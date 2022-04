VIDEO Oneiber Peraza: No podemos esperar 20 años para que el país mejore #19Abr

El diputado a la asamblea nacional del 2015, por el estado Lara, Oneiber Peraza, se pronunció ante la aplicación del Plan de Administración de Carga, implementado por Corpoelec en la región y aseguró que los racionamientos y fallas se incrementarán mientras no haya control en los recursos que maneja el Estado.

“Hubo una cantidad de recursos que se aprobaron para invertirlos en el sistema eléctrico nacional, lamentablemente se perdieron. Eso va a seguir ocurriendo porque no existe control y autonomía de poderes en el estado. Todo es una anomalía de sistema, la cual debemos cambiar para tener una mejor calidad de vida”, sostuvo.

Peraza precisó que la solución a la crisis que actualmente viven los ciudadanos, pasa por no cansarse de exigir un mejor manejo de los recursos en el país, a quienes gobiernan.

“Nos corresponde a los venezolanos lograr un estilo de Gobierno que nos permita vivir bien. Ellos no dan respuesta, para que nos cansemos pero debemos seguir exigiendo esas mejoras porque es su obligación administrar eficientemente los recursos”, dijo.

El parlamentario precisó que los venezolanos deben apostar por un cambio de Gobierno que restablezca el hilo constitucional, el estado de derecho y que mejore la calidad de vida.

“Si no se mejora eso, no va a ocurrir más nada. Si no superamos este Gobierno atrasado, no vamos a tener mejor calidad de vida y oportunidades. No podemos esperar 20 años para que el país mejore. Ya tocará anunciar el los próximos días las acciones a seguir para poder lograr ese cambio”, concluyó el parlamentario.