RETACITOS #17Abr

Desde que había sido “electa” Carmelina como Alcaldesa de Caracas, se había mantenido si se quiere con un bajo perfil, tratando de hacer menos ruido y buscando las maneras de hacer las cosas de la mejor manera posible, aun cuando es muy prematuro hacer un balance de su corta gestión. Sin embargo, con esta decisión de cambiar los símbolos históricos como el pendón y el escudo, de manera inconsulta, arbitraria y de espaldas a todo lo que representa la sociedad caraqueña, ha provocado que se genere una reacción nunca vista en su contra, ya que se le acusa de ser la responsable de esta inoportuna y desafortunada decisión cuyo único objetivo es el de “borrar nuestra identidad”. Según una versión de Tal Cual el Escudo que es una histórica insignia patrimonial de la ciudad se halla simbolizada o representada por un león de color pardo, coronado por una diadema de cinco puntas que sostiene entre sus patas delanteras una concha contentiva de la cruz de la Orden Militar de Santiago, con una inscripción que dice Santiago de León de Caracas. Las reacciones no se hicieron esperar y los vecinos se lanzaron a la calle afirmando que aunque les duela el León será siempre el símbolo principal de Caracas y no una estrella roja comunista, como acto de rebeldía contra la dictadura llaman a levantar la bandera y escudo originales de nuestra capital. Afirman que aunque a través de la imposición la dictadura madurista cambie los símbolos municipales, el caraqueño seguirá manteniendo vivos sus emblemas histórico-culturales, destacando cómo el león no sólo está presente en el equipo de béisbol de la capital, sino en el corazón de los caraqueños, así le duela Carmelina.

*****

No se termina de aclarar el panorama en torno al conflicto que en estos momentos ha convertido al Colegio de Abogados del estado Lara, en un verdadero caos, donde nadie tiene claro quién es el que tiene la sartén por el mango, se sigue atropellando de forma inclemente la normativa legal vigente, y lo que menos pudiera pensar la gente es que se trata de los hombres y mujeres que estudiaron, se formaron para tener las herramientas que les permitiera aplicar eficazmente las leyes, que hoy se están llevando por delante sin el menor pudor, pareciendo ser una misión imposible pensar en un entendimiento que permitiera calmar los ánimos y permitir que las aguas puedan retornar a su cauce natural. Esta semana circuló o por las redes un audio en el cual explica que el abogado marmoleado, persiste en la negativa de rendir cuenta sobre la fraudulenta venta de la finca San Ivón, cuya propiedad corresponde al CAES, negociación que ha estado rodeada de una gran opacidad, aun cuando se habla de unas primeras entregas en divisas, para garantizar el negocio, pero ahora nadie sabe dónde están los reales, porque el costo total al parecer era de US$ 250.000, pero al parecer de enganche se adelantaron entre US$ 25.000 y US$ 50.000 que es plata aquí y en cualquier parte del mundo, de tal manera que si no quieren rendir cuentas ante el gremio, lo más saludable es acudir al Ministerio Público para que se aboque a investigar estos hechos, anunciando que también solicitaran al CLEL su destitución como diputado por cuanto estaría violentando La normativa legal vigente. Lo cierto es que lejos de verse claridad al final del túnel, este caso se asimila a lo que se vive en Venezuela, no se le ve solución por ninguna parte.

*****

Han sido muchos los años desde que esta sección comenzó a denuncia las apetencias que en muchos terrófagos de la región, estaban despertando los terrenos de la Fundación Taormina Guevara, unas tierras que con el pasar del tiempo se han convertido en un verdadero ”lomito” por su ubicación privilegiada. Por supuesto que vale la pena refrescarle nuevamente la memoria a la gente que olvida con mucha facilidad. La municipalidad como un reconocimiento a la trayectoria de directora de la Escuela de Ballet que lleva su nombre, pensando en la expansión futura que pudiera tener, con el crecimiento de la ciudad, como terrenos ejidos, los cedió bajo la figura de “Comodato” por un período de 100 años a la fundación. Por lo tanto resulta extraño, que de la noche a la mañana un conocido grupo económico de la región, no se sabe bajo qué tipo de “artificios y manipulaciones”, habría adquirido una parte del terreno para construir un edificio; sin embargo, ante inmediata reacción de los larenses que comenzaron a hacer preguntas y a verificar cual era el tipo de entre “gallos y media noche” habían realizado los concejales para modificar la decisión de la propia municipalidad, por lo cual al ver que se le venía el mundo encima, dizque decidió vender sus derechos a unos “baisanos” del medio Oriente, quienes al parecer ya han talado árboles, han introducido contenedores con materiales, a pesar de las quejas y reclamos de los vecinos que solo piden es que cese la opacidad en torno a lo que ha ocurrido con este terreno; la manera más fácil para esclarecer la situación, es convocar a un Cabildo abierto con la Fundación y la comunidad de la zona y poner sobre la mesa toda la documentación que demuestre la legitimidad de sus derechos, lo que por supuesto obligaría a determinar en qué sesión de la Cámara Municipal se cambió el documento, los nombres de los concejales que participaron y cuales los argumentos utilizados para ello. En los próximos días este caso se comenzará a mover nuevamente, ya que son muchas las respuestas que hay que a darle al pueblo larense en torno a este caso.

