¡Urgente! La UCLA requiere de nuevas baterías que soporten su infraestructura tecnológica #22May

La Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) se enfrenta a un nuevo problema: requiere con urgencia un nuevo banco de baterías que soporten su infraestructura tecnológica de telecomunicaciones.

Sin embargo, debido a la insuficiencia presupuestaria acumulada desde 2007, para la universidad es prácticamente imposible adquirirlas por sus propios medios.

Ante esto, la Asociación Civil Amigos de la UCLA anunció este domingo el inicio de una campaña de recaudación de fondos para adquirir estas baterías que soportan los sistemas académicos, administrativos y de interconexión de todos los decanatos y núcleos de la universidad.

“Como Asociación Civil Amigos de la UCLA iniciamos esta campaña de recaudación de fondos para adquirir el banco de baterías que ayudarán para que la infraestructura tecnológica de telecomunicaciones pueda seguir funcionando y permitir que la UCLA continúe activa. El costo de la inversión es de 70.000 dólares, cuya meta de recaudación debe cumplirse este año 2022”, dijo a Elimpulso.com el docente jubilado y miembro de la Asociación, Luis Rivera Aguilar.

Detalla el profesional que, a pesar de la crisis presupuestaria, la UCLA ha logrado desde el 2020 y hasta finales de 2021 graduar a 869 estudiantes de pregrado y 164 de postgrado; formar a 1.315 personas a través de diplomados, cursos y talleres, entre otros logros.

“Sí colapsa, esto supondrá que no habrán inscripciones, clases ni actos de grado. El sistema que soporta las notas académicas se paralizará. Las nóminas de pago no podrán honrarse. No será posible la conexión interna y externa de comunicaciones… Pero esto no lo permitiremos”, dijo el profesional.

“Necesitamos de tu ayuda para adquirir estas baterías que soportan la infraestructura tecnológica de telecomunicaciones de la Universidad”, concluyó el integrante de la Asociación Civil Amigos de la UCLA.

