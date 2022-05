Colapsa el servicio de traumatología del Hospital Central de San Cristóbal #24May

- Publicidad -

Actualmente el Hospital Central de San Cristóbal, estado Táchira, presenta una falta de anestesiólogos y personal de enfermería. Ante ello, son más los pacientes en sala de espera para ser atendidos y por esa razón colapsa el servicio de traumatología.

El jefe del área de traumatología de este centro asistencial, Gustavo Uribe, informó que de 14 especialistas, solo cuentan con 6 para todas las áreas del hospital de esta entidad fronteriza.

«Lamentablemente, estamos viendo las consecuencias (…). Hay pacientes hospitalizados con más de un mes esperando turno quirúrgico y el hospital labora dos días a la semana hasta la 1:00 de la tarde, precisamente, por falta de personal de anestesia y de enfermería», indicó Uribe a Radio Fe y Alegría Noticias.

Expresó que a veces solo cuentan con una enfermera para el servicio de traumatología, lo que retrasa las intervenciones quirúrgicas, donde hay una lista de espera de más de 50 operaciones.

Los familiares de los pacientes deben comprar todos los insumos, los cuales son costosos.

«Mi niño tiene 16 años y estoy sufriendo con mi esposo que también está operado, me lo dieron ya de alta en el hospital», dijo una paciente de este centro de salud.

«El hospital colabora con lo que tiene. Cada vez que viene un traumatólogo me dicen si va para cirugía, pero no sabemos cuando porque no hay anestesiólogo. Estamos parados», añadió.

Cabe mencionar que en la entidad se han incrementado los accidentes de tránsito. El director de Protección Civil Táchira informó que durante la semana del 16 al 22 de mayo se registraron 20 accidentes con 29 lesionados, lo que suma un total de 63 incidentes viales en lo que va del mes de mayo.

En comparación con el mes de abril hay un aumento del 60% en cuanto a los accidentes viales. De estos 20 siniestros, 17 fueron a motorizados.