*****

En muchas oportunidades a nuestros dirigentes políticos se le suben los humos a la cabeza, se creen a pie juntillas que se han convertido en el último refresco del desierto y esto pareciera lo que está pasando con Diosdiablo, cuya presencia ya muchos no toleran dentro del propio PSUV, sobre todo los de la corriente de Maduro que están buscando todos los medios para sacarlo del camino, trabajo en el que no hay descanso. Es por eso que cualquiera de sus recurrentes excentricidades, generan “mucho ruido” y fue lo ocurrió recientemente cuando al parecer fue ingresado de urgencia a una clínica en la Av. Libertador, cercana a la sede principal de Petróleos de Venezuela, provocando que sus numerosos escoltas generaran un caos total en el tránsito de la zona, al prohibir el paso vehicular mientras el dirigente político se encontraba en el centro asistencial, lo que generó una protesta mayúscula de la gente que por allí circulaba, quienes calificaron las acción como un abuso de poder, de lo cual deberían cuidarse, dado el enorme rechazo que tienen en la mayoría de la población, incluyendo a muchos seguidores de la revolución. Aseguran que Diosdiablo anda mal de salud y también en la política, y aseguran que desde el palacio de Misia Jacinta lo quieren sacar del medio, por instrucciones de la isla antillana, así como amanecerá y veremos.

*****

A propósito, el gober de Carabobo, Rafael Lacava, ante una serie de críticas y cuestionamientos a sus actuaciones públicas, por parte de Diosdiablo, quien incluso anunció que se han girado instrucciones a la alta dirigencia del PSUV para que llamaran a botón a un alcalde que usa las redes sociales para promocionarse, y le sugieren que asuma con seriedad del papel que le corresponde en el municipio la entidad mirandina; sin embargo el mandatario regional ha retado al dirigente capitalino, respondiendo con una presentación en un espectáculo público en el cual bailó, ya que al parecer es un reguetonero frustrado y luego en reunión con los medios y dijo que da la cara “con música, con comida, con deporte y con jodedera. “ y quieren que les diga algo, así soy yo, Drácula, y no voy a cambiar nunca, aquí hay Drácula para rato, por instrucciones de mi jefe, que es uno sólo y se llama Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y al que le caiga, le chupa”, así que para buen entendedor pocas palabras bastan, Lacava lo dijo clarito solo recibe órdenes de Nico, en otras palabras, así que Diasdiablo, anda a lavarte ese paltó, menos mal que ellos son rojos rojitos y se entienden.

*****

Vecinos de Lara están denunciando cobros exagerados e irracionales, por parte de la empresa de servicio eléctrico, Corpoelec en el estado Lara, resultando lo más inquietante es que se adelantan los cobros y aquellos usuarios que no los paguen, por consideran que las tarifas no se ajustan a sus consumos reales, corren el riesgo de una suspensión del servicio por un capricho del funcionario de turno en el momento. A nuestra mesa de redacción llega la denuncia de un usuario, que le llega una factura en la cual le indican que al 31/01/2022 debe pagar por concepto de energía Bs. 2.722, 78, algo así como US$ 650. Otros, 000 y Servicios Bs. 30,678,96 algo así como US$ 7.000 sin que nadie sepa que otros servicios presta Corpoelec, en otras palabras este cliente debe a empresa algo entre los US$ 7.500 y los US$ 7.700. Lo que más angustia produce es que la empresa no da ninguna explicación en torno a este tipo de cobros y tampoco hay a donde dirigirse en busca de información, saliendo siempre trasquilado el usuario del servicio.

