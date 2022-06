OPINIÓN El maestro Hernán Jerez #5Jun

- Publicidad -

A su memoria (1935-2005)

Extracto de una vieja entrevista

Carora cuenta con la Orquesta Infantil más importante de América Latina, en nuestra ciudad se cristalizó un sueño musical que nació en Chile acunado por el romanticismo de una Revolución cantada por El Quilapayun, los Inti-Illimani, Víctor Jara entre muchos quienes bajo la tutoría de Pablo Neruda y Violeta Parra querían acabar la pobreza con poesía, intento que luego se convirtió en tragedia.

Jorge Peña, Pedro Vargas y Hernán Jerez dieron luz a la idea de poner a un grupo de niños a tocar música clásica. Jorge Peña fue fusilado y sus amigos deportados por` revolucionarios , Se vinieron a Venezuela donde quisieron reimplantar la idea con niños venezolanos , tocaron puertas en Caracas , Valencia , Maracaibo , Maracay , Barcelona ,San Cristóbal ,Ciudad Bolívar , Barquisimeto , Porlamar , por todas partes propusieron la idea hasta que un día Sergio Miranda les dijo que en Carora estaba el único personaje que podía ayudarles en propósito tan singular y atrevido , se llamaba Juan Martínez Herrera , quien había revolucionado ese pueblo con una tormenta cultural que incluía un Orfeón ,una Casa de la Cultura ,un grupo de teatro y un conservatorio .Pedro Vargas y Hernán Jerez se instalaron en Carora y sembraron su ilusión musical en campo fértil .

Hernán Jerez nació en un pequeño pueblo chileno, su padre fue director de una banda musical y él desde muy niño se hizo ejecutor de varios instrumentos…” Yo básicamente soy un educador , me gradué de Pedagogo y uno de los personajes que más admiro es a Don Andrés Bello , los venezolanos no se imaginan lo que representa este hombre para nosotros los chilenos , el es algo así como la piedra angular de nuestro sistema educativo .Yo estoy feliz en Carora aun cuando mi esposa quiere regresar a Chile , pero aquí yo me encuentro cómodo , siento que se me quiere y tengo el apoyo de toda la comunidad , mi propósito en la vida es desarrollar una función social con los niños , promover a través de la música todo un mundo de posibilidades de realización personal para menores que por razón de su entorno económicamente limitado tienen pocas opciones para acceder a niveles de feliz consumación existencial , yo con la música le abrió puertas a centenares de pequeños caroreños , quienes con un gran esfuerzo personal se convierten en personas disciplinadas , metódicas y por lo tanto exitosas”.

Hernán Jerez es un hombre de trato sencillo , es como un personaje del Principito , tiene una apariencia sosegada pero internamente carga una prisa de artesano frente al barro fresco , tiene un conocimiento profundo de la música pero ejecuta mejor el clavicordio de la solidaridad que las cornetas wagnerianas de la arrogancia intelectual .»Yo soy caroreño – dice con sinceridad ,- mi esposa sigue siendo chilena aunque también ama este pueblo , aquí uno está como en casa , existe un apoyo total de la comunidad caroreña para la Orquesta Infantil , un apoyo total que no es suficiente y por ello se necesita de un respaldo económico externo. La Orquesta Infantil de Carora fue la primera en Venezuela y fue la semilla de la cual brotaron más de sesenta orquestas infantiles que existen actualmente”. Esta es la Historia de su lanzamiento:

La Quinta Marina en Caracas-recuerda-. se convirtió en una extensión de Carora , además de vivir allí jóvenes estudiantes de esta localidad , cada día era visitada por no menos de veinte caroreños de diferentes edades , algunos venían a visitar amistades y otros para encargarle comida a Carmen Meléndez La Maguacha .Uno de sus visitantes asiduos era Jesús Antonio Herrera , Toto .Un día llegó con la idea de organizar una asociación cultural que hiciera conocer en la Capital de la República todo el talento caroreño , de una vez se le buscó nombre y lo más lógico era ponerle Asociación Cultural Carora , inmediatamente Juan Perera indicó que la abreviatura de estas palabras sonaba feo ,se le puso entonces Asociación Carora Cultural , ASOCACU .Se eligió como Presidente a Jorge Euclides Ramírez y Vicepresidente a Juan Carlos Álvarez ,otros miembros de la directiva eran Juan Perera , Rolando Herrera , Jesús Eduardo Álvarez ,Norma Pinto ,Cecil Álvarez, Felipe Izcaray , Jesús Antonio Herrera , Enma Rosa Oropeza ,Pedro Claver Herrera ,Juan José Salazar ,José Luis Andrade ,Andrés Padilla , como padrinos estaban Nano Yepez y su esposa ,Cheito Herrera , Luis Beltrán Guerrero .Lalin Izcaray , Luis José Oropeza y Pastor Ramírez Herrera.

