Son titulares martes #17May

Plataforma Unitaria de Venezuela acuerda por unanimidad construir mecanismo ampliado para elegir en primarias al candidato o candidata presidencial



AD respalda acuerdos de Plataforma Democrática.



Sumacrip autoriza a CCSCEX / Caracas Commodity Exchange para operar en Venezuela



Fedecámaras alerta sobre una posible “paralización total” de la producción en el estado Zulia



Borges: Venezuela se está arreglando, pero solo para unos pocos



Blanca Rosa Mármol de León: Mientras más se dialoga más se enraíza el régimen



Rafael Narváez: El enemigo no son las ONG, las violaciones graves a los DDHH por parte del Estado sí



OVSP: Solo el 8,7% de los barquisimetanos reciben agua por tuberías permanentemente



Salida a bolsa de valores de empresas públicas del Estado quedó en vilo



Guaidó: Estamos dando pasos para exigir fecha y condiciones para una elección libre



ONG en Lara rechazan la Ley de Cooperación Internacional por ser “antisolidaria”



Azalea Colmenárez: En Lara dejaron de ser reparadas las bombonas de gas doméstico



Vecchio: Recuperación económica vendrá con una transición a un nuevo gobierno



Infectóloga asegura que de no comenzar una vacunación masiva se producirán algunas epidemias



Táchira en “Hora 0” se declararon los transportistas de la frontera



En el “recenso” de la AD de Bernabé Gutiérrez en el estado Aragua solo hubo abstención y sillas vacías



Transportistas trancan la Av Intercomunal Guarenas Guatire en protesta por falta de combustible



Fuerte aguacero cae en Guarenas y Guatire, tráfico colapsado en la tarde de ayer.



Alex Saab asegura que él no entregó el “Petrovideo”



Nutricionista: Alimentos que consume el venezolano calman el apetito pero no son de calidad



FANB incauta 13.500 litros de combustible aéreo a presuntos terroristas



Al menos dos fallecidos y 24 heridos en accidente de transporte público en Central Tacarigua



Transporte pesado afectado por la falta de gasoil



Juicio arbitrario contra el periodista Roland Carreño continuará este 17 de mayo



Representantes juveniles de Lara a Maduro: Venga a las universidades para que vea cómo las destruyó



Alertan sobre riesgo de reaparición de poliomielitis, difteria y sarampión



Andrés Velásquez: “tenemos que romper la burbuja para dejar a Maduro sin discurso”



El confinamiento acentuó la violencia en los jóvenes.



Velásquez: El voto en el extranjero de los venezolanos es un derecho constitucional



Denuncia diputado Rafael Ignacio Montes de Oca: 8 días sin agua tienen 210 urbanizaciones de Cabudare y el este de Barquisimeto



Portocruzanos fueron madrugados por una lluvia que se extendió por más de cinco horas



«Acceso a la Justicia» presentó informe en la que expone el deterioro del sistema penal venezolano



Anzoátegui fue la cuarta entidad con mayor número de ejecuciones extrajudiciales en 2021



Transportistas de frontera aseguran que no funcionó el intento de reorganizarlos



OVF: Un alza de 7,8% registro la economía en el primer trimestre 2022 pero sigue con 10% menos que el nivel pre Covid 19.



Fedenaga alerta sobre la escasez de combustible en el campo y reclaman atención inmediata.



Ledezma: Siguen dialogando para ganar tiempo y confundir a la comunidad internacional



Academia Nacional de Medicina pide aumentar la vacunación contra la poliomielitis



La comunidad de Antonio José de Sucre, en Cumaná cerró la autopista , por estar 3 meses sin el suministro de agua potable por tubería.



Piden transparencia ante posible privatización de empresas públicas



ONG denuncian retraso en distribución de tratamientos para personas con VIH



Escasez de gasoil arriesga producción de alimentos mientras Gobierno lo regala a Cuba



Fausto Romeo pidió aclarar mecanismos para denuncias sobre acoso escolar



Fuerte aguacero causó bajón de luz en más de 20 sectores en Maturín*



Destrucción de vías agrícolas de Venezuela dificulta traslado de alimentos a todo el país: productores de manos atadas8302:39

Maduro ajusta tarifas de servicios públicos en 2500% sin anuncio oficial y sin que mejore la calidad del agua, gas y electricidad



Apurado por capital: régimen de Maduro venderá a partir de este lunes entre 5% y el 10% de las acciones Cantv y Movilnet



Brecha entre precios del dólar oficial y paralelo puede traer graves consecuencias



Estudiantes enfrentan problemas de conexión para acceder a la educación virtual



Trasportistas en Monagas, protestan por tener 8 días sin distribución de combustible



Maduro sobre Fedecámaras Zulia: ‘Hacen anuncios con ganas de hacerle daño a la recuperación económica. ¿Qué se fumaron?



