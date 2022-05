Guanipa urgió la salida del régimen de Maduro como única manera de poder llevar la economía a donde debe estar #19May

- Publicidad -

La escasez de diésel en el Zulia es un golpe más que el régimen de Maduro da contra los zulianos, aseguró este jueves el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa.

«Sin diésel no hay producción, sin diésel no se pueden transportar los alimentos, no se puede recoger la basura y el transporte público (el poco que sobrevivió) colapsará», manifestó Guanipa en un mensaje divulgado en su cuenta de Twitter.

El parlamentario zuliano repudió que la dictadura de Maduro ha destruido la industria petrolera y su incompetencia está ocasionado que los empresarios puedan progresar, debido a las graves fallas en los servicios públicos como la luz, el agua o el acceso al diésel.

«La única manera de llevar nuestra economía a donde debe estar es con inversión, honestidad y cambio. No habrá ninguna de las tres sin un cambio político», precisó.

