPINIÓN Entorno en viñetas: Milagro económico #15Abr

MUNDO ECONÓMICO

Milagro económico

-En días pasados observamos como la reconocida firma de banca de inversión Credit Suisse publicaba un informe donde proyecta un 20% de crecimiento del PIB venezolano en el 2022. Debemos tener en cuenta que este mismo reporte realizado en 2021, predecía una tasa de crecimiento del 4,5%.

¿Qué está viendo Credit Suisse?

-La banca de inversión suiza se fundamenta en tres factores claves para determinar esta atrevida proyección. La primera, un escenario conservador que sume a los 700 mil barriles diarios actuales, una producción petrolera extra de 150 mil barriles. En ese caso estaríamos apuntando a un incremento en los ingresos que encontrarían un importante correlato en el aumento del PIB.

-Lo segundo, esperan una contención importante del ciclo inflacionario que ya hemos venido observando. Por último, una extensa recaudación fiscal, siete veces superior a la del año anterior, lo cual coloca a la economía venezolana como el índice de crecimiento más alto de la región. – ¿Fantasía?

-Por otro lado, Maduro avanza con una agenda donde garantiza un aumento de la producción petrolera que sobrepase el umbral de 1 millón de barriles diarios. En ese contexto, probablemente nos encontremos ante un escenario mucho más optimista que el planteado por Credit Suisse

-Surge la pregunta del millón: Ante un escenario de sanciones financieras y comerciales, ¿es esto posible?

-Analistas sostienen que el Gobierno Nacional puede crecer, incluso estando sancionado, pero que su capacidad de maniobra comercial y financiera se ve francamente afectada por el bloqueo gringo. Por eso el dilema planteado hoy por el ejecutivo es la factibilidad de ceder en su control político ante una mejora de su hacer económico.

-Esta decisión de abrir espacios a la oposición podría redundar en la relajación de sanciones y un aumento de las licencias petroleras. Sin embargo, la historia nos recuerda que, cuando se trata de control político o desarrollo económico, hasta ahora el gobierno ha priorizado el poder.

-No seríamos el primer caso en el mundo donde un país logre mantener la gobernabilidad y conquistar un aceptable grado de desarrollo social y económico bajo un esquema profundo de sanciones, como lo son el caso de Irán y Corea del Norte.

-Por otro lado, hemos observado un cambio en la política oficialista que busca maximizar sus ingresos con un viraje de timón hacia el pragmatismo económico. Al igual que ha pasado con países como China, Vietnam y Singapur. Una economía venezolana orientada al libre mercado y con mayores garantías jurídicas, podría dar pie a posibles acuerdos comerciales energéticos con los EE. UU., haciendo posibles las predicciones de Credit Suisse.

-Sin lugar a duda, las proyecciones de crecimiento económico venezolano no son fantasía, siendo ya claro para todos que una modesta activación comenzó en 2021. No obstante, debemos recordar que venimos de 7 años de contracción sostenida que superó el 80%. Con la mejora vaticinada por el Credit Suisse podríamos afirmar que apenas estamos saliendo del foso, sin embargo, no deja de ser un elemento positivo.

-Para lograr una estrategia de crecimiento a largo plazo debe existir una reinstitucionalización del país en virtud de la cual los derechos y garantías realmente se respeten lo que genere confianza a los grandes capitales extranjeros. Esto en conjunto con la reestructuración y pago de la deuda externa, así como de una extensa activación del aparato productivo nacional.

-Si bien existe capital privado que voltea a ver y analizar Venezuela como destino de inversión nuevamente, los ojos económicos del mundo se encuentran atentos a nuestro acontecer político para determinar el momento indicado de “entrada”.

–Comenzamos a ver una luz a final del túnel, pero todavía falta mucha tela que cortar. Esperamos que esta vez “no se vaya la luz”.

ECONOMÍA EN CIFRAS

*Variación respecto a la semana pasada

**Índice Quinta Crespo: promedio del precio de los alimentos de la canasta básica en los principales mercados municipales del país (hortalizas, frutas, proteínas animales, cereales, lácteos, etc.)

Dólar

Tasa de cambio paralela: 4,63 (2%)

Tasa de cambio BCV: 4,42 (0%)

Inflación

Índice Quinta Crespo** (IPC alimentario): Bs 13 (1%*)

IPC alimentario acumulado abril: 0.65%

Dolarización

Extensión de dolarización informal: 76% (semana pasada 78%)

Commodities

Petróleo Brent: $101.73 por barril (-4%*)

Oro: 62135.06 por kg (0%*)

Criptoactivos

BTC$40217.1 (-14%*)

ETH: $3252.42(-8%*)

Mercado Bursátil

Dow Jones: 34419.39 (-1%*)

S&P500: $4433.08 (-3%*)

NASDAQ: $14076.36 (-6%*)

Bolsa de Valores de Caracas -IBC: 5611.2 (3%*)

-Entramos en Semana Santa con un ligero aumento del dólar paralelo y la ya acostumbrada estabilidad de la tasa BCV. Estas cifras se acompasan con nuestro indicador de IPC alimentario que reporta apenas un ligero incremento en los precios.

-Por otra parte, la dolarización informal continúa “palo abajo” en las últimas 3 semanas, viendo un descenso de 82% a 78% y ahora a 76%. Nuestra tesis se mantiene, el pago del ISLR, el IGTF y la inhabilitación temporal de cuentas custodia, han sido caldo de cultivo para generar retrocesos importantes de la dolarización. Esto lo vemos como un fenómeno temporal esperando una nueva masificación del uso del dólar en los próximos meses.

