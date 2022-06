Shakira y Piqué confirman su ruptura #4Jun

- Publicidad -

La estrella colombiana del pop Shakira y su pareja, el futbolista español Gerard Piqué, se han separado, según anunció la pareja en un comunicado publicado este sábado 4 de junio.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad”, dijeron los dos en un comunicado emitido por la firma de relaciones públicas de Shakira.

Shakira, de 45 años, conoció al defensa del Barcelona mientras promocionaba su himno del Mundial 2010, “Waka Waka (This Time for Africa)”. La pareja tiene dos hijos, Sasha y Milan.

En los últimos días, los medios españoles publicaron rumores sobre el distanciamiento de la pareja luego de 11 años de relación, alimentados por versiones de que Piqué, de 35 años, había dejado la casa de la familia en Barcelona para vivir solo en la ciudad.

Uno de los detonantes habría sido la supuesta infidelidad de Gerard Piqué con una “modelo de 20 años”, según aseguraron fuentes cercanas.

“Lo que me comentan a mí… Me dicen: ‘Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar’. Me dicen: ‘Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia’. Una rubia de unos 20 años. Está estudiando y trabaja como azafata de eventos”, comentaron, por ejemplo, Lorena Vázquez y Laura Fa en Mamarazzis, un podcast de El periódico de Barcelona España.