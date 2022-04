FAP-Salud: «Sanciones contra el régimen de Maduro no son la causa de la crisis venezolana» #19Abr

La crisis en el sector salud no es producto de las sanciones impuestas contra la dictadura de Nicolás Maduro, aseguró en términos categóricos, el diputado a la Asamblea Nacional, Rafael Veloz.

En efecto, los profesionales y técnicos sanitarios del FAP-Salud consideran que las causas de la tragedia que viven los ciudadanos del país son la corrupción, la ineptitud, la desidia y el despilfarro ejecutado por el régimen venezolano, señalan a través de un comunicado.

El texto del FAP-Salud expone:

Los especialistas de la salud agrupados en el Frente Amplio Profesional (FAP) mostraron su inconformidad con la carta que un grupo de dirigentes civiles envió la semana pasada al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para pedir una reformulación de su política exterior hacia Venezuela, que implica aliviar o eliminar las sanciones que pesan contra el régimen de Nicolás Maduro.

“Respetamos la opinión de las 21 personas que remitieron la carta, pero no la compartimos en absoluto. Aunque en la misiva ratifican que el origen de la grave crisis humanitaria compleja que sufre el país no es producto de las sanciones, porque comenzó antes de que fueran aplicadas, es decir, de forma más exacerbada a partir de 2017, pareciera una manera de minimizar la responsabilidad del régimen de Maduro. Las cosas hay que decirlas como son: las causas de la tragedia que viven los ciudadanos del país son la corrupción, la ineptitud, la desidia y el despilfarro durante la bonanza petrolera (2004-2008). Todo comenzó con Hugo Chávez en el poder y se ha acentuado en el régimen de Nicolás Maduro. Esa es la verdad, no hay otra”’, subrayan.

“Las restricciones económicas, las expropiaciones, la destrucción de Pdvsa y del aparato productivo del país son factores igualmente clave. No hay indicio alguno que permita siquiera asomar que Maduro cambiará de alguna manera su modelo económico de hambre en el cual mejorar la calidad de vida de la gente no está contemplado. Por lo tanto, no hay razones para pensar que una vez que estas sanciones sean levantadas o aliviadas, la situación va a mejorar para los venezolanos. Seguirá igual o peor”, precisan.

“En este punto queremos dejar claro que aquí en Venezuela nada ha mejorado y mucho menos el país se ha arreglado, como quieren hacer ver. Existen burbujas como la de Caracas, que es donde la dolarización de facto (impuesta por les propios ciudadanos) alivia la situación a más personas que en otros lugares de la nación. En el interior, en cambio, se vive al extremo de lo malo, con servicios públicos básicos como energía eléctrica y agua potable prácticamente inexistentes, mayor escasez de gasolina, gas doméstico y con hospitales en peores condiciones, entre otros de los muchos y grandes problemas que sufren a diario sus habitantes”.

«Tampoco creemos que las sanciones no hayan cumplido sus objetivos contra el régimen de Maduro, aunque no hayan sido en su totalidad. Si así fuera no estaría tan interesado en que las levantaran. El mismo argumento, por cierto, acaba de esgrimir el dictador ruso Vladimir Putin al decir que no han logrado sus objetivos las sanciones de la comunidad internacional por su asesina invasión a Ucrania» apunta el FAP-Salud.

Querernos dejar claro que los 25 firmantes no hablan en representación de 32 millones de venezolanos sino desde su punto de vista personal y repetimos, somos respetuosos de lo que piensan, pero hasta ahí. La carta enviada a Biden de alguna manera exculpa a Maduro de la crisis humanitaria compleja de Venezuela. Mientras, 80 % de los ciudadanos del país lo señalan como el responsable. Da la impresión que para los firmantes de la carta la principal solución seria aliviar o levantar las sanciones y no es así. La solución es restituir el hilo constitucional y colocar el punto final a la usurpación del poder, lo cual puede lograrse a través de elecciones libres, justas y transparentes a la presidencia de la República y a la Asamblea Nacional, la cual nos deben. Y eso es precisamente lo que busca el Movimiento Salvemos a Venezuela el cual suscribimos y respaldamos de manera irrestricta”, manifiestan.

Sector Salud no sumo fallecidos por COVID-19

En el reporte semanal N86, que realiza el FAP-Salud por la pandemia de la COVID-19, no se contabilizaron nuevos fallecimientos de profesionales sanitarios por COVID-19, durante el lapso comprendido del 11 al 17 de abril de este 2022.

La cifra de fallecidos se mantuvo en 1.020, desde el comienzo de la pandemia en Venezuela el 13 de marzo de 2020.

Cabe destacar que en estos reportes semanales se apuntan todos los que integran los servicios sanitarios de Venezuela como médicos, personal de enfermería, profesionales técnicos, camilleros, conductores de ambulancias y obreros que trabajan en los hospitales. Igualmente, médicos y trabajadores de enfermería que fallecen en el exterior, por haber migrado a causa de la crisis venezolana.