Venezuela confirma 39 nuevos casos por COVID-19 en las últimas 24 horas



Nicolas Maduro recicla y designa nuevos ministros:Francisco Torrealba nuevo ministro del Trabajo, General Ramón Velasquez Araguayan Ministro del poder popular para el Transporte, Hipólito Abreu Ministro del poder popular para la Industria y Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores: Carlos Farías, actual embajador en Rusia.



Régimen de Maduro se sacudió a Félix Plasencia



PROVEA: Rafael Lacava, Gobernador de Carabobo, demanda por “difamación” al Coordinador Legal de PROVEA, Marino Alvarado, y al Padre Alfredo Infante Sj (Centro Gumilla); tras exigir investigación hacia Lacava por presunta responsabilidad en denuncias de ejecuciones extrajudiciales.



Humberto Prado: Policarabobo es responsable del asesinato de 69 seres humanos en 2018, 67 estaban presos y 2 damas que pernoctaban en los calabozos de la comandancia de la Policía del estado Carabobo. Y las víctimas todavía esperan justicia.



Fundaredes: La defensa de los derechos humanos no es un delito.



Maduro pidió a la AN oficialista una investigación al “malparido” (sic) de Juan Guaidó, por las declaraciones del Secretario de Defensa de Trump.



La Justicia estadounidense acusa al médico francovenezolano de vender programas cibercriminales. El médico residente de Ciudad Bolívar Moisés Luis Zagala González está formalmente acusado de intento de intrusión informática y conspiración para cometer este delito y se enfrenta a cinco años de cárcel por cada cargo si es condenado.



Venezuela planea venta de acciones en ruptura con modelo socialista. “Sin duda estamos viendo un cambio de paradigma que en gran medida es forzado por las circunstancias, pero también impulsado en gran medida por la supervivencia política” dijo Luis Prato



Cámara Petrolera elogia anuncio de Maduro de vender acciones en empresas mixtas.



Usuarios de Twitter reportaron fallas eléctricas en Miranda, Carabobo, Distrito Capital, Aragua, Táchira, Zulia, Monagas, Anzoátegui y Mérida.



SAIME: nuevas máquinas para imprimir pasaportes comenzarán a funcionar en agosto.







Internacionales



Renault se retira de Rusia y vende sus activos al Estado por la invasión a Ucrania



Otra integrante de Pussy Riot es declarada en busca y captura en Rusia



Se filtraron los detalles de la ostentosa boda de Lula da Silva: vinos importados, ambientación exclusiva y un riguroso secretismo



El líder de la banda que ganó el Eurovisión volvió a Ucrania para seguir luchando contra Rusia



Rusia lanza terrible amenaza contra Europa si la Otan instala bases militares en Finlandia y Suecia



McDonald’s se retira oficialmente de Rusia tras más de 30 años de servicio



ONU dicta sus pautas para investigar “crímenes de guerra” en Ucrania.



Rusia anuncia una tregua en la acería de Azovstal para evacuar heridos



La invasión a Ucrania no está yendo como planeaba Rusia, asegura la Otan



Guardias fronterizos ucranianos repelieron intento de ataque ruso en Sumy



Rusia tropieza con obstáculos diplomáticos y militares



Gobierno de Suecia pedirá formalmente su ingreso a la OTAN



El asesino de Buffalo había sido investigado por escribir en la escuela que quería perpetrar una masacre



Putin está “gravemente” enfermo y está afectando su toma de decisiones en Ucrania, afirmó un ex espía británico



Federación Internacional de Semillas pide corredores seguros en Ucrania para garantizar suministros7202:39

El Partido Popular de España insta a suspender el tratado de extradiciones con Venezuela



Ucrania presiona a la Unión Europea para sancionar todas las exportaciones rusas



Francia apoya el ingreso en la OTAN de Suecia y Finlandia



Doctor Asdrúbal Aguiar: Independencia de Israel es un desafío intelectual para Occidente tras la invasión a Ucrania



Nueva York pide volver a usar mascarilla en público ante repunte de Covid-19



McDonald’s prometió mantener su plantilla en Rusia con una nueva marca



Al menos diez muertos en Ucrania por ataques rusos contra la ciudad de Severodonetsk