*****

Barquisimeto inuguró con motivo de la Semana Mayor en el este de la ciudad, un nuevo Mural sobre la Pasión de Cristo, y de acuerdo con la información ello forma parte de la agenda municipal para impulsar el turismo religioso y continuar con al rescate de los espacios públicos y el embellecimiento del municipio, cuya autoría corresponde a la artista Katiuska Ruiz y su equipo de jóvenes artistas guaros, y está ubicado al final de la Av. Venezuela con la Av. Los Leones de la capital larense y es una representación de los episodios evangélicos protagonizados por Jesucristo entre su última cena y su resurrección, en una extensión de 75 metros. La nueva obra de arte mural, muy hermosa y mejor elaborada, fue gestionada por el burgomaestre a través de Cortubar, lo cual merece todos los reconocimientos, porque ciertamente contribuye a embellecer la ciudad, incorporándola al catálogo del Corredor Turistico del Este barquisimetano, hasta aquí todo muy bien, pero lamentablemente, el cocosette, lo que hizo con las manos lo echó a perder con los pies, y es lo que en estos momentos todo el mundo le critica, en esa costumbre de anteponer siempre el ego, la megalomanía, al final de tan hermosa obra, cuando lo que corresponde es el la firma de su autora, Katiuska Ruiz, como lo indica la lógica y el deber ser, pero lo que aparece es: Luis Jonás Reyes, Alcalde. ¿Qué talco? Esta ha sido la comidilla del mundo artístico larense en estos momentos. Ojalá pudieran corregirlo este entuerto y poner las cosas en su santo lugar, el trabajo realizado por la artista bien que se lo merece.

*****

Continúan registrándose denuncias en torno al funcionamiento del CEAPDIS, ya que como la mayoría del personal que allí labora son contratados, prefieren hacerse de la vista gorda, seguir aguantando hasta que el cuerpo aguante, antes que protestar y alzar su voz para denunciar, lo que hacen solo en los pasillos de la institución. Dicen que Luigi hace y deshace allí adentro, pero nadie le pone un parao.

*****

Acaban de despedir a dos chicas y ni siquiera se los han notificado, ya que al parecer los expedientes reposan en la Inspectoria del Trabajo, las chicas intentaron hablar con el jefecito y solo perdieron su tiempo, ya que las veces que fueron ni siquiera las dejaron entrar a la institución, incluso levantaron un acta donde la plenaria les suspendieron los sueldos, atendiendo a instrucciones de la gobernación, cometieron este desafuero y nadie dijo nada. Afirman los trabajadores que la auditora,quien debería vigilar para que el Ceapdis marche bien, dizque fue reenganchada supuestamente para que le siga tapando las cosas al jefe. Aseguran que enviaron un auditor de la gobernación y ni siquiera calentó la silla, ya que lo mandaron a sacar porque vio muchas irregularidades; por ejemplo, nadie sabe dónde anda la camioneta de la Institución. A Maye, antigua jefecita, entró a trabajar de bajo perfil, y como comenzó a dar lineamiento para corregir todas las fallas que se han presentado en estos dos años, también la sacaron como “tapón de champaña”, ya que el jefecito lo que quiere es tener a gente que no conozca la institución para irla desmantelando progresivamente, son muchas las cosas que se han venido perdiendo y nadie alza la voz para denunciarlo.

A propósito, el tiempo ha seguido pasando ya hasta los momentos, aun cuando se hizo pública la denuncia, e incluso se dijo que se había hecho la participación correspondiente al CICPC, no ha habido ninguna pista e torno al caso del Cuadro de Juan Crisóstomo Falcón, pintado por Martin Tovar y Tovar, el cual estaba en la sede del CLEL en Barquisimeto, estado Lara, dizque fue sacado del lugar para su restauración, ya que al parecer estaba bastante deteriorado, pero hasta los momentos nadie sabe de su paradero, y si han dado alguna explicación, ha sido muy top secret, porque no ha trascendido a la opinión pública. Lo que sí está muy claro es que se trata de una obra de gran formato, para su traslado se requiere de un vehículo con gran capacidad, como un camión, así que no es algo que se puede cortar el lienzo con na navaja, enrollarlo y sacarlo a escondidas, de tal manera que estaremos muy atentos, para saber si ya ubicaron el cuadro, si se produjo su restauración y cuando lo devolverán a su lugar de origen.

*****

Se siguen observando en al país algunos acontecimientos un tanto extraños, así como en una oportunidad un Día de la Raza le cortaron la cabeza a la estatua de Cristóbal Colón en el Paseo de Los Caobos, en los últimos meses se ha observado como en algunos lugares de Venezuela, la venerada imagen del Comandante Galáctico, ha sido derribada de sus pedestales, y hasta donde se sepa ninguna persona ha sido puesta tras las rejas por cometer esta acción, contraria a la revolución y que en otros tiempos, hubiese sido un delito que pondría tras las rejas a cualquier cristiano. Por supuesto, todo esto tiene que ver con una estrategia que se viene manejando desde el sector que dirige Nico desde Miraflores, que ha estado orientado a irse deslastrando progresivamente del líder fundador de la revolución, lo que es un hecho público y notorio, e incluso ya son muy pocas las personas vinculadas directamente con este apellido, que ya no se encuentran cumpliendo funciones de gobierno, a la mayoría los han defenestrado. El comentario viene al caso porque llega a nuestra mesa de redacción, una nota que expone: “En el Círculo Militar de Barquisimeto quitaron el Busto de Chávez y colocaron encima de la Garita el emblema de una Cerveza Polar de Lorenzo Mendoza. Cosas veredes amigo Sancho”. Por eso es que cada día que pasa sigue cobrando fuerza la tesis que indica que dentro de la revolución, la procesión va por dentro, ya que esto no es nada normal y alguien tiene que haber dado la orden para descabezar al galáctico y cambiarlo por una lata de Polar.

