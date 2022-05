RETACITOS #15May

El régimen ya no encuentra de que echar mano para aumentar sus ingresos, aun cuando la economía no registra un crecimiento sólido, tampoco la producción de la industria petrolera termina de estabilizarse, sigue aumentando nuevos impuestos, reformando el marco legal para obtener nuevos beneficios, como es el caso del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras; el ajuste de los servicios de Registros y Notarías ahora, dentro de sus constates elucubraciones, anuncia que ofertará , a través de las bolsas locales, entre el 5 y el 10% de las acciones de varias empresas públicas, incluidas compañías petroleras, gasíferas y de telecomunicaciones, señalando palabras más palabras menos que se pondrán en el mercado de valores las acciones de varias empresas públicas para la inversión nacional, fundamentalmente o internacional, dijo el inquilino temporal de Miraflores dejando a más de uno con los ojos claros y sin vista; pero el anuncio fue completo ya que anuncio que comenzará el 16 de mayo, pidiendo a los inversionistas estar atentos en torno al paquete accionario de las empresas seleccionadas. Las reacciones no se hicieron esperar y advierten que esta decisión es el acta de defunción del Socialismo del SigloXXI, por cuanto va en contra de todo lo que predicó el comandante galáctico; pero además el economista José Guerra fue más allá y se pregunta: Guerra se pregunta, ¿Quién o quiénes van a poner su capital con una participación minoritaria para que las empresas las sigan manejando quienes las quebraron? Recuerda que algunas de esas empresas están en litigio porque no pagaron a sus dueños. Afirmando que no luce viable. Asimismo día que la mayoría están quebradas, de ellas no se conoce nada, tienen más de 10 años que no publican sus estados financieros, ¿Qué talco?

Creo que los amigos del Movimento Unidos por el Agua, se han quedado cortos cuando afirman que el 60% de los larenses tienen problemas de agua en sus hogares, creo que el volumen es mayor, pero a la vez los felicito porque han tenido la valentía de lanzarse a la calle a denunciar este problema que no es nuevo, sino que mantiene a la población larense sumida en un karma permanente, a la espera que el gober haga el milagro, pero lamentablemente el tiempo sigue pasando y no se ve ninguna claridad al final del túnel, todo son promesas sin cumplir, mientras el problema de la escasez de agua se hace mayor. El diputado del CLEL dio a los afectados una explicación simplista y salomónica, evidenciando que es pura pantalla, porque que resuelven las familias larenses afectadas por el hecho de que ellos realicen sesiones y sesiones para tratar el tema, apoltronados en sus curules, con aire acondicionado, mientras la gente sigue padeciendo. Otra cosa hubiese sido si el espontáneo diputado hubiese anunciado que el CLEL ha declarado persona Non grata al Gobernador del estado, al presidente de Hidrobarro, hasta tanto no se le den respuestas concretas a la población larense; o tal vez anunciando que se aprobó un presupuesto de tantos miles de bolívares para resolver el problema, porque todo lo demás es pura retórica, verborrea y demagogia, que es la especialidad de los parlamentarios, especialmente de los del CLEL, porque hasta estos momentos no hemos visto en ninguno de los medios regionales, cuantas leyes han aprobado desde que se instaló el parlamento regional después de las elecciones del 21 de noviembre. Así que por favor amigos del Movimiento, no crean en pajaritos en estado de gravidez, reclamen soluciones concretas, hechos, no palabras, porque estas se las lleva el viento.