Miami: Dos ciclistas mueren atropellados en Key Biscayne



Suecia acaba con dos siglos de no alineación al anunciar adhesión a la OTAN



Al menos un muerto y 85 personas heridas tras colisión de trenes en Barcelona



“Fucking Putin”, la cerveza española que protesta contra la invasión rusa



Los vecinos de Jarkov, tras la liberación de la ciudad: «Hemos pasado dos meses bajo tierra»



Más de 30 mil pandilleros fueron detenidos en El Salvador tras 50 días de régimen de excepción



«Los asesinos no deberían ir a la Cumbre de las América»: El contundente mensaje del senador Bob Menéndez



Maduro acusó a Iván Duque de usar delincuentes para atacar centros militares y policiales



Biden revierte medidas de Trump: Amplió vuelos a Cuba y reanuda la reunificación familiar



Gobierno de Biden autoriza por primera vez inversión en negocio privado en Cuba



Bob Menéndez afirma estar “muy perturbado” ante nueva política de Biden hacia Cuba: “Corremos el riesgo de enviar el mensaje equivocado”



Rick Scott condena giro del gobierno de Biden hacia Cuba: “La pacificación al régimen comunista es asquerosa, retendré a sus nominados relevantes hasta que se revierta”



Marco Rubio condena cambio la política de EEUU hacia Cuba: “Los primeros pasos hacia las políticas de Obama”



Congresista María Elvira Salazar repudia giro de Biden hacia Cuba: “Está cometiendo un error histórico al volver a la fallida política de Obama”



Bloque de congresistas y senadores republicanos de EEUU: «Las concesiones unilaterales del presidente Biden son una traición a la causa de la libertad de Cuba»



Dictadura de Cuba celebra la nueva política de EE.UU. hacia Cuba: “Es un paso limitado en dirección correcta. La decisión no modifica el bloqueo”



Repudio nacional en Colombia: Gustavo Petro afirmó que ‘es más peligroso para la humanidad el carbón que la cocaína’



Putin ‘acepta’ la entrada en la OTAN de Suecia y Finlandia pero reaccionará si refuerzan su ejército. Es sobre todo la entrada de Finlandia la que cambia el panorama para Moscú.



Un tribunal ucraniano ha incautado bienes del multimillonario ruso Mikhail Fridman por valor de 420 millones de dólares, según informó el lunes la fiscal general ucraniana Iryna Venediktova.



Manifestantes impiden que un petrolero griego con carga rusa entre en un puerto británico.



Un grupo de fieles frustró la matanza en la iglesia de California. La policía ha detenido a un hombre de más de 60 años, sospechoso de matar a una persona y herir de gravedad a otras cuatro en un tiroteo.



El autor de la matanza de Búfalo tenía planes para cometer otro ataque contra afroamericanos.



Macron nombra primera ministra a Élisabeth Borne, socialista y titular de Trabajo.



Los primeros resultados apuntan a que Hezbolá y sus aliados perderán la mayoría en Líbano.



Argentina entra en cuarta ola de covid-19, advierte ministra de Salud



México supera los 100.000 registros de personas desaparecidas y no localizadas



Evo Morales se burla del sufrimiento de millones de ciudadanos: ‘Cuba, Nicaragua y Venezuela son las democracias más avanzadas’



Chile vuelve a decretar militarización en región andina mapuche



En menos de 15 días, el presidente Iván Duque ha firmado tres extradiciones de integrantes del Clan del Golfo



EE.UU. sanciona a la Fiscal General de Guatemala por su participación en esquemas de corrupción y obstruir investigaciones anticorrupción



Al menos 19 civiles muertos tras bombardeos rusos en Donetsk y Lugansk7002:39

Denuncian que el régimen de Ortega aplica vacunas anti Covid vencidas en Nicaragua



Arrestan a alias «El Señor de los Cielos», narco nicaragüense pedido por EEUU



Amber Heard dijo en el juicio que se divorció porque temía por su vida



El retorno del rey emérito Juan Carlos I a España ya tendría fecha, según medios







Deportes



Djokovic señala a Nadal como “el adversario más grande” de su carrera por este motivo



El venezolano Cabrera llega a 505 jonrones y supera a Murray en la MLB



Rafael Nadal pierde un puesto y es quinto en el ranking ATP.



El Real Madrid tendrá ocho días para preparar la final de la Champions.

