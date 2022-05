VIDEO Biden ante el tiroteo en una escuela de Texas: ¿Cuándo vamos a enfrentarnos al lobby de las armas?” #25May

- Publicidad -

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se expresó este marte acerca del ataque en la primaria Robb, en Uvalde, una localidad de 16.000 habitantes del Estado de Texas, donde según las autoridades un joven de 18 años asesinó a 21 personas, entre ellos 19 niños y dos profesores del centro de estudio.

“Cuando me convertí en presidente, esperaba no tener que pasar por esto otra vez”, compartió su dolor el mandatario norteamericano, añadiendo que “estoy harto y cansado de esto. Tenemos que actuar y no me digan que no podemos tener un impacto en esta carnicería. ¿por qué seguimos permitiendo que esto suceda?”, preguntó Biden.

En este pronunciamiento, Biden lanzó un mensaje a favor del control sobre la venta de armas de fuego y su uso señalando a los grupos de presión de la industria como responsables de impedir una regulación más severa.

“Los fabricantes de armas han pasado dos décadas comercializando agresivamente las armas de asalto, que son las que mayores beneficios les reportan”, ha dicho, para añadir: “Por el amor de Dios, ¿cuándo vamos a enfrentarnos al lobby de las armas?”.

El mandatario demócrata recordó otros incidentes similares ocurridos en el país, y en este contexto resaltó el suceso acaecido hace 10 años cuando acudió a un colegio de Newtown (Connecticut) por una masacre similar, cuando era vicepresidente de Estados Unidos, y 20 niños fueron asesinados en la escuela de primaria de Sandy Hook.

“Estoy harto. Tenemos que actuar y no me digan que no podemos actuar contra estas carnicerías. Pasé mi carrera como senador y vicepresidente trabajando para aprobar leyes de armas con sentido común. No podemos evitar todas las tragedias, pero sabemos que funcionan y tienen un impacto positivo cuando aprobamos la prohibición de las armas de asalto. Los tiroteos masivos bajaron y cuando la ley expiró, se triplicaron. La idea de que un chico de 18 años pueda entrar en una tienda de armas y comprar dos armas de asalto es simplemente un error”, afirmó.

Joe Biden, después de la masacre en una escuela primaria de Texas : “¿Cuándo vamos a enfrentar al lobby de las armas?” pic.twitter.com/5cIqowz7DT — TN – Todo Noticias (@todonoticias) May 25, 2022

