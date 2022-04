OPINIÓN Se busca un Emprendedor: El valor de la amabilidad en el trabajo (Parte II) #26Abr

James Rhee es un aclamado inversionista de impacto, fundador, director ejecutivo, estratega de buena voluntad y educador que empodera a personas, marcas y organizaciones al unir capital con propósito.

Continuemos leyendo la charla dictada por James Rhee en Septiembre del 2021.

“ Tuve punzadas inmediatas de arrepentimiento durante esas primeras semanas en Ashley Stewart. La sede corporativa era un almacén reconvertido. Solo recuerdo que había muchos errores. No había Wifi en la sede y las tiendas no tenían computadoras. Y debido a la falta de confianza, había vendedores en el vestíbulo que exigían que se les pagará en efectivo por adelantado. Y debido a ellos, muchos de mis empleados estaban asustados. Y así terminé teniendo que contratar a un guardia de seguridad armado para protegerlos. Y me sentí solo, como en todas las dimensiones que se te ocurran: geografía, industria, género y, sí, raza. Mi primer ayuntamiento, fue algo así. «Hola, soy James. Nunca había hecho esto antes. Sabes, puede que sea la persona menos calificada para dirigir esta empresa. Pero estoy aquí y estoy dispuesto a aprender. Ah, y por cierto , después de este discurso, tengo que ir al centro de distribución”, — eso es un centro de distribución, cierto — «Tengo que ir al centro de distribución, tengo que encontrar cosas para vender para financiar la nómina de sueldos. Pero no se asuste. Porque creo que sí podemos centrar la amabilidad y las matemáticas juntas, entonces tal vez podamos salir juntos de esto». Y no sé por qué dije algunas de estas cosas con mi voz exterior.

Puede que haya entrado en pánico un poco, pero las palabras eran ciertas y venían de mi corazón. Y saben, lo que sucedió fue que las personas que realmente querían resolver estos problemas de una vez por todas, dieron un paso al frente. Y fueron las mujeres. Fueron los empleados y los clientes de esas tiendas, en esos vecindarios de todo Estados Unidos, quienes se manifestaron. Y me ofrecieron una perspectiva tras otra a medida que trabajamos codo con codo. Y algunos de los clientes, sintiendo que estábamos en un gran problema, incluso se ofrecieron a traer sus perchas para que pudiéramos ahorrar dinero.

Saben, sé lo que pueden estar pensando, podrían pensar, caramba, hubo muchas razones por las que las damas de Ashley Stewart podrían haberme rechazado. Pero no lo hicieron. Hicieron exactamente lo contrario. Y tienda tras tienda funcionaba de esta manera: decían: “¿Eres James? ¿Eres el nuevo CEO de Ashley Stewart? Bueno, está bien, vamos”. Y esto sucedió en pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad. Y su generosidad entre ellos y su amabilidad conmigo, solo reavivó los recuerdos del helicóptero rojo. Y recordé la lección de que la buena voluntad, como la buena voluntad real, es un activo real que puede acumularse y ampliarse independientemente del capital financiero.

Así que tarde, tarde en la noche. Y voy a usar estas palabras muy deliberadamente. Me inspiró a componer, dibujar, diseñar, crear un nuevo plan de negocios con nuevas fórmulas matemáticas, protocolos operativos que se entretejieron con conocimientos multisensoriales. Narración de historias, cuyo único propósito era crear valor real, impulsando una buena voluntad real. El plan de negocios se sustentaba fundamentalmente en tres espirales concéntricas. Así que imaginen esto.

Primero, tuvimos el coraje de establecer una cultura de amabilidad en el lugar de trabajo. Punto, fin de la historia. Era una prioridad estratégica día tras día. Y sí, hubo momentos en los que fallamos como individuos. Pero como colectivo, tuvimos mucho éxito en cambiar las actitudes sobre el poder transformador de la amabilidad en el trabajo. Porque ves, lo que hace la amabilidad, distribuye la alegría, en realidad, de resolver problemas a todos. Crea un entorno seguro que da rienda suelta a la innovación, especialmente la desinteresada. Y convierte los pasivos percibidos en activos que, como le dirá cualquier contador financiero, tiene que dar como resultado matemáticamente la creación de un valor accionario real en todos los sentidos de la palabra.”

Definitivamente, comentó James, sé que nada de esto hubiera sido posible sin las lecciones que aprendí del padre de mi amigo en el jardín de infantes. Invirtió dólares, pero también su tiempo y su corazón en un pequeño helicóptero rojo de juguete en 1976. Y en la forma en que lo hizo, creó un activo real llamado buena voluntad. Y esa buena voluntad se agravó silenciosamente durante décadas y finalmente ayudó a salvar una empresa, alrededor de mil puestos de trabajo, un lugar seguro para un grupo de mujeres que realmente lo merecen y más de mil millones de dólares en productividad económica general. Y al hacerlo, enseñó una lección duradera que ayudó a este hombre adulto a recuperar el equilibrio, un verdadero equilibrio, al recordar reducir la velocidad y ver el mundo a través de los ojos de un niño de cinco años que sabe inequívocamente que hay una y única definición de buena voluntad que crea valor real en la vida y sí, también en los negocios.

Continuara…..