Desde hace varios años, atendiendo a las reclamaciones e informaciones de los lectores de esta sección, hemos estado denunciando la agresiva extracción de arena que se viene haciendo en el Valle del Río Turbio, incluso hemos alertado como se ha ido expandiendo las empresa que ahora tienen maquinarias de última generación, para ser más eficientes en el proceso ecocidio que vienen realizando a la vista de todo el mundo y los viejos y tradicionales camiones volteos, han sido sustituido por modernos camiones que duplican la capacidad de carga. Esta semana nuevamente me escriben para ratificar que allí no hay ningún tipo de restricción para el despacho de productos minerales estratégicos como arena, piedra y granzón, a pesar de que siempre hacíamos la pregunta sobre los accionistas y aportantes de capital de la empresa, siempre se mencionaban nombres de enchufados y vinculados con el proceso, pero en esta oportunidad afirman que al parecer, el Clan estaría por detrás de este proyecto, que los ha convertido en multimillonarios, a pesar de lo dicho por el comandante galáctico, quien afirmaba por todos lados que “ser rico es malo”, pero para los demás, no para los revolucionarios y menos para los que forman parte del PSUV, allí se está haciendo una flagrante depredación del medio ambiente, y a muchos larenses les gustaría conocer, quien firma las autorizaciones para que esta empresa siga operando a la vista de todos y nadie le aplique la Ley a pesar de estar cometiendo un delito ambiental que está bien determinado en las leyes correspondientes.

El otro caso en el que presuntamente también tienen sus intereses representados, dizque es una empresa fabricante de carbón vegetal, la cual ha extendido sus redes de trabajo en los distintos municipios del estado Lara, hablan de Bobare y sus alrededores, Pavia y sus caseríos; en el municipio Torres desde Turturia a la Otra Banda, incluyendo el Parque Nacional Xerófilo de Saroche. En estas zonas cortan los árboles de Cuji, Yabos, Curari, Caujaro y otras especies que dan albergue a tanta fauna silvestre. En este caso la situación es más inquietante, porque las zonas al parecer las protegen Guardaparques que dizque también estarían participando en la comisión de este negocio de deforestación, extracción y transporte del carbón hasta la zona industrial de Barquisimeto. Afirman que la GN no se pronuncia porque al parecer el proyecto es una política de Estado, olvidando que esto podría ser calificado como un crimen de lesa humanidad, por cuanto es evidente que son vulgares depredadores a quienes el medio ambiente les tiene completamente sin cuidado. Sería interesante, que en esta cruzada en la que anda el Fiscal Tarek William Saab ordenara una investigación, para hacerle un seguimiento y control de la denuncia, porque el objetivo final es que el caso llegue hasta instancias internacionales y ya veremos a mucha gente pegando carreritas.

A la chita callando, el paisano OFM así como quien no quiere la cosa se ha estado moviendo, en algunos municipios de la región, específicamente en Palavecino, donde tiene muy buena receptividad, se le ve moviéndose en el lugar como pez en el agua y la gente se le acerca y lo saluda como en sus mejores tiempos, allí está operando igualmente la organización Fuerza en Movimiento, que contará con una Coordinación de Jubilados y Pensionados, ya que el sector desde el sector de la Tercera Edad es desde donde se viene dando la talla a la hora de las movilizaciones y de patear la calle, recordamos que antes eran los jóvenes y la fuerza femenina eras las que llevaban los estandartes ,pero ahora son los jubilados y pensionados los que están más activos que nunca en la calle, recordemos que mientras muchos jóvenes se los llevó la diáspora, le ha correspondido a los de mayor edad salir a dar la cara. Aseguran que ya esta organización Tiene sus estructuras municipales y parroquiales en Agua Viva, Iosé Gregorio Bastidas y Cabudare y próximamente van por Tamaca, El Cuji y otros municipios, con este objetivo afirman que están movilizando a todos sus activistas a nivel del estado Lara, movimiento apegado a los lineamientos de Salvemos Venezuela, a la implementación de primarias, propuesta que está recibiendo el respaldo de todos los factores, lo que va a fortalecer la unidad y ya no habrá excusas para no estar juntos y remar unidos, al lado de Juan Guaidó en la recuperación de la institucionalidad, la democracia y la libertad en Venezuela. Solo falta definir el cómo y en que momento se realizaran las primarias con miras al 2024.

