OPINIÓN Red de Instuciones Larenses: ¡Día del trabajador! #4May

¿Y qué es trabajar con amor?

«Es tejer la tela con hilos extraídos de vuestro corazón como si vuestro amado fuera a usar esa tela…

- Publicidad -

Y si no podéis trabajar con amor sino sólo con disgusto, es mejor que abandonéis el trabajo y que os sentéis a la puerta del templo a recibir limosna de quienes trabajan con alegría.

Ya que, si hacéis el pan con indiferencia, hacéis un pan amargo que solo apacigua a medias el hambre del hombre.

Y si prensáis la uva de mala gana, vuestra desgana destila un veneno en el vino.

Y aunque cantéis como ángeles, si no amáis el canto, cerráis los oídos que os escuchan a las voces del día y a las voces de la noche.”

El Profeta

Khalil Gibran.

Gibran Khalil Gibran ( árabe : جبران خليل جبران , ala – lc : jubrān khalīl jubrān, generalmente referido en inglés como Kahlil Gibran, Nacido en un pueblo del Mutasarrifato del Monte Líbano, fue un escritor, poeta y artista visual libanés-estadounidense, también considerado filósofo aunque él mismo rechazó el título. Es mejor conocido como el autor de El profeta, que se publicó por primera vez en los Estados Unidos en 1923 y desde entonces se ha convertido en uno de los libros más vendidos de todos los tiempos, habiendo sido traducido a más de 100 idiomas. Fuente: Wikipedia.

Una vez más, los miembros de la “Red de Instituciones Larenses,” nos engalanamos al compartir con los trabajadores honestos, la satisfacción del deber cumplido en el día en el cual se reconoce, a nivel mundial, las luchas por las reivindicaciones logradas, y que se pueden describir con palabras de Sir Winston Churchill…

“Con sangre, sudor y lágrimas.”

En éste primero de mayo de 2022, podríamos aseverar que, celebramos la templanza demostrada por la mano de obra, técnicos y profesionales que han contribuido a la construcción del país que ha sido líder internacional en múltiples especialidades en un sinnúmero profesiones. Sitial alcanzado por personas que se instruyeron, capacitaron y educaron en las escuelas, colegios privados, liceos, Granjas Agronómicas, en el Instituto de Capacitación Educativa, INCE, en las Escuelas Técnicas Industriales, Institutos Politécnicos, y muy especialmente en las magnas casas de estudios … nuestras universidades.

Es decir, personas que han sido forjadas en el crisol de un vasto sistema educativo que se yergue ante un sistema fracasado y desfasado que ha sido impuesto en esta “Tierra de Gracia.”

Hemos trabajado con amor, no se debe tergiversar la alegría que conserva el venezolano con holgazanería, y no todos aplican la llamada “viveza criolla.” La patria grande se construyó con esfuerzo, tesón, perseverancia e inversión privada, allá en épocas donde no existían financiamientos, asesorías técnicas o infraestructuras que hiciesen que saliéramos del medio rural, sino con la voluntad demostradas por nuestros ancestros.

Nos solidarizamos con las personas económicamente activas que han sido forzadas a integrarse a la diáspora infame que destruye a las familias; buscando una mejor calidad de vida, y/o para obtener ingresos monetarios que les permitan suministrar a familiares y seres querido, alimentos y medicinas, pagar los pésimos servicios públicos, y sobrevivir a la situación político-económica impuesta.

No parece justificable, que en el país donde existe un caos en el suministro de electricidad, de agua potable, de combustibles; en el servicio público de salud, en el transporte, en la seguridad personal; donde se imponen ingresos miserables a los trabajadores, productores agropecuarios, a los pensionados y jubilados, etc., se regale decenas de millones de dólares, el patrimonio de los venezolanos, a otros países.

La Providencia Divina nos dotó de un sistema productivo que generó una gran rentabilidad, el petróleo, situación que colaboró para que conquistáramos la cúspide del mundo, en lo que ha desarrollo se refiere, el sueño para migrantes de todo el globo terráqueo que huían del Holocausto, de guerras civiles, oprobios, dictaduras, persecuciones políticas, miseria, hambrunas, etc., etc., y que, con sus conocimientos y trabajo colaboraron invaluablemente para cimentar la Venezuela con la seguridad jurídica y personal que consiguió la llamada Revolución, la misma que hizo que se posesionaran del gobierno nacional.

Algunos economistas opinan que la culpa es que somos un país rentista y pregunto:

Si la renta es el beneficio en un sistema productivo ¿Cuál sistema productivo puede subsistir si no es RENTABLE?

Culpables son quienes han malbaratado la renta.

El Estado de Derecho que respete el Estamento Legal, expreso por el legislador probo en la Constitución Nacional, las leyes, reglamentos y los Tratados Internacionales suscritos por la República, implementados a través de la Justicia, conforma el camino de la paz y del bienestar social.

Necesario es, recordar a quienes aceptaron la autoridad de regir los destinos del país, que tienen la responsabilidad de dar cumplimiento a los artículos 22 y 23, especialmente el 23-3, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas; así como también, a los artículos 86-87-89 y especialmente al 91, de nuestra Carta Magna.

Maximiliano Pérez Apóstol