OPINIÓN Reflexión en positivo: Si no hay maíz, no hay país #12May

Mes de Mayo esperado siempre con ansiedad y devoción por los campesinos, agricultores y trabajadores del campo, donde primero siembran sus esperanzas e ilusiones, y después viene la jornada de sembrar con el deseo de recoger una buena cosecha y así se le pasa la vida esperando una mañana mejor, y una gran cosecha que le sacara la pata del barro, pero que nunca llega pero los verdaderos campesinos profusamente siembran en el campo y con raíces tan profundas que ni un tsumani las pueden arrancar, debe ser que los agricultores acompañados de San Isidro y benditos por el espíritu, Tienen una recia voluntad y amor por el campo de eso no hay duda porque producir comida, alimentos para todos es sagrado sobre todo lo más hermoso que el campesino nunca pregunta de qué partido o religión será, la persona que se alimentara con el producto de mi esfuerzo.

Mes de mayo cuando la lluvia humedece la tierra, su olor despierta y avivan a el campesino y comienza el cosquilleo, cuando empieza mi siembra que es parte de mi vida, y es lo único que sé hacer y mis únicos ingresos que tengo para mantener mi prole y estimular a que en la madrugada cuando cante el gallo yo estoy al pie del cañón calentando el tractor por supuesto, pero aun así feliz a la jornada, éste es un sentir en el alma que solo el campesino lo siente y debía de ser reconocido y recompensado y no sufrir todos los embates, obstáculos, atropellos inmerecidos donde las trabas predominan y no hay ninguna consideración para el sector primario, donde este. En todos los países desarrollados, primero es la agricultura y la cría, lo demás viene después pero primero la alimentación para alegar que la barriga llena, corazón contento.

- Publicidad -

Caso de preocuparse me llego un audio del Sr. Liscano de Yaracuy donde formaliza su inquietud porque él está en Yaracuy donde se sembraba veinte y cuatro mil hectáreas y hasta la fecha no se ve ningún movimiento y corre el riesgo de no hallar ese cultivo tan necesario y a la vez generar puestos de trabajo y beneficios para el estado, será que las autoridades de estado no se han percatado de las necesidades de siembra de este rubro al menos leer al pintor y poeta mexicano Polo Castellano quien muy asertivamente dijo “Sino hay Maíz, no hay País” o lo que le oí al Peruano Dr. Novo cuando en su discurso dijo que la mitad del país vive por la agricultura y la ganadería y la otra mitad por estos rubros existen, hagámosle caso a estos dos líderes que son exitosos y si no que aportan y dan .

Para nadie es un secreto que durante nueve mil años la economía mundial depende de la agricultura y cría, la máquina de vapor no llegan a trescientos años y todos sabemos lo que ha pasado por eso, primero son los alimentos y cero desnutrición y todos con ánimo a la lucha por la reiniciación del sector primario.

Porque no admirar e imitar a los países desarrollados donde dan valor a los productores del campo sector primario caso Estados Unidos, esa cantidad de ricos industriales que han comprado millones de hectáreas de terrenos para la agricultura y la ganadería, son muchos los que están haciendo inversiones en el campo, solo voy a nombrar dos que son Amazon y Bill gate; y pare de contar sería absurdo pensar que todos estos exitosos están equivocados no hay duda de que estos archimillonarios empresarios no están equivocados, estos si saben por dónde van los tiros, por tal razón invito a seguir los pasos a estos talentosos, invierten sin dudar, si amigo productor que sea aquí en nuestra querida nación si sabemos que es la más rica y linda del planeta y goza de tierras fértiles hasta para regalar y una gama de productores que si saben poner la tierra a producir están pidiendo pista, se también que hay voluntades que desean unas buenas alianzas o rectificación del sistema que primero el desarrollo, unas de las cosas necesarias para lograr estos insumos al día, créditos con bajos intereses, respeto al hacedor y aliarse con la gente correcta y con conocimientos, que el espíritu santo bendiga todo lo que por el bien del país, deseamos e ilumine a los productores y puedan sembrar su maíz.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

[email protected]