La semana pasada circuló una denuncia que fue puesta en las redes sociales por el presidente de Fetrasalud, Pablo Zambrano, la cual estaba referida al cierre del Hotel Paseo Las Mercedes por instrucciones del Gobierno, las presuntas razones, es que al parecer los propietarios le dieron alojamiento a Juan Guaidó y a gente del gobierno interino, como si esto fuera un delito, hotel que ya tiene dos años cerrado, según Zambrano. El daño colateral por esta acción arbitraria, ilegal y que constituye un burdo abuso de poder, fue el despido de 150 trabajadores, poner a pasar trabajos a 150 familias afectadas, porque para el colmo de males a estos trabajadores nunca les cancelaron sus prestaciones sociales. Por supuesto que estas acciones arbitrarias, por parte de funcionarios del régimen, no causan extrañeza, por el contrario es su manera de actuar tradicional, pero así como se toman este tipo de medidas arbitrarias, muchas veces con la intención de satisfacer un capricho de algún dirigente medio del PSUV, o quizás del propio Diosdiablo, en estos momentos en los que se habla de diálogo y de entendimiento, debería autorizarse la reapertura de estas instalaciones y permitirles retomar sus actividades con toda la normalidad. Somos muchos los estaríamos muy agradecidos

El colapso de las cloacas en la población de El Tocuyo, no se trata de un problema de carácter políticos, sino que es una situación de dramática gravedad, no es un problema coyuntural que se ha presentado de improviso, sino que se trata de un problema estructural que la ciudad viene padeciendo desde hace años, sin que ningún de los burgomaestres que han estado al frente de la Alcaldía en este municipio en las últimos 23 años, haya sido capaz de apretarse los pantalones en el caso de los hombres y arremangarse los fustanes en el caso de las damas, para elevar su voz de protesta para que se tomaran las previsiones y evitar llegar a la situación en la que hoy está viviendo la población, rodeada de inmundicia y aguas negras por todos los lados. En su denuncia el diputado Palacios señala que el régimen no se ocupa de resolver estos problemas, sino de ordenar que metan preso a todos aquellos que protesten por la mala calidad y la ineficiencia de los servicios como agua, luz, electricidad, gas, gasolina, por lo que emplazan al gober Pereira, de quien dice que se la pasa en El Tocuyo, no resolviendo los problemas de la ciudad, sino tal vez soñando en que alguna vez reinaugurara la represa, señalando que la inmundicia en medio de la cual se encontraban haciendo la denuncia, forma parte de las cloacas de El Tocuyo en Santa Eduviges, indicando que frente a la Estancia hay un bote importante de aguas de excretas que el régimen no ha solucionado. Gobernador, ya sabe dónde está el problema, no venga ahora con la excusa que no sabe la dirección, manos a la obra.

Nada que mejoran las relaciones entre los trabajadores al servicio del gobierno regional y las distintas dependencias, donde estos prestan sus labores. La última información que habíamos recibido y que sonaba muy alentadora, era que la jefecita de recursos humanos el jueves o viernes antes, había citado a los dirigentes sindicales a una reunión en su despacho para el lunes siguiente. Por supuesto, muy responsablemente los dirigentes sindicales se presentaron a la gobernación, a las 9:00 am, por supuesto no había llegado, cuando hizo acto de presencia, les dijeron que tenían que esperar 15 minutos, mientras se instalaba en su oficina, pero fue dos horas después de dos horas, en medio de un calor infernal, porque para que se enteren quienes no lo saben, el edificio sede de la gobernación, no tiene aire acondicionado en sus nueve pisos, de allí que pueden sacar sus propias conclusiones del “infierno” en que laboran las 600 personas que allí prestan sus servicios diariamente, resultando lamentable que estén trabajando en estas condiciones, pero más deplorable es que sean tan conformitas y no se quejen; además hay 120 trabajadores que están a la orden de personal, por lo que aquello es casi un depósito humano, muchos de ellos son de los municipios, Crespo, Moran, Jiménez, Torres y deben presentarse tres veces por semana pagando pasajes, comidas, para venir a que los humillen y atropellen, abogados que proceden de la Inspectoría del Trabajo y que conocen los derechos de los trabajadores, pero son los que arremeten contra sus propios compañeros. Denuncia Julio Marín que esto ocurre porque los directores de Educación, Salud, Asuntos Civiles, Comandancia, Parque Zoológico y Biblioteca, cuando algún trabajador no le cae bien o no es sumiso, lo ponen a la orden de personal. Al final de la mañana después de mantenerlos llevando calor en ese horno que es la gobernación, tuvo la desfachatez de no recibirlos, lo cual constituye un desconsideración y una falta de respeto al ser humano. Seguramente estará pensando que estará en ese cargo toda la vida, pero no hay nada más efímero que un puesto público de jefe, además demuestra que el cargo le queda muy grande.

