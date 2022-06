Conindustria: Si el venezolano quiere tener buenos servicios debe estar dispuesto a pagar por ellos #10Jun

- Publicidad -

La industria nacional ha venido registrando un ligero crecimiento, por lo que reclaman que las políticas públicas que se apliquen estén acordes y no haya cambios de dirección, y de haberlas estaremos luchando para que se reviertan asegura el presidente de la Confederación de Industriales de Venezuela (Conindustria), Luigi Pisella.

Advierte que el diálogo está abierto con la administración de Maduro, a veces se interrumpe debido a todos estos cambios que vienen ocurriendo, pero no queda otra que volver a la mesa y recomenzar, tratando de que no se pierda lo que ya se ha logrado.

- Publicidad -

Admite Pisella que entre las cosas positivas un hecho importante, es que el déficit fiscal se ha venido controlando y se ha registrado una disminución en la inflación, se reporta un ligero crecimiento, pero tenemos el problema del suministro de combustible que nuevamente se está sintiendo y tampoco hemos podido ponernos de acuerdo es en aquellos de la voracidad fiscal, admitiendo que se ha registrado un incremento en los precios de los productos como consecuencia de ello y otro efecto, es que empuja la informalidad.

«Hemos dicho que vamos a trabajar para que haya una cultura tributaria y para que todos entremos en eso, y hemos dicho que el Estado ya no puede regalar, no puede subsidiar como ante lo venía haciendo, porque ya no somos un país petrolero, sino un país con petróleo, esa renta petrolera ya se ha acabado y tenemos que generarla internamente; asimismo, vamos a apoyar cuando se reduzcan o eliminen los subsidios a los servicios, pero esto tiene que hacerse de una manera cónsona, si bien no se cobraban y estamos diciendo que se cobren, lo lógico no es pasar al otro extremo y se pretenda cobrar mucho más de lo que en principio se deba», señala Pisella.

Insiste el dirigente empresarial en que si bien es válido darle el justo valor a los servicios, es necesario buscar los mecanismos que permitan hacerlo, colocando como ejemplo el caso de la electricidad en el Zulia, donde estuvieron cinco años sin cobrar el servicio, y ahora pretenden cobrarlo de una sola vez, con una orden de corte, y con los precios actualizados, esto se tiene que resolver sentados en una mesa, con todas las partes involucradas.

- Publicidad -

Ante estos escenarios el sector manufacturero está proponiendo la creación de un organismo que sirva de enlace con el resto los demás organismos, de manera tal de que todas estas cosas se corrijan.

Pisella afirma estar de acuerdo con que se cobre el diésel en su justo valor de 0,50 $, pero la exigencia fundamental es que la existencia del producto, en entrevista en el circuito Éxitos 99,9 FM.