Se cumplen 3 lustros del cierre de Radio Caracas Televisión #27May

Los años siguen transcurriendo y las personas aún recuerdan el canal de televisión que los había acompañado por mucho tiempo. Usuarios en redes sociales publican mensajes recordando el cierre y compartiendo la esperanza de su regreso.

RCTV, acrónimo de Radio Caracas Televisión, fue una pantalla abierta venezolana fundada el 15 de noviembre de 1953 por el empresario y explorador William Phelps Tucker, siendo propiedad de Empresas 1BC.

A las 11 y 59 de la noche del domingo 27 de mayo de 2007, la televisora finalizó sus transmisiones. Inmediatamente luego de extinguirse la señal, el gobierno le expropió sus equipos para pasar a funcionar, minutos después con la firma de servicio público llamado TVES.

Fue el cumplimiento del anuncio del para entonces Presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, quien avisó el 28 de diciembre de 2006 que quitaría la concesión al canal del león, lo que se cumplió.

Han transcurrido 15 años desde el día en el que los trabajadores de RCTV lloraron por la frustración que les causó la pérdida del canal, uno de los medios de comunicación más importantes, el cual había acompañado a los venezolanos por 53 años.

Los directivos y empleados se despidieron de con el eslogan “Un amigo es para siempre” y la promesa de volverse a encontrar en el futuro.

El episodio dejó muda a la amplia audiencia, sin asomo por ahora de que se revierta tal medida, que más adelante se cumplió también con su transmisión por cable, a pesar de las constantes apelaciones realizadas por el presidente de las empresas 1BC, Marcel Granier, a la que pertenece RCTV.

El jueves 28 de diciembre de 2006, Hugo Chávez informó que no renovaría la concesión de RCTV, debido a la supuesta posición tomada durante el golpe de Estado de 2002.

Los directivos aseguraron que la licencia vencía en 2021 y que la decisión era una maniobra política para silenciar a las voces contrarias a la “revolución socialista” a la que Chávez hacía alusión, pero el gobierno no compartió esa interpretación.

A pesar de las críticas de grupos internacionales defensores de los derechos humanos y organizaciones que defienden la libertad de prensa, el gobierno de Venezuela de ese momento se negó a extender la licencia de RCTV y el cierre se efectuó.

El 20 de mayo de 2007, los venezolanos se unieron a los periodistas en una marcha por la libertad de expresión y en rechazo a la decisión de cierre. La movilización partió desde 4 puntos, Chuao y Santa Fe, Santa Mónica, Parque Cristal y Plaza Venezuela para llegar a Chacaíto.

Los miles de caraqueños exhibieron pancartas alusivas a los intentos del gobierno de censurar la libertad de expresión, el acceso a las fuentes informativas y la libertad de prensa.

En julio de 2007, Radio Caracas Televisión reanudó sus operaciones a través de sistemas de televisión por suscripción con el nombre de RCTV Internacional.

Sin embargo, a los 3 años, el 24 de enero de 2010, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), ordenó a las cable – operadoras sacarla del aire porque supuestamente no cumplió con la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, al no transmitir mensajes oficiales del gobierno.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró la violación al derecho a la libertad de expresión, por cuanto se configuró una restricción indirecta al ejercicio del mismo, en perjuicio de los directivos y algunos trabajadores de la empresa.

A los 3 meses, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró “inejecutable” el fallo de la CIDH a favor de RCTV por “contradecir” la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Constitución de Venezuela.

Hoy, a década y media de la drástica medida, se recuerdan mensajes de solidaridad y sentimiento, porque el venezolano no olvida:

«Muchos pensamos que finalmente no lo harían, pero lo hicieron, 15 años del cierre de #RCTV. El cierre de una ventana de libertad y democracia. Así comenzó la historia de violaciones a la libertad de expresión, la propiedad privada y a los derechos de los Vzlanos».

«A 15 años de la salida del aire de #RCTV, desde Espacio Público exigimos que el Estado restituya la señal al canal y acate la decisión de la CorteIDH».

«Recordar hoy la existencia de RCTV es una forma de no dejarnos vencer. Hay mucha gente que quiere olvidemos lo que fuimos, pero a mí no me da la gana de hacerlo. Un amigo es para siempre!«

Por su parte, el Diputado Macario González, presidente de la comisión de contraloría de la Asamblea Nacional y coordinador del Bloque Parlamentario del Estado Lara, asegura que “ha sido uno de los golpes más rudos a la libertad de expresión en Venezuela, y que prácticamente anunció lo que venía contra los demás medios de comunicación radiales, impresos y televisivos”.

Atreverse a sacar de cobertura a una planta televisiva con un inmenso reconocimiento de aceptación popular –añadió- definitivamente puso en evidencia que a este régimen no le importa la opinión pública, incluida la expropiación de sus bienes, impidiendo que sus legítimos propietarios pudieran recurrir a algunas instancias para rescatarlos y procurar salir al aire de nuevo, pasando a ser incautados por el Estado en una flagrante y descarada demostración de abuso de poder.

Luego –sostiene- lo demás fue para el régimen y la libertad de expresión cantar y coser: Se llevaron por delante 34 emisoras, todos los medios impresos fenecieron de mengua por la falta de los insumos necesarios para editarlos, y además plantas televisivas tuvieron que caer en brazos de la autocensura para mantenerse al aire, salvo las que el gobierno por interpuestas personas logró ponerle la mano como Globovisión, El Universal, Ultimas Noticias y otros.

Lo más grave aún –subraya- el enseñamiento en el caso al igualmente perseguir y anular la señal internacional, cuando posteriormente lograron salir al aire.

“Además de la confrontación del régimen con la libertad de expresión, puesta de manifiesto con estas medidas contra RCTV, una de las cosas más tristes es que la disposición se tomó entre otras cosas, porque el régimen no soportaba el espacio que ocupaba el conocido programa cómico llamado “Radio Rochela”, lo que puso en evidencia también el mal humor del gobierno, porque todos los demás sistemas democráticos habían sido criticados desde ese espacio, pero lo asumieron como parte del humor que nos caracteriza a los venezolanos: Ahora hay que andar derechito y sin chistar”, concluyó declarando Macario González.

Radio Rochela fue la entrega humorística de las 8 de la noche de todos los lunes, el espacio más longevo de la risa en América y que dio a conocer a verdaderos talentos de este difícil género para hacer carcajear a sus seguidores.

La televisión de ahora

Desde el cierre de RCTV, la decadencia en la calidad de programación de las televisoras, tanto nacionales como regionales, se hizo más patente y se multiplicaron las estaciones oficiales lideradas por Venezolana de Televisión (VTV), y hasta 3 lustros después de esta acción, el público no entiende el camino programático de la Televisora Social TVES, que hasta hace poco no lograba remontar ni el 2 por ciento de la sintonía que la pantalla caraqueña contaba en sus actividades diarias.

Medios cerrados durante el régimen

La organización no gubernamental “Espacio Público” contabilizó 148 medios de comunicación cerrados desde 1999 hasta el 2013, años en el que gobernó Hugo Chávez.

En el 2018, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que desde que llegó al poder Nicolás Maduro fueron cerrados 115 medios de comunicación en Venezuela.

La esperanza de que la transmisión de Radio Caracas Televisión regrese vive en el corazón de los venezolanos, quienes añoran lo que era Venezuela cuando la información y el contenido no estaban censurados.