– El petróleo sigue cayendo, aunque a un ritmo más lento, manteniendo precios sobre el umbral de los 100 dólares lo que había sido predicho desde el año pasado, cuando ni se sospechaba del conflicto ruso-ucraniano. El oro, se estabiliza luego de semanas al alza, mientras la incertidumbre por el conflicto bélico estaba en su pico y el ancestral commodity se erigía como inversión segura.

-El BTC y el ETH sufren otra caída considerable, en la medida que se estabilizan los indicadores bursátiles que los reemplazan como destino de inversión.

SOCIAL

Pandemia

-El portal Covid19.patria.org.ve, reporta de 48 nuevos casos de COVID-19, elevando a 521.373 el total acumulado de contagiados, mientras que la tasa de recuperados es de 99%, al sumar un total de 513.964 pacientes sanados

-Al igual que la semana anterior, el portal reporta tan solo 7 víctimas por COVID-19, para sumar un total de 5.693 decesos a la fecha.

-Observamos como la cantidad de fallecidos reduce semanalmente en coherencia con los planes de vacunación, lo cual no solo estabiliza la curva de contagios sino además reduce la curva de fallecidos

¡Sigue la curva plana!

POLÍTICA

19 de abril de 2022

-A una semana de celebrar el día de la independencia en el movimiento que iniciara en 1810, más son los elementos para revisarnos, que los motivos de celebración.

-Historiadores de la talla de Arraiz Lucas señalan en su profundo análisis de la historia venezolana que los mismos orígenes de nuestra colonización e independencia son los factores determinantes del eterno ciclo caudillista, golpista y antidemocrático que hemos sufrido generacionalmente como nación.

-Dentro de los procesos evolutivos de la política venezolana, podemos observar como la era Chávez se trata de un hito en la historia ocasionado por la pésima praxis política de gobernantes anteriores. El chavismo es pues, el resultado de procesos sociales que no lograron crear una institucionalización blindada ante revoluciones, golpes y mesianismo.

-Estudiosos de los procesos sociales han desarrollado teorías que indican que una nación vive tres grandes procesos cronológicamente, la estabilidad, el cambio y la crisis.

-Si observamos la historia latinoamericana nos encontramos con miles de casos que bien reflejan este ciclo, con largos periodos de estabilidad, cambios y una ruptura en forma de golpe o irrupción al poder.

-Desafortunadamente Venezuela se encuentra en una de las peores crisis de las últimas décadas, sin embargo, esto puede darnos varios indicios de la magnitud del tumor que veníamos desarrollando desde hace décadas.

-Pareciera entonces que las crisis políticas venezolanas tuvieron graves efectos progresivos que no fueron resueltos y detonaron en un formato revolucionario, lo cual ha degenerado en crisis política y ruina económica.

-No obstante, esto nos plantea la oportunidad de construir un nuevo país, uno en el cual todos tengan cabida, lo que conlleva un reto realmente gigante, para el cual no sabemos si hay vocación política oficialista y opositora, así como la fuerza requerida por parte de la sociedad civil.

-Nuestra eterna búsqueda por un sentido de pertenencia, por la conformación de una identidad, por la proclamación como una nación independiente ha sufrido los desatinos históricos de procesos que han impedido su justa estructuración.

-Ante ello, y en un año que pareciéramos volver a la senda del crecimiento económico, es nuestro deber plantearnos un futuro común para nuestra tierra, con lo cual aprovecho el día patrio para recordar la altura del compromiso que tenemos en frente. ¡Que Dios nos lo permita!

DE ACRIP Y DE ALLAP

-El Centro de Convenciones de Miami Beach, se convirtió en anfitrión de la Conferencia Bitcoin 2022, donde fuimos sorprendidos por la denominada “Declaración de la Independencia Monetaria” presentada por un equipo de colaboradores de Bitcoin Magazine donde quedó de manifiesto el sentimiento de muchos bitcoiners: “que los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo han abusado de su exorbitante privilegio de imprimir dinero”, por lo que propusieron generar un nuevo método de hacer las cosas sin necesariamente considerar la desaparición del dinero tradicional.

-La semana ha transcurrido con números rojos en el mercado de criptomonedas. El reconocido BTC cayó cerca del 15% llevándolo por debajo de los $40.000; algunos lo atribuyen al incremento de los tipos de interés en los mercados de valores, al parecer estos afectan considerablemente el mercado cripto.

-Desde la aparición del BTC en 2009, el uso del internet se ha trasformado hasta llegar a lo que muchos han denominado “el internet del valor” ‘en el cual existen más de 5,000 monedas digitales que van mucho más allá del BTC, ETH y algunas otras tradicionales. En los últimos meses hemos observado como los gobiernos promueven la adopción de criptoactivos denominados stablecoins o altcoins.

-Según datos de la compañía coinbase encontramos que 5 de cada 100 adultos baby boomers o generación X se están adentrando en el metaverso para operar cryptos.

-La historia de Gabriel Jiménez, COO de Reserve, plataforma de transacciones en criptomonedas y divisas para países hiperinflacionarios, es digna de una novela. Gabriel, joven venezolano, en su intento por democratizar el uso de los criptoactivos en su país, se enemistó con el gobierno venezolano en los intentos iniciales fallidos de creación del famoso Petro. Por esa razón, Gabriel es legalmente perseguido en Venezuela, mientras se encuentra en EE. UU. como un alto ejecutivo de Reserve.

-En constante expectativa se mantiene el mercado ante la nueva integración de ETC que parece dará paso a operaciones menos costosas y privadas. Durante la semana se transaron 3515,12 Petros, a un precio promedio de $54,5 y 39,12 BTC, para un total de $ 1.7 millones de dólares.

Oscar Doval

@oscardovalve