Oliveros: Con sinergia entre sectores públicos y privados y acuerdos políticos se podrá superar crisis de servicios y mejor calidad de vida #20Abr

En el área de los servicios públicos debe haber una sinergia entre el sector público y el sector privado, mediante el establecimiento de acuerdos políticos para recuperar la eficiencia de estos servicios y la calidad de vida de los venezolanos, advierte el economista y socio director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros.

Asegura que el primer paso es resolver el problema político y una vez que este se resuelva, se recuperará la capacidad del país para reconstruir, para acceder a fondos internacionales, para mejorar todos los sistemas de servicios públicos y calidad de vida, que será mucho mayor y por supuesto, esto va a implicar un muchas áreas, privatización, pero también esos acuerdos tarifarios tienen que estar acordes con una realidad país.

Venezuela se quedó en el camino

El especialista advierte que la economía venezolano se ha desacoplado, separado, aislado de las políticas globales, con lo cual muchas tendencias que se están viendo en el mundo, en Venezuela no es que no aplican, pero no con la misma fuerza que pudieran tener en otros países que están más integrados financieramente. Lamentablemente Venezuela, por múltiples razones, primero por la dinámica de su crisis; segundo por la naturaleza de su estructura económica, donde el petróleo es el que marcaba la pauta; y en tercer lugar, en estos últimos años, por las sanciones, ha quedado aislada de estas dinámicas internacionales que muestran organismo, por ejemplo, como el Fondo Monetario Internacional.

En el caso venezolano, nosotros estamos en un caso de un dinamismo particular, una economía que acaba de estabilizarse en el foso, después de una caída muy profunda de casi 80%; una economía que acaba de salir en términos formales de un periodo hiperinflacionario, pero que sigue teniendo una inflación crónica, que en estos momentos puede estar en torno al 300%, que sigue siendo muy alto, pero para los venezolanos, estamos hablando de que hace tres años estábamos hablando de tasas cercanas al medio millón, entonces el 300% es como un aire fresco, aunque sigue siendo muy elevada cuando la comparas con el resto del mundo”.

Advierte que el problema que observa es acerca de todo lo que está ocurriendo con las materias primas, sobre todo con aquellas ligadas a importaciones de alimentos, Venezuela tiene una dependencia significativa a las importaciones de alimentos, trigo, maíz, etc., y eso va a tener impacto en precios de rubros importantes en canasta alimentaria en el futuro, señalando que ya de por sí, los alimentos es uno de los rubros que más viene subiendo en Venezuela, el año pasado y en termino de dólares, la subida estuvo en torno al 50% y evidentemente que esta dinámica internacional le va a terminar impactando.

Advierte que a nivel mundial existe preocupación por el alza que ha registrado el índice de inflación en algunos países del mundo, recordando que los organismos multilaterales les han recomendado a los países tomar previsiones para frenar esta tendencia; sin embargo, señala que esos índices de inflación, ni se acercan a los que tenemos en Venezuela.

¿Es privatizar una solución?

Sobre la alternativa de acometer una agresiva política de privatización, sobre todo de los servicios, Oliveros se muestra cauto y advierte que el problema no es solo privatizar, el rol del régimen en Venezuela es muy fuerte y también en las condiciones actuales del país, por nuestra institucionalidad, por la dinámica política, geopolítica, es difícil que alguien esté dispuesto a meterse en estos sectores en el país, sobre todo cuando es complicado poder mirar hacia adelante el retorno de este inversión; el sector privado lo que va a pensar, es atractivo el sector eléctrico venezolano, yo entro, lo tomo, voy a hacer unas inversiones, pero cuanto tiempo va a tardar esa empresa o ese grupo de empresas en recuperar las tarifas y cuanto tienen que aumentarlas tarifas para que el inversionista pueda recibir retorno a esa inversión y repite eso con el agua, con el Metro, lo que ha ocurrido con tarifas de aseo, que incluso hay muchas críticas, porque en parte la administración de Maduro dejó solo al sector privado y esta empresa tiene que adecuar sus tarifas para atender su estructura de costos, entonces es muy difícil.

Advierte que en el área de los servicios públicos debe haber sinergia entre el sector público y sector privado, señalando que la manera que se tiene para recuperar la eficiencia de los servicios públicos , el tema de calidad de vida de la gente, es a través de acuerdos políticos, es decir resolver el problema político, una vez que este se resuelva, la capacidad que puede tener el país para reconstruir, para acceder a fondos internacionales, para mejorar todos los sistemas de servicios públicos y calidad de vida, es mucho mayor y por supuesto que esto va a implicar un muchas áreas, privatización, pero también esos acuerdos tarifarios tienen que estar acordes con una realidad país, dijo Oliveros en el Circuito Éxitos 99,9 FM.