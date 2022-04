OPINIÓN Lectura: La gravidez #19Abr

En pleno siglo XXI la humanidad sigue creyendo en la teoría de Newton acerca de la gravedad. La teoría expresa: “Los cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional al volumen de sus masas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.”

La ciencia ha demostrado que no existen acciones a distancia. Este descubrimiento deja sin efecto la teoría de la atracción o ley de gravedad. Lo que sí funciona es la atracción internamente en las atmósferas de todos los cuerpos individuales planetarios. Esta atracción fue la que observó Newton cuando vio caer la manzana. Pero en realidad, la atracción de los cuerpos ponderables entre si no es posible. La gravedad no es posible que rija en un espacio donde millones de galaxias con millones de millones de estrellas que la constituyen se mueven en sus órbitas. La órbita es el medio de organización por excelencia para que los cuerpos en el espacio se muevan sin riesgo de accidentes. De modo que la teoría de la gravitación universal contradice el estado de ingravidez que funciona excelentemente en el espacio.

La ley de la ingravidez permite que los cuerpos en el espacio no se interfieran unos a otros como sucedería si la ley de gravedad fuese cierta. Repetimos que la ley de gravedad opera con una fuerza entre los cuerpos y esa fuerza operaría directamente en el espacio que los separa creando una situación imposible de mantener en un medio en donde la ingravidez deja sin efecto la acción de los cuerpos entre sí. Cada cuerpo tiene su órbita que individualiza su movimiento. La órbita no solo es un medio de organización sino también un medio que individualiza el movimiento.

Los viajes espaciales de las naves tripuladas han demostrado que la atracción de la gravedad no es operable. Los tripulantes de esas naves salieron de ellas para realizar caminatas en el espacio. Hecho este en donde el estado de ingravidez del espacio les permitía asumir posiciones como si se encontrasen acostados. Solamente en la ingravidez del espacio se pudo lograr hacer estas demostraciones sin riesgo de que fuesen arrastrados por la gravedad. De modo que todo lo que aquí se expone corrobora la existencia ingrávida del espacio y la posibilidad real de que los tripulantes aprovecharán esa ingravidez para realizar sus caminatas espaciales.

Carlos Mujica

[email protected]