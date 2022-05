Más de 12 personas han sido detenidas en Lara por ejercer ilegalmente la odontología #22May

- Publicidad -

Más de doce personas han sido detenidas en Lara por intrusismo profesional en la odontología, denunció la doctora Oneida de Fuenmayor, presidenta del Colegio de Odontólogos en la región.

“Está en juego la salud de nuestra población, son muchas las enfermedades de contagio e iatrogénicas que provocan todas estas personas por el desconocimiento”, dijo la profesional a Elimpulso.com, quien estuvo presente en un encuentro multidisciplinario con odontólogos de Lara y regiones vecinas.



Seguidamente, contó que “casi a diario” el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) la contacta para conocer si las personas que ellos están deteniendo están inscritas en el Colegio, y afirma que la mayoría no son odontólogos.

“Esto es un problema de salud pública, se han detenido muchas personas aunque algunas ya están libres. A diario, en un reconocido centro comercial del centro de la ciudad se puede ver cómo hay muchas personas ejerciendo ilegalmente la odontología”, dijo la especialista.



Agrega que, aunque los han detenido y los vuelven a soltar, estas personas regresan a trabajar ilegalmente como odontólogos en ese centro comercial. “Esto no es nuevo, vamos a partir por ahí porque esto no es nuevo. Les han incautado cortauñas, sacacejas, cortacuticulas, elementos que no utiliza un ortodoncista”, detalló.

Por último, Oneida de Fuenmayor celebró que los cuerpos de seguridad estén trabajando sobre estos casos y espera que pronto pueda cesar el ejercicio ilegal de la odontología en Lara y el país.