La primera actividad la impusieron los hijos de Cache y no era otra que presentar en Caracas la recién conformada Orquesta Sinfónica Infantil de Carora. Allí empezó un corre corre. Durante tres meses los jóvenes de Asocacu se pasearon por toda Caracas , desde Catia a Prados del Este ,desde La Pastora hasta Caricuao ,en taxi , en colita ,a pie , en autobús , en carritos por puesto , todos los días durante tres meses no hubo casa de caroreño residente en Caracas que no se visitara. Se logró vender buena cantidad de entradas y se consiguió el Teatro Nacional. Jesús Sevillano prestó su voz para realzar el evento, el lleno fue total, todo el aforo vendido, la gente se sentó en el piso. Por primera vez en Venezuela unos niños tocaron música de los grandes clásicos, el aplauso se oyó en todo el país. Asocacu la botó de jonrón en el mundo cultural caraqueño.

José Antonio Abreu , Director General del Conac estaba fuera del país al momento del exitoso debut de la Orquesta Sinfónica Infantil de Carora en el Teatro Nacional ,dirigida en esa oportunidad por Felipe Izcaray , pero a su regreso a Venezuela el eco de tan notoria presentación le llegó a sus oídos, tomó rumbo a Carora y se presentó a un ensayo de los niños ,tocaron el himno nacional y Abreu sentado sufrió de una parálisis repentina , su cara enrojeció , de sus ojos brotaron lágrimas , de pronto pegó un salto y gritó maravillado: Esto es, estos es , abrazó a Pedro Vargas y a Hernán Jerez, en ese momento nació el plan nacional de orquestas infantiles.

Pero las lágrimas de Abreu no han sido las únicas que ha visto el maestro Jerez frente a la orquesta.»Cuando los padres ven a sus pequeños hijos tocar por primera vez casi siempre lloran de la emoción, en verdad es absolutamente sobrecogedor la manera mística como los adultos contemplan extasiados el virtuosismo de sus hijos, entran como en un trance y de esta manera van subiendo escaleras imaginarias hacia la emoción envolvente de tocar el cielo empujados por los acordes de unos instrumentos ejecutados por la manos puras de unos ángeles disciplinados”.

«Es impresionante el efecto que causa en los jóvenes el presentarse ante un público y presentar su talento , les incrementa extraordinariamente el autoestima , les coloca en situación de vencedores de las limitaciones del entorno , les confiere una fuerza espiritual maravillosa y saben que mediante la disciplina , el esfuerzo personal y la práctica cotidiana como método de perfeccionamiento , pueden alcanzar las metas más difíciles .Una vez un muchacho entró en pánico al momento de su primera presentación , teníamos al público enfrente y él se paró y me dijo , maestro yo no puedo , por favor disculpe pero yo no puedo tocar, le mire directamente a los ojos , le dije con palabras cortas y duras: Carajo , si no tocas al terminar el concierto te echo una pela yo mismo , delante de todo el mundo , así que siéntate ahí y mejor es que no te equivoques porque sino en mitad del acto te quiebro la batuta por la cabeza, se sentó , tocó sin fallar en una sola oportunidad , parecía un gran maestro con el violín , al finalizar me llegó llorando de la emoción y me dijo gritando gracias maestro , gracias , usted derrotó mis miedos y me hizo músico y me hizo persona , de hoy en adelante nadie será más importante que yo.»

Revela el Maestro Hernán Jerez que por la Orquesta Infantil de Carora han pasado más de dos mil quinientos muchachos, todos han tenido abiertos los caminos de la superación, algunos han continuado con la música y otros en su mayoría han optado por diferentes profesiones, lo importante es que además de aprender a ejecutar un instrumento, lograron una disciplina personal que les ha servido para triunfar en distintas actividades de la vida.

En verdad nosotros- dice el maestro Jerez – contamos con todos los caroreños y debo decir que uno de los grandes factores de apoyo es el licenciado Cecil Álvarez , el heredó la generosidad de Juan Martínez Herrera y siempre ha estado pendiente de darnos un respaldo efectivo , ojalá y el fuera rico y pudiera subsidiar con su propio peculio la Orquesta , pero con todo y sus limitaciones encuentra recursos en sitios inimaginables .Puedo decir que Cecil hace milagros para respaldar la cultura en Lara , afortunadamente cuenta con luz verde de Raúl Riera , un hombre culto que le ha dado prioridad en Carora a producir alimentos para el alma.

Jorge Euclides Ramírez