*****

En medios políticos ya todo el mundo conoce a Timoteo, incluso alguno de sus amigos íntimos lo califican como “El saltarín”, también saben que no es de confiar, que baila al son que le toquen y que siempre está dispuesto incorporarse a cualquier acción en donde vez que puede obtener beneficios. En estos momentos han estado circulando por las redes sociales, varios audios atribuidos a este personaje, en donde se va por la calle del medio en contra de los activistas que han abandonado su barco, quienes exponen: “Así amenaza Timoteo a quienes no aguantamos su alacranismo y su autoritarismo”. En estos audios advierte que está convocando a una reunión para el lunes posterior a la semana Santa, reunión en la que serán sustituidas, todas las personas que han dejado el pelero; asimismo indicó ya sabe de “otros compañeros que también están tramando irse” y también serán sustituidos, afirmando que ha estado hablando largamente con el jefe del partido para donde se está yendo su gente, ratificando que ya tienen listos los señalamientos en contra de todos aquellos que calificó como tránsfugas, así que cachicamo diciéndole a morrocoy conchudo.

*****

Cuando vemos en los medios noticias como estas, donde se registra la presunta detención, por parte de la Dgesim de comandante del destacamento 114 de la GN, que opera en Machiques de Perijá, a quien se le imputa el delito de contrabando de 5.000 litros de gasolina por cada despacho en dos estaciones de servicio bajo su supervisión, entonces llegamos a la triste conclusión, entonces que queda para los venezolanos de a pie; mientras que otra lectura es que tienen razón quienes denuncian, que la comercialización del combustible, se ha convertido en un lucrativo negocio donde los principales beneficiados son los hombres de uniforme. En esta oportunidad, el jefecito tenía seis cómplices, 4 militares y dos damiselas que también participaban en el negocio. Otro dato interesante es la forma como se ha incrementado en todo el país, el delito de hurtos. La primera posición la ocupa el Distrito Capital con 123, ocupando el estado Lara, el 6to. lugar con 18 hurtos, indicando los reportes que el 86% de los hurtos se producen en horas diurnas, preferiblemente entre la 1:00 pm y las 6:00 p.m. En la entidad larense bajo el delito de 21 en el año pasado, a 10 hurtos en lo que va de este año. Los estados en donde este delito disminuyó son: Cojedes, Delta Amacuro, Monagas, Nueva Esparta y Táchira.

*****

El próximo 20 de abril se estará procediendo a la reinauguración del Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario Antonio María Pineda de Barquisimeto, el cual llevará por nombre el de un médico reconocido y de larga trayectoria, como lo fue el “ Dr. Gerardo Caycedo” con todos los méritos para tan acertada selección. Del servicio conocemos lo que nos ha hecho llegar el padre de la criatura, como lo ha sido desde el comienzo el Dr. Carlos Ángulo, un personaje hecho y formado en ese nosocomio, por lo que no necesita mayores presentaciones. Vimos lo que existía antes y hemos observado lo que existe ahora y el cambio ha sido de 180%, quienes han estado en el lugar han comentado que el Servicio no tiene nada que envidiarle a cualquier clínica privada, no solamente de Barquisimeto, sino de cualquier otro sitio de Venezuela, incluyendo la capital de la República. Lo que allí se ha levantado ha sido con esfuerzo propio y la voluntad y el tesón de querer hacer las cosas bien, con el respaldo de todos aquellos que han estado dispuestos a aportar su granito de arena, incluso los estuvieron trabajando en las reparaciones menores de plomería, rescate de equipos y aportes de bienes rescatables para ser utilizados posteriormente en las instalaciones. El propio Carlos Angulo ha dicho que ha sido un trabajo en equipo y los resultados están a la vista, por lo que todos merecen un reconocimiento público. Confiamos en que el Servicio encuentre las vías y mecanismos para que sea autosustetable, que no dependa de las asignaciones presupuestarias del Estado, porque ello estaría decretando su deterioro y su desaparición en el mediano plazo, de allí que existen los mecanismos legales, mediante los cuales se pueda atender en el Servicio a personas del sector privado, pagando tarifas solidarias, con descuentos competitivos con las clínicas privadas y de esta manera tendrán el éxito asegurado. Agradezco la invitación y lamento no poder acompañarles, porque mi domicilio esta en Caracas y en estos momentos no resultan fácil estos traslados, sobre todo cuando ya se tienen unas cuantas primaveras encima.

JBS