Solo han transcurrido unos pocos días de la partida del líder “Del Madrugonazo”, el hombre querido por todos, el que con su trabajo había logrado captar casi la totalidad de la sintonía en las primeras horas de la mañana en la televisión regional; en su momento advertimos que eta un gran riesgo para el canal, pretender mantener el programa, cuando Víctor Torrealba Leal era el programa y ya había pasado a otro plano. Recordamos que en la radio y la televisión venezolana ha habido personalidades que han hecho historia en su momento, desaparecieron inesperadamente, como es el caso de Renny Ottolina y han pasado los años y aún sigue siendo el N° 1 de la Televisión Venezolana den todos los tiempos. Ya la televisora ha comenzado a recibir las primeras señales, no tengo las cifras exactas, pero al parecer el rating ha bajado en caída libre; aseguran que dizque muchos de los clientes tradicionales del programa han manifestado su intención de no renovar sus contratos para la próxima temporada, además sabemos que el Polaco es un hombre de negocios y no va a mantener un espacio para perder dinero, ese no nació ese día, por lo que muchas personas sacan sus cuentas y no creen que el programa vaya a tener larga vida sin su creador. De paso tal como ocurre en las mejores familias, comienzan a circular versiones bastante penosas en torno a los bienes que dejó el conocido hombre de la radio y la televisión, las apetencias al parecer son incontenibles, no hay ninguna clases de sentimentalismos, más bien demasiado pragmatismo, se están irrespetando incluso los deseos del desaparecido, lo cual es verdaderamente imperdonable, pero es bueno que quienes están tratando de pescar en río revuelto, sepan que sabemos en que andan y que es lo que se proponen, así que deberían conformarse con lo que ya tienen, es más que suficiente para que se den una buena vida…

Desde hace algún tiempo se vienen reuniendo en Barquisimeto un grupo de personajes vinculados al mundo político, escritores, poetas, melómanos que conforman el «Grupo Juárez», cuyo nombre se debe a sus inicios de actividades de sus peñas años atrás, en los alrededores del teatro que lleva su nombre. Nos hacen llegar uno de sus artículos, al cual le damos curso por ser de interés:»La célebre Generación del 28, aquella que emergió en plena dictadura del Benemérito Juan Vicente Gómez, cuyos protagonistas marcaron la historia contemporánea de Venezuela por más de 50 años en el siglo pasado, dejó huella imborrable en la consolidación de la democracia venezolana. Tanto fue el liderazgo, seriedad, capacidad de trabajo, más aún, arrojo y valentía, junto al desprendimiento personal siempre privilegiando los intereses nacionales de ellos mismos, que no solo permitió ganar el prestigio dentro del país, sino fuera de sus fronteras. Tanto así que Rómulo Betancourt uno de sus más connotados protagonistas fue requerido y exigido años después por los militares del 45 para conformar y presidir una Junta de Gobierno al lado de su partido «Acción Democrática», militares e independientes denominada «Junta Revolucionaria de Gobierno». Queremos resaltar la actitud y aptitud de ésos hombres y mujeres valerosos que vivieron tantos momentos críticos y peligrosos en diferentes tiempos. Betancourt, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios, L.B. Prieto Figueroa, Andrés Eloy Blanco, los hermanos Gustavo y Eduardo Machado, Juan Bta. Fuenmayor, Miguel Otero Silva, Jóvito Villalba y tantos más.

Reivindicar a ésa clase política que luego de la caída de la dictadura perezjimenista, supo y pudo entender la importancia del momento, del interés superior, el equilibrio en las grandes decisiones en favor de una unidad que favoreciera a la inmensa mayoría popular. Mucho tiempo, vidas, cárceles se invirtió para lograr estabilizar la democracia. El venezolano reclama con toda su voluntad a la actual clase política que se ponga al frente de sus responsabilidades de cara a ésta nueva realidad. No pedimos que imiten a las promociones anteriores (que buena falta haría). Solo se exige obligación, responsabilidad y sensatez frente a los hechos actuales. Superar y desplazar a aquellos felones alevosos que en mala hora hicieron del contubernio maléfico, apología a la barbarie decadente. Políticos de escasa y extraviada moral que hacen el juego irresponsablemente a los protagonistas de la destrucción por una contraprestación que el país sabe y sabrá cobrar en su tiempo, entregando banderas partidistas judicializadas y usurpando liderazgos que no tienen, solo en el aprovechamiento de ser invitados ocasionales al condumio para satisfacer caprichos a cambio de procesos internos ya cuadrados».

Vecinos de Bararida se preguntan sí los adultos mayores que almuerzan en la casa de los abuelos, se sentirán a gusto con la changa y regetton que colocan a todo volumen en los alrededores de la avenida Libertador con Morán casi todos los días. Pobre del pobre que debe soportar los gustos que de quien tutela y controla el sonido en ese lugar….Muchos se preguntan por qué en una unidad de la alcaldía de Iribarren estaban colocando una inmensa vaya publicitaria, promocionando un evento de vallenatos en las instalaciones del complejo ferial. Será que el Cocosette ahora es también promotor de grandes templetes. Se trataba de un camión 350 tritón blanco con emblema de la Alcaldía de Iribarren. Hora de instalación. Jueves 12/05. 10am frente al monumento al Sol.

Por cierto en sal y agua se convirtió para los pensionados y jubilados el «ajuste» del régimen a casi 40$. De golpe y porrazo, todo aumentó con las alocadas alzas del dólar paralelo, ya que al parecer el propio BCV está implementando un reajuste, pero sin perder el control porque se desbocaría la inflación, que es lo que menos quiere el régimen… A propósito, desde el pasado lunes se vienen evidenciando largas colas en las estaciones de servicio a precio internacional y sin decir en las subsidiadas. No mejora nada el enfermo. Cuando no es la luz, es el agua, el gas, internet, cable tv o la gasolina. La verdad que no hay derecho.

Recientemente se celebró en la Casa Seccional de AD (La Pochocha) un evento político-organizativo con la presencia de autoridades nacionales AD-HRA ó «AD en Resistencia», con la presencia de autoridades políticas nacionales, tales como Edgar Zambrano, Carlos Prosperi, Carlos Maroum y otros más. A nivel regional estuvo presidido por la Secretaria General Seccional y su Comité Ejecutivo Seccional y Municipales. Buenos comentarios sacó la Bella Soo por la multitudinaria asamblea; lo cual a decir de muchos, sigue consolidando su liderazgo en la región. Caso contrario ocurrió con la segunda de a bordo, quien al parecer no contó con la bendición de los nacionales, al no tener conformada en estricto y formal orden las diferentes estructuras partidistas, lo que ha permitido comentarios que la susodicha esté perdiendo el favor de la Jefe y que se corran rumores que la próxima sustituta sea la profesora quien en el pasado ya había ocupado ésa posición. A propósito son insistentes son los rumores sobre otros eventos muy desagradables que se estarían viviendo en la tolda anaranjada (VP), los cuales tienen que ver igualmente con las ya archi conocidas «becas de activistas» y un asunto de un vehículo de dos ruedas extraviado que supuestamente involucraría a su máximo representante regional y una dirigente municipal de Palavecino. Estaremos